Hoy No Circula 21 de septiembre: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex

La restricción estará vigente durante buena parte del día y, hasta el momento, no se ha anunciado una medida extraordinaria que modifique el esquema previsto para este lunes.

¿Qué autos no circulan este lunes 21 de septiembre?

Los vehículos que deberán descansar son los que tienen engomado amarillo y placas con terminación 5 o 6, además de los automóviles con holograma de verificación 1 y 2.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)



La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas en las zonas donde opera el programa.

¿Hay Doble Hoy No Circula este lunes?

Hasta el momento, el esquema para este lunes corresponde al Hoy No Circula habitual y no hay una contingencia ambiental activa que haya modificado las restricciones.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAme) determine alguna medida extraordinaria por las condiciones de calidad del aire, las restricciones podrían cambiar y ampliar el número de vehículos que deben dejar de circular.