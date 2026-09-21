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CDMX

Hoy No Circula 21 de septiembre: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex

El calendario semanal del Hoy No Circula contempla restricciones para determinados automóviles durante este lunes 21 de septiembre.
lun 21 septiembre 2026 06:01 AM
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Hoy No Circula
Los automovilistas deben revisar placas, engomado y holograma para saber si pueden circular este lunes 21 de septiembre. (Saúl López/Cuartoscuro)

El Hoy No Circula mantendrá este lunes 21 de septiembre las restricciones habituales para los automóviles que transitan por la Ciudad de México y el Estado de México.

Para este inicio de semana, los conductores deberán revisar el color del engomado, la terminación de sus placas y el holograma de verificación antes de utilizar el automóvil.

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La restricción estará vigente durante buena parte del día y, hasta el momento, no se ha anunciado una medida extraordinaria que modifique el esquema previsto para este lunes.

¿Qué autos no circulan este lunes 21 de septiembre?

Los vehículos que deberán descansar son los que tienen engomado amarillo y placas con terminación 5 o 6, además de los automóviles con holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)


La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas en las zonas donde opera el programa.

¿Hay Doble Hoy No Circula este lunes?

Hasta el momento, el esquema para este lunes corresponde al Hoy No Circula habitual y no hay una contingencia ambiental activa que haya modificado las restricciones.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAme) determine alguna medida extraordinaria por las condiciones de calidad del aire, las restricciones podrían cambiar y ampliar el número de vehículos que deben dejar de circular.

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¿Qué vehículos quedan fuera de la restricción?

Los automóviles con holograma 00 y 0 están exentos del programa habitual, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con las condiciones establecidas.

También existen excepciones para determinados vehículos destinados a servicios de emergencia, transporte, personas con discapacidad y otras actividades contempladas en las reglas del programa.

¿En dónde aplica el programa?

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, saluda a la bandera en el Zócalo de la Ciudad de México en honor a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.
México

33 millones de mexicanos participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2026

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

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Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Contaminación ambiental

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