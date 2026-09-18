“El edificio sigue en alto riesgo”: damnificada no vuelve a casa nueve años después del 19S

El temor de María no es gratuito, pues tan solo este año se ha registrado el derrumbe de dos edificios con antecedentes de daños provocados por el sismo de 2017: San Antonio Abad 124 , colonia Tránsito, y Chilpancingo 61, colonia Hipódromo.

En primer caso, el derrumbe ocurrió mientras se realizaban trabajos de demolición y en el segundo el edificio terminó por ceder ante la acumulación de humedad por fuertes lluvias, sin embargo el factor que compartían las construcciones es haber sufrido afectaciones durante el 19S.

Entre el temor y amparos

El conjunto habitacional de Aguascalientes12 consta de 70 departamentos en dos torres de 15 niveles, a nueve años del sismo que sacudió la ciudad aún se pueden ver las fracturas en columnas, trabes y muros.

“El edificio está en alto riesgo por lo que no debe de ser habitado por los graves daños, es un peligro no solamente para las personas que viven allí, sino de los edificios aledaños y de los transeúntes", dice María.

A menos de 100 metros está la Escuela Primaria Benito Juárez, que es la escuela más grande de la Ciudad de México, cerca también está la Iglesia del Divino Redentor y el Cine Tonalá.

Daños al interior y exterior del conjunto de departamentos en Aguascalientes 12, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017. (Fotos: Cortesía)





La reconstrucción ha sido frenada por una batalla legal: seis residentes siguen viviendo en sus departamentos en uno de los edificios y se ampararon para evitar la demolición; en su lugar, piden que el conjunto solo sea rehabilitado.