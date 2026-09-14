Policía CDMX va contra pirotecnia y conductores alcoholizados por el Grito de Independencia

Desde el 11 de septiembre, cuando inició el operativo, se han realizado 33,000 entrevistas, 500 pruebas de alcoholemia por aire exhalado y en ellas se detectaron a 175 personas que superaron niveles de alcohol permitidos para conducir, por lo que fueron remitidas a un Centro de Sanciones Administrativas.

Estos puntos de vigilancia continuarán funcionando hasta el próximo 20 de septiembre.

Para combatir la venta y uso de explosivos durante las celebraciones de la Independencia de México, se realiza el Operativo Cero Pirotecnia en el Metro capitalino desde el 1 de septiembre, con vigilancia de elementos de la Policía.

Los puntos centrales donde se realizan revisiones a las personas para inhibir y detectar el traslado de pirotecnia son las estaciones Candelaria, Merced, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica.

Las revisiones se realizan en los accesos y salidas del Metro, mientras policías también recorren trenes, pasillos y zonas de distribución.



Del 1 al 13 de septiembre se decomisaron 344 kilos de pirotecnia, los cuales fueron asegurados y trasladados para su posterior destrucción por el Agrupamiento de Fuerza de Tarea. El operativo continuará hasta el próximo 16 de septiembre.

¿Cómo será el operativo de seguridad para el Grito de Independencia?

Serán un total de 13,107 elementos de la Policía capitalina quienes estarán encargados de la seguridad y movilidad durante este martes 15 y miércoles 16 de septiembre.