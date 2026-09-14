¿Hay clases mañana 15 y el 16 de septiembre 2026? El puente que tendrán estudiantes de la SEP

El calendario aplica para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Hay clases mañana y el 16 de septiembre?

El miércoles 16 de septiembre de 2026 está marcado como suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Independencia de México.

Esto significa que después de regresar a clases el lunes 31 de agosto, los alumnos tendrán poco más de dos semanas de actividades escolares antes de volver a tener un día sin clases.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas este lunes 31 de agosto. (Fernando Carranza / Cuartoscuro)





El calendario oficial de la SEP contempla otros días de suspensión de labores durante el ciclo escolar, por lo que conviene tenerlos presentes desde ahora para organizar actividades familiares, viajes o simplemente anticipar los días en que los estudiantes permanecerán en casa.