33 millones de mexicanos participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2026

Honran a víctimas de sismos

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo capitalino el izamiento de la bandera mexicana a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 .



Se trata de los temblores más destructivos registrados en la Ciudad de México, ambos en esta fecha.

"Hoy, 19 de septiembre, recordamos con el corazón a todas las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017. Con la bandera a media asta, honramos su memoria y abrazamos a sus familias", publicó Sheinbaum en redes sociales.

Simulacro Nacional

El simulacro se realizó en la zona centro del país con la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7, con un epicentro en Tehuacán, Puebla.

Este escenario se aplicó en la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Hoy, 19 de septiembre, recordamos con el corazón a todas las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017. 🕊️



Con la bandera a media asta, honramos su memoria y abrazamos a sus familias. Que el recuerdo de quienes partieron permanezca siempre entre nosotros, y que… pic.twitter.com/pDI4HVQpP5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2026



Para la zona noroeste, la hipótesis fue de un sismo de magnitud 7.1; en la zona noreste, de 5.2; en la Península de Yucatán, de 7, y en el Golfo de Tehuantepec, de 7.6.

Como parte del simulacro, al medio día de este sábado se instaló el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Evacuan edificios, hospitales y viviendas

Durante el simulacro, cientos de personas evacuaron casas y edificios. Los sistemas de transporte público Metro y Metrobús detuvieron la marcha de los trenes y autobuses.

En la estación Insurgentes del Metrobús, además, desalojaron a los pasajeros y los mantuvieron en los andenes hasta que concluyera el ensayo.