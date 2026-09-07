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CDMX

Cuidado si le instalaste una pantalla nueva a tu carro, en CDMX esto no solo amerita multa

Aunque estas pantallas pueden parecer una forma sencilla de modernizar el auto, ciertas funciones podrían meterte en problemas al volante y hacer que tu bolsillo lo resienta.
lun 07 septiembre 2026 11:00 AM
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Hombre instalando una nueva pantalla en la parte frontal del carro. Estas pantallas suelen funcionar para controlar el infoentretenimiento.
En distintas plataformas, las pantallas para auto suenan a una buena opción para actualizar las comodidades; sin embargo, estos productos no cumplen con las leyes de tránsito, por lo que puede ameritar más que una simple multa. (Expansión|Gemini)

Si instalaste una pantalla nueva en tu carro para tener más comodidad al manejar, acceder a más funciones o simplemente modernizar el interior, hay un detalle que quizá no tomaste en cuenta.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece una condición para este tipo de dispositivos cuando se colocan en la parte delantera del vehículo. Ignorarla puede tener consecuencias que van más allá del dinero y que quizá no esperabas al instalarla.

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La multa puede costarte más de lo que pagaste por la pantalla

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su artículo 38, fracción II, inciso i, prohíbe instalar o utilizar televisores, pantallas de proyección de cualquier tipo de video o sistemas de entretenimiento en la parte delantera del vehículo cuando queden al alcance visual del conductor.

Por esta conducta, la multa puede ser de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Para 2026, con una UMA de 117.31 pesos, los montos son:

- 20 UMAs: 2,346.20 pesos

- 25 UMAs: 2,932.75 pesos

- 30 UMAs: 3,519.30 pesos

Más allá del pago, el incumplimiento también contempla tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula vehicular.

El Reglamento señala:

“Instalar o utilizar televisores o pantallas de proyección de cualquier tipo de video o sistemas de entretenimiento en la parte delantera del vehículo;... El incumplimiento a lo previsto en el inciso i) de esta fracción será sancionado con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula vehicular.”

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CDMX

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Pantallas accesibles cuentan con esta función por la que te sancionan las autoridades de tránsito

Según el equipo y sus funciones, el precio de las pantallas para automóvil puede cambiar considerablemente. En Mercado Libre hay opciones desde 482 pesos hasta 24,569 pesos.

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Entre las funciones disponibles están las cámaras de reversa y la posibilidad de proyectar el contenido de un teléfono celular. Con esta última característica, algunos equipos permiten reproducir películas mediante servicios de streaming o incluso visualizar transmisiones de programas en vivo.

Para quienes buscan actualizar un vehículo que no incorporaba una pantalla de fábrica, estas funciones pueden representar una mejora en comodidad y entretenimiento. Su colocación, sin embargo, es un aspecto que también debe tomarse en cuenta frente a las disposiciones de tránsito.

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La distracción al conducir está relacionada con los accidentes viales

Como contexto de seguridad vial, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) señala que el uso del celular al conducir se ha convertido en la principal causa de accidentes viales. Atender una llamadas, enviar mensajes o distraerse con videos o contenidos audiovisuales mientras se maneja figura entre los factores de riesgo identificados por la dependencia.

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Alrededor del 71% de los siniestros de tránsito son atribuibles al conductor, de acuerdo con los estudios citados por la SICT. Dentro de ese porcentaje, 20% corresponde a imprudencia o intención, 12% a exceso de velocidad, 11% a invadir el carril contrario y otro 11% a no guardar distancia.

Otros factores señalados por la dependencia son conducir a exceso de velocidad, hacerlo bajo los efectos del alcohol y que los ocupantes del vehículo no utilicen el cinturón de seguridad. Su recomendación consiste en evitar estas conductas para prevenir accidentes, lesiones y muertes.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad

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