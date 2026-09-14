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México

¿Hay clases mañana 15 y el 16 de septiembre 2026? El puente que tendrán estudiantes de la SEP

El calendario escolar contempla suspensiones, reuniones de Consejo Técnico y periodos vacacionales durante los próximos meses.
lun 14 septiembre 2026 01:08 PM
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Un pupitre con decoraciones de México por la independencia del país, sobre él hay una bandera miniatura de México, papel picado color verde, blanco y rojo, y dos pequeños sombreros de mariachi, en un salón de clases también decorado.
Septiembre tendrá el primer día de suspensión, pero noviembre traerá el primer fin de semana largo para los estudiantes. (Imagen generada con IA | Google Flow )

Miles de estudiantes de educación básica tendrán un puente este mes. El 15 y 16 de septiembre se conmemora la independencia de México , por lo que hay un día festivo en el país y la SEP marca esta fecha sin clases.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2026-2027 tendrá 185 días de clases y concluirá el 9 de julio de 2027.

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El calendario aplica para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Hay clases mañana y el 16 de septiembre?

El miércoles 16 de septiembre de 2026 está marcado como suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Independencia de México.

Esto significa que después de regresar a clases el lunes 31 de agosto, los alumnos tendrán poco más de dos semanas de actividades escolares antes de volver a tener un día sin clases.

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Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas este lunes 31 de agosto. (Fernando Carranza / Cuartoscuro)


El calendario oficial de la SEP contempla otros días de suspensión de labores durante el ciclo escolar, por lo que conviene tenerlos presentes desde ahora para organizar actividades familiares, viajes o simplemente anticipar los días en que los estudiantes permanecerán en casa.

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¿Cuáles serán los siguientes días sin clases?

Después del 16 de septiembre, el calendario establece más suspensiones de labores docentes.

En noviembre, habrá suspensión el lunes 16, relacionada con la conmemoración de la Revolución Mexicana. Por lo cual, será el primer fin de semana largo en este ciclo escolar.

Para enero de 2027, están marcados como suspensión de labores el viernes 1 y miércoles 6 de enero.

En febrero habrá suspensión el lunes 1 de febrero, mientras que en marzo será el lunes 15 de marzo. Para mayo está contemplada otra suspensión el miércoles 5 de mayo.

Mujer sentada frente a un escritorio en una oficina adornada con decoraciones patrias por la Independencia de México, su lugar está frente a una ventana que da hacia la calle, donde se ve un desfile.
¿Qué día es festivo en septiembre para los trabajadores? Esta es la fecha de descanso obligatorio Los trabajadores formales tienen la prestación de descansar varios días al año en los que su pago no se ve afectado de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

Puentes y reuniones de Consejo Técnico

El calendario también contempla las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), jornadas en las que no hay clases para los estudiantes de educación básica.

La primera será el viernes 25 de septiembre, apenas unas semanas después del regreso a clases.

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Después están programadas para el 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, y para el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

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Escuelas SEP

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