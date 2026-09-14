El Desfile Militar es uno de los eventos más esperados por las familias quienes acuden a las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), y de las principales avenidas como Reforma para presenciar el avance de los distintos cuerpos que integran el Ejército, así como las aeronaves que forman parte de las celebraciones del 16 de septiembre, en el que se conmemora el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.
¿A qué hora es el Desfile Militar del 16 de septiembre? Dónde verlo en vivo y cuál será su recorrido
Ruta del Desfile
Se prevé que el recorrido comience en el Zócalo de la Ciudad de México, pasando por calles del Centro Histórico como 5 de Mayo, incorporándose hacia Eje Central y Avenida Juárez. Posteriormente pasará por todo el Paseo de la Reforma y concluirá en el Campo Marte.
El 9 de septiembre, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, pasó el pase de lista a más de 15 mil integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que participarán en el Desfile Cívico Militar conmemorativo del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.
En un comunicado se detalló que este despliegue reunió a personal de Generales, Jefes, Oficiales, Cadetes, Tropa, vehículos, motocicletas, embarcaciones, caballos, canes y águilas, cuya participación pondrá de manifiesto la organización, capacidades, disciplina y compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional con el pueblo de México.
¿Qué se utilizará en el desfile?
-Armas automatizadas
-45 drones
-99 aeronaves (93 de la Fuerza Aérea y 6 de la Guardia Nacional).
-536 vehículos terrestres, entre los que destacan los blindados “Huracán”, “Cimarrón” y ”Titan”, que diseñaron y fabricaron por ingenieros militares mexicanos, vehículos “Holkan” para la movilización de tropas y “Ocelot” que proporcionan protección blindada al personal en las operaciones; así como un puesto de mando móvil con enlaces de voz, datos y video.
También participarán integrantes del Agrupamiento “Yumare”, que apoyaron a la población afectada por los sismos en Venezuela, que simboliza la solidaridad de México y la preparación de quienes intervienen en tareas de búsqueda, rescate, atención médica y distribución de ayuda.
Calles estarán cerradas por el desfile militar en CDMX
Debido a que el desfile iniciará a las 10:00 horas y se prevé que avance por las siguientes avenidas:
Alternativas viales:
-Avenida Presidente Masaryk
-Circuito Interior
-Eje 1 Norte
- Avenida Constituyentes
-Avenida Chapultepec
-José María Izazaga
-Fray Servando Teresa de Mier
Estación Zócalo cerrada
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de la Línea 2 y 8.
#AvisoMetro : La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.
— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 13, 2026
Se prevé que el recorrido dure aproximadamente cuatro horas y que también las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se pospogan durante el tiempo que dure el Desfile Militar.
¿Dónde ver el Desfile Militar del 16 de septiembre en vivo?
Si decidiste no acudir a las calles del centro de CDMX para verlo, puedes seguir la transmisión en el canal oficial del Gobierno de México . También lo van a transmitir en el canal de Youtube de la Sedena o en las cuentas oficiales de Facebook y Youtube del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.