Intocable llega al Zócalo para el Grito; estos son los artistas y horarios del 15 de septiembre

"A la hora ya del concierto, está José Alfredo Jiménez Medel, nieto, Legado de Grandeza que fueron los que hicieron ‘El himno migrante’, están los tres ganadores de ‘México Canta’ y para cerrar el concierto, Intocable”, expresó en la Mañanera del Pueblo del 9 de septiembre.

De esta manera, la celebración del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino combinará música tradicional mexicana, nuevos talentos y agrupaciones de distintos géneros, con Intocable como el acto estelar encargado de poner punto final a la jornada.

¿Qué otros artistas se presentarán en el Zócalo?

Mariachi de la Guardia Nacional, que se tiene previsto durante los juegos pirotécnicos.

Grupo de la Armada de la Marina.

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional.

José Alfredo Jiménez Medel, en homenaje al centenario del nacimiento de su abuelo.

Legado de Grandeza, intérpretes de El himno migrante.

Los tres ganadores de “México Canta”.

¿A que hora comienzan los festejos?

El arranque de los festejos se tiene previsto a las 19:00 horas del martes 15 de septiembre. El momento central será cuando Claudia Sheinbaum se asome por el balcón de Palacio Nacional para dar su segundo grito de Independencia, como presidenta de México.

Los festejos también podrán verse a través de las redes sociales del Gobierno Federal en sus diversas plataformas:

YouTube: Gobierno de México.

Facebook: Gobierno de México .