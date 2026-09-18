“El edificio sigue en alto riesgo”: damnificada no vuelve a casa nueve años después del 19S

María de los Ángeles Moreno fue expulsada de su hogar por el sismo del 19 de septiembre 2017. Nueve años después, una batalla legal emprendida por vecinos que se resisten a la reconstrucción del edificio de Aguascalientes 12, en la alcaldía Cuauhtémoc, le ha impedido regresar a su casa.
“¿A quién le van a echar la culpa si esto llega a colapsar y llega a haber una tragedia?”, reprocha la damnificada del 19S.
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El temor de María no es gratuito, pues tan solo este año se ha registrado el derrumbe de dos edificios con antecedentes de daños provocados por el sismo de 2017: San Antonio Abad 124, colonia Tránsito, y Chilpancingo 61, colonia Hipódromo.
En primer caso, el derrumbe ocurrió mientras se realizaban trabajos de demolición y en el segundo el edificio terminó por ceder ante la acumulación de humedad por fuertes lluvias, sin embargo el factor que compartían las construcciones es haber sufrido afectaciones durante el 19S.
Entre el temor y amparos
El conjunto habitacional de Aguascalientes12 consta de 70 departamentos en dos torres de 15 niveles, a nueve años del sismo que sacudió la ciudad aún se pueden ver las fracturas en columnas, trabes y muros.
“El edificio está en alto riesgo por lo que no debe de ser habitado por los graves daños, es un peligro no solamente para las personas que viven allí, sino de los edificios aledaños y de los transeúntes", dice María.
A menos de 100 metros está la Escuela Primaria Benito Juárez, que es la escuela más grande de la Ciudad de México, cerca también está la Iglesia del Divino Redentor y el Cine Tonalá.
La reconstrucción ha sido frenada por una batalla legal: seis residentes siguen viviendo en sus departamentos en uno de los edificios y se ampararon para evitar la demolición; en su lugar, piden que el conjunto solo sea rehabilitado.
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La razón es que estos residentes no pueden acreditar la propiedad legal de los departamentos, por lo cual se niegan a desocuparlos, explica la damnificada, pese a que autoridades del Gobierno capitalino les han asegurado que sí respetarán la posesión.
“El gobierno les ha dicho que puede ser propietario o posesionario, el gobierno les ha asegurado que les van a devolver sus departamentos”, comenta.
El apoyo del Gobierno no alcanza
Cada familia damnificada recibe 5,300 pesos al mes de apoyo para el pago de renta. A María no le alcanzó para rentar un departamento en la Roma Sur y en su lugar ahora alquila en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, donde divide junto a una roomie la renta de un departamento de 14,000 pesos.
“Las rentas en la colonia Roma están en 40,000 pesos, una renta baratita en la colonia Roma te cuesta 25,000 pesos. Es increíble que en la Roma esté más caro que en la Del Valle", cuenta.
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Nos dan 5,000 pesos de ayuda de renta. ¿¡Imagínate en dónde se consigue una renta de 5,000 pesos, más ahora en la Ciudad de México!?
Cuatro dictámenes del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) que clasifican a Aguascalientes 12 en alto riesgo de colapso y un dictamen pericial independiente ordenado por el Tribunal Colegiado y el Juzgado Octavo de Distrito que confirma en daño estructural en las torres de departamentos.
Por ello el juzgado ordenó la desocupación de todos los departamentos, la demolición del conjunto y su reconstrucción, sin embargo la disputa legal sigue, ahora ante un Tribunal Colegiado.
“Metieron recursos de revisión tanto las autoridades como los que viven en el edificio, ese ha sido el proceso que ha impedido que ya haya una resolución”, dice María.
Con departamentos aún atravesados por grietas, ya son 16 vecinos los que han fallecido en la espera de regresar a sus hogares.
“Algunos de nuestros vecinos fallecieron en la pandemia, otros han fallecido de enfermedades, dos fallecieron de infartos fulminantes”, cuenta.
María tiene una sola petición para la jefa de Gobierno, Clara Brugada: “Que venga a ver el edificio”.
“No ha venido ni la jefa de Gobierno, no ha venido Inti Muñoz, que es el secretario de la Vivienda y nunca se ha tomado la molestia en venir la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa”, lamenta María.
Brugada aseguró que en los dos años de su gobierno se han destinado 3,500 millones de pesos para concluir la reconstrucción de viviendas dañadas por el 19S, de las cuales se han entregado cerca de 1,000 viviendas.
“Los gobiernos de la transformación asumimos la reconstrucción como lo que siempre debió ser: una responsabilidad pública, una obligación del gobierno y una inversión de la ciudad para devolver a cada familia su hogar, su patrimonio y su tranquilidad”, sostuvo la jefa de Gobierno al entregar departamentos en Antigua Taxqueña 70, alcaldía Coyoacán, este 17 de septiembre.
El Gobierno de la Ciudad de México reporta un avance del 97% en la reconstrucción y rehabilitación de viviendas a nueve años del sismo de 2017: 20,556 viviendas entregadas, 1,360 en obra y 225 viviendas pendientes.