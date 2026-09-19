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México

33 millones de mexicanos participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2026

Antes del simulacro, la presidenta Claudia Sheinbaum izó la bandera mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México para recordar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.
sáb 19 septiembre 2026 12:07 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, saluda a la bandera en el Zócalo de la Ciudad de México en honor a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.
En el izamiento de la bandera para honrar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. (Foto: Presidencia de México)

Este sábado 19 de septiembre se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026 con la participación de 33 millones de personas en los 32 estados del país, informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

Las alarmas sísmicas de la Ciudad de México sonaron en punto de las 12:00 horas. Además, fueron enviados mensajes de texto y alertas sonoras a millones de teléfonos celulares.

"El gobierno de México se encuentra preparado para afrontar una emergencia mayor", afirmó Velázquez al presentar un balance del simulacro.

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Honran a víctimas de sismos

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo capitalino el izamiento de la bandera mexicana a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 .

Para saber mpas

Un sismógrafo leyendo señales de algún movimiento telúrico, de fondo hay una persona monitoreando los datos en una pantalla.
México

México registra más sismos en septiembre, pero diciembre concentra los más fuertes


Se trata de los temblores más destructivos registrados en la Ciudad de México, ambos en esta fecha.

"Hoy, 19 de septiembre, recordamos con el corazón a todas las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017. Con la bandera a media asta, honramos su memoria y abrazamos a sus familias", publicó Sheinbaum en redes sociales.

Simulacro Nacional

El simulacro se realizó en la zona centro del país con la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7, con un epicentro en Tehuacán, Puebla.

Este escenario se aplicó en la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.


Para la zona noroeste, la hipótesis fue de un sismo de magnitud 7.1; en la zona noreste, de 5.2; en la Península de Yucatán, de 7, y en el Golfo de Tehuantepec, de 7.6.

Como parte del simulacro, al medio día de este sábado se instaló el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Evacuan edificios, hospitales y viviendas

Durante el simulacro, cientos de personas evacuaron casas y edificios. Los sistemas de transporte público Metro y Metrobús detuvieron la marcha de los trenes y autobuses.

En la estación Insurgentes del Metrobús, además, desalojaron a los pasajeros y los mantuvieron en los andenes hasta que concluyera el ensayo.

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Personal de salud del IMSS y del ISSSTE también evacuó algunas clínicas y hospitales como parte del ensayo nacional ante un sismo de elevada intensidad.

Los sismos de 1985 y 2017

El 19 de septiembre de 1985, México registró un terremoto de magnitud 8.1, que afectó el centro, sur y occidente del país, en particular la Ciudad de México, donde colapsaron varios edificios , estructuras y viviendas.

Los datos oficiales estimaron que 3,192 personas murieron en aquel sismo. Pero cálculos de organizaciones civiles consideran que fueron hasta 20,000 víctimas mortales .

Tres décadas después, el 19 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 7.1 sacudió otra vez el centro del país. Se estima que 369 personas perdieron la vida.

A 9 años de este temblor, la reconstrucción todavía esta pendiente para algunos damnificados.

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Sismos

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