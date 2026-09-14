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CDMX

Policía CDMX va contra pirotecnia y conductores alcoholizados por el Grito de Independencia

Puntos de vigilancia funcionarán las 24 horas para detectar a quienes superen el nivel de alcohol permitido para conducir y se vigilará el Metro CDMX para decomisar fuegos artificiales.
lun 14 septiembre 2026 02:39 PM
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En la imagen, un estante de una tienda en CDMX luce repleta de botellas de alcohol.
Del 11 al 20 de septiembre el Operativo Conduce Sin Alcohol funcionará las 24 horas del día. (Foto: Cuartoscuro )

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará operativos especiales contra la pirotecnia, así como para detectar a personas que decidan beber alcohol y manejar alrededor de los festejos por el Grito de Independencia.

El programa Conduce Sin Alcohol comenzó con puntos de revisión las 24 horas del día, ubicados en vialidades primarias, alrededor de centros de esparcimiento, entradas y salidas de la Ciudad de México.

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Desde el 11 de septiembre, cuando inició el operativo, se han realizado 33,000 entrevistas, 500 pruebas de alcoholemia por aire exhalado y en ellas se detectaron a 175 personas que superaron niveles de alcohol permitidos para conducir, por lo que fueron remitidas a un Centro de Sanciones Administrativas.

Estos puntos de vigilancia continuarán funcionando hasta el próximo 20 de septiembre.

Para combatir la venta y uso de explosivos durante las celebraciones de la Independencia de México, se realiza el Operativo Cero Pirotecnia en el Metro capitalino desde el 1 de septiembre, con vigilancia de elementos de la Policía.

Los puntos centrales donde se realizan revisiones a las personas para inhibir y detectar el traslado de pirotecnia son las estaciones Candelaria, Merced, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica.

Las revisiones se realizan en los accesos y salidas del Metro, mientras policías también recorren trenes, pasillos y zonas de distribución.

A continuación:

Dos refrigerados con un cartel rosa en donde dice que no hay venta de alcohol. Fotos con botellas de whiskey y caribe cooler.jpg
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Del 1 al 13 de septiembre se decomisaron 344 kilos de pirotecnia, los cuales fueron asegurados y trasladados para su posterior destrucción por el Agrupamiento de Fuerza de Tarea. El operativo continuará hasta el próximo 16 de septiembre.

¿Cómo será el operativo de seguridad para el Grito de Independencia?

Serán un total de 13,107 elementos de la Policía capitalina quienes estarán encargados de la seguridad y movilidad durante este martes 15 y miércoles 16 de septiembre.

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Para el dispositivo de seguridad se usarán 1,436 patrullas, 46 motopatrullas, 8 grúas, 12 ambulancias y 6 motoambulancias, además de vuelos de vigilancia con un helicóptero del Agrupamiento Cóndores.

Para el Grito de Independencia en el Zócalo de la ciudad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y acompañado de la música de Intocable, serán 3,500 policías asignados que aplicarán tres cinturones de seguridad para controlar el acceso de asistentes.

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En las celebraciones de las 16 alcaldías, estarán asignados 4,185 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la noche del 15 de septiembre.

El Desfile Militar será resguardado por 3,400 policías y 125 patrullas, así como 900 agentes de Tránsito que aplicarán cortes viales para garantizar el paso de los vehículos de las Fuerzas Armadas y ofrecerán alternativas viales a las y los conductores.

Ruta y alternativas viales para el 16 de septiembre ante la realización del Desfile Militar.
Este 16 de septiembre el Desfile Militar se realizará en el Centro de la Ciudad de México, desde el Zócalo capitalino hasta Campo Marte, como parte de la celebración de la Independencia de México. (Imagen: SSC CDMX)

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