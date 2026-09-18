Hoy No Circula sabatino 19 de septiembre: restricciones en CDMX y Edomex

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula sabatino?
El programa aplica de 5:00 a 23:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.
Multas por no respetar el programa
Incumplir con las restricciones vigentes del programa puede convertirse en un severo golpe a la economía de los conductores. Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA):
- Mínima: 20 UMAs (2,346 pesos).
- Máxima: 30 UMAs (3,519 pesos).
Estas sanciones se aplican a quienes circulen en el horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.