La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Grupo Intocable se presentará en la plancha del Zócalo de la CDMX como parte de las celebraciones del 15 de septiembre. Además, adelantó algunos detalles de una de las festividades más representativas de los mexicanos.
Intocable llega al Zócalo para el Grito; estos son los artistas y horarios del 15 de septiembre
"A la hora ya del concierto, está José Alfredo Jiménez Medel, nieto, Legado de Grandeza que fueron los que hicieron ‘El himno migrante’, están los tres ganadores de ‘México Canta’ y para cerrar el concierto, Intocable”, expresó en la Mañanera del Pueblo del 9 de septiembre.
De esta manera, la celebración del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino combinará música tradicional mexicana, nuevos talentos y agrupaciones de distintos géneros, con Intocable como el acto estelar encargado de poner punto final a la jornada.
¿Qué otros artistas se presentarán en el Zócalo?
Mariachi de la Guardia Nacional, que se tiene previsto durante los juegos pirotécnicos.
Grupo de la Armada de la Marina.
Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional.
José Alfredo Jiménez Medel, en homenaje al centenario del nacimiento de su abuelo.
Legado de Grandeza, intérpretes de El himno migrante.
Los tres ganadores de “México Canta”.
¿A que hora comienzan los festejos?
El arranque de los festejos se tiene previsto a las 19:00 horas del martes 15 de septiembre. El momento central será cuando Claudia Sheinbaum se asome por el balcón de Palacio Nacional para dar su segundo grito de Independencia, como presidenta de México.
Los festejos también podrán verse a través de las redes sociales del Gobierno Federal en sus diversas plataformas:
YouTube: Gobierno de México.
Facebook: Gobierno de México .
Intocable en el Zócalo CDMX
Es uno de los grupos más representativos de la música regional mexicana y texana. Se fundó en Zapata, Texas en 1994. Sus integrantes originales son el cantante y acordeonista Ricky Muñoz.
Los demás integrantes de la agrupación son Rene Martínez, en la batería; Sergio Serna, en las tumbas; Daniel Sánchez, segunda voz y bajo sexto; Félix Salinas, bajo eléctrico y Juan Hernández, animación y percusiones.
Su primer álbum para EMI Latín se tituló “Fuego Eterno”, que grabaron en el mes de agosto de 1993 y del cual surgieron temas como “Vete Ya”, “Mágico Amor”, “La Llama Dentro De Mí”, entre otros.
Para 1996, Intocable ya había compartido escenario con los grandes de la música norteña como Los Tigres del Norte, Temerarios, Ramón Ayala, Los Invasores de Nuevo León, Liberación, entre otros.
A lo largo de sus 32 años de trayectoria musical ha colocado diversos éxitos en las listas Billboard; además de ganar dos premios Grammy de Estados Unidos y tres premios Latin Grammy, sumando un total de cinco.
Es una de las agrupaciones que se caracteriza por llenar sus presentaciones, pues ha logrado conquistar a su público con éxitos como”Enséñame a olvidar”, “Y todo para qué”, “Fuerte no soy”, “Eres mi droga”, etcétera.
Además del festejo en la plancha del Zócalo en la CDMX, en las diversas alcaldías se alistan ferias, presentaciones musicales y otras actividades con el objetivo de celebrar el 216 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México de la corona española.
Debido a las aglomeraciones que regularmente se observan en este tipo de festejos se recomienda tomar precauciones principalmente con los niños y adultos mayores.