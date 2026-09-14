¿Hay clases mañana 15 y el 16 de septiembre 2026? El puente que tendrán estudiantes de la SEP

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2026-2027 tendrá 185 días de clases y concluirá el 9 de julio de 2027.
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El calendario aplica para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
¿Hay clases mañana y el 16 de septiembre?
El miércoles 16 de septiembre de 2026 está marcado como suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Independencia de México.
Esto significa que después de regresar a clases el lunes 31 de agosto, los alumnos tendrán poco más de dos semanas de actividades escolares antes de volver a tener un día sin clases.
El calendario oficial de la SEP contempla otros días de suspensión de labores durante el ciclo escolar, por lo que conviene tenerlos presentes desde ahora para organizar actividades familiares, viajes o simplemente anticipar los días en que los estudiantes permanecerán en casa.
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¿Cuáles serán los siguientes días sin clases?
Después del 16 de septiembre, el calendario establece más suspensiones de labores docentes.
En noviembre, habrá suspensión el lunes 16, relacionada con la conmemoración de la Revolución Mexicana. Por lo cual, será el primer fin de semana largo en este ciclo escolar.
Para enero de 2027, están marcados como suspensión de labores el viernes 1 y miércoles 6 de enero.
En febrero habrá suspensión el lunes 1 de febrero, mientras que en marzo será el lunes 15 de marzo. Para mayo está contemplada otra suspensión el miércoles 5 de mayo.