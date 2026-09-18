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CDMX

Hoy No Circula sabatino 19 de septiembre: restricciones en CDMX y Edomex

Toma precauciones: el programa se aplicará con normalidad este sábado 19 de septiembre.
vie 18 septiembre 2026 07:36 PM
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Hoy No Circula, viernes 2 de enero 2026: qué autos no podrán transitar en CDMX y Edomex
El programa operará con normalidad este sábado 19 de septiembre. (Expansión|Gemini)

Aunque este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional , también se aplicarán con normalidad las restricciones del programa Hoy No Circula sabatino tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Recuerda que este programa tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Autos que descansan este 19 de septiembre

- Autos con holograma 2: todos los vehículos, sin importar su terminación de placas.

- Autos con holograma 1: vehículos con terminación de placas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

- Autos con placas foráneas.

Los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos y aquellos con holograma de verificación 1 y terminación de placas en número par (0, 2, 4, 6 y 8) pueden salir a las calles sin ninguna restricción.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 19 de septiembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene prevista la aplicación de esta medida extraordinaria para este sábado.

Recuerda que se trata de una medida extraordinaria que solo aplica cuando se activa la contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

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¿Dónde se aplica el Hoy No Circula sabatino?

El programa aplica de 5:00 a 23:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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Multas por no respetar el programa

Incumplir con las restricciones vigentes del programa puede convertirse en un severo golpe a la economía de los conductores. Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima: 20 UMAs (2,346 pesos).

- Máxima: 30 UMAs (3,519 pesos).

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en el horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

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¿Cómo funciona el programa Hoy No Circula sabatino?

El programa Hoy No Circula sabatino funciona de la siguiente forma:

- Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

- Holograma 1: depende del último número de la placa (Terminación par descansan el primer y tercer sábado del mes, terminación impar descansan segundo y cuarto sábado del mes).

- Quinto sábado del mes: restricciones únicamente para autos con holograma de verificación 2 y placas foráneas.

Antes de salir de casa, se recomienda revisar el calendario del programa y así evitar posibles multas.

Tags

automóviles, movilidad Multas Ciudad de México

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