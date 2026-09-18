Hoy No Circula sabatino 19 de septiembre: restricciones en CDMX y Edomex

Autos que descansan este 19 de septiembre

- Autos con holograma 2: todos los vehículos, sin importar su terminación de placas.

- Autos con holograma 1: vehículos con terminación de placas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

- Autos con placas foráneas.

Los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos y aquellos con holograma de verificación 1 y terminación de placas en número par (0, 2, 4, 6 y 8) pueden salir a las calles sin ninguna restricción.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 19 de septiembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene prevista la aplicación de esta medida extraordinaria para este sábado.

Recuerda que se trata de una medida extraordinaria que solo aplica cuando se activa la contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.