Cuidado si le instalaste una pantalla nueva a tu carro, en CDMX esto no solo amerita multa

La multa puede costarte más de lo que pagaste por la pantalla

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su artículo 38, fracción II, inciso i, prohíbe instalar o utilizar televisores, pantallas de proyección de cualquier tipo de video o sistemas de entretenimiento en la parte delantera del vehículo cuando queden al alcance visual del conductor.

Por esta conducta, la multa puede ser de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Para 2026, con una UMA de 117.31 pesos, los montos son:

- 20 UMAs: 2,346.20 pesos

- 25 UMAs: 2,932.75 pesos

- 30 UMAs: 3,519.30 pesos

Más allá del pago, el incumplimiento también contempla tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula vehicular.

El Reglamento señala:

“Instalar o utilizar televisores o pantallas de proyección de cualquier tipo de video o sistemas de entretenimiento en la parte delantera del vehículo;... El incumplimiento a lo previsto en el inciso i) de esta fracción será sancionado con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula vehicular.”



Pantallas accesibles cuentan con esta función por la que te sancionan las autoridades de tránsito

Según el equipo y sus funciones, el precio de las pantallas para automóvil puede cambiar considerablemente. En Mercado Libre hay opciones desde 482 pesos hasta 24,569 pesos.