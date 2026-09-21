Hoy No Circula 21 de septiembre: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula mantendrá este lunes 21 de septiembre las restricciones habituales para los automóviles que transitan por la Ciudad de México y el Estado de México.
Para este inicio de semana, los conductores deberán revisar el color del engomado, la terminación de sus placas y el holograma de verificación antes de utilizar el automóvil.
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La restricción estará vigente durante buena parte del día y, hasta el momento, no se ha anunciado una medida extraordinaria que modifique el esquema previsto para este lunes.
¿Qué autos no circulan este lunes 21 de septiembre?
Los vehículos que deberán descansar son los que tienen engomado amarillo y placas con terminación 5 o 6, además de los automóviles con holograma de verificación 1 y 2.
La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas en las zonas donde opera el programa.
¿Hay Doble Hoy No Circula este lunes?
Hasta el momento, el esquema para este lunes corresponde al Hoy No Circula habitual y no hay una contingencia ambiental activa que haya modificado las restricciones.
En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAme) determine alguna medida extraordinaria por las condiciones de calidad del aire, las restricciones podrían cambiar y ampliar el número de vehículos que deben dejar de circular.
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¿Qué vehículos quedan fuera de la restricción?
Los automóviles con holograma 00 y 0 están exentos del programa habitual, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con las condiciones establecidas.
También existen excepciones para determinados vehículos destinados a servicios de emergencia, transporte, personas con discapacidad y otras actividades contempladas en las reglas del programa.
¿En dónde aplica el programa?
La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.
En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
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Multas por no respetar el Hoy No Circula
Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:
-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs
-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs
Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.