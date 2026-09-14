¿A qué hora es el Desfile Militar del 16 de septiembre? Dónde verlo en vivo y cuál será su recorrido

Ruta del Desfile

Se prevé que el recorrido comience en el Zócalo de la Ciudad de México, pasando por calles del Centro Histórico como 5 de Mayo, incorporándose hacia Eje Central y Avenida Juárez. Posteriormente pasará por todo el Paseo de la Reforma y concluirá en el Campo Marte.

El 9 de septiembre, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, pasó el pase de lista a más de 15 mil integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que participarán en el Desfile Cívico Militar conmemorativo del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

En un comunicado se detalló que este despliegue reunió a personal de Generales, Jefes, Oficiales, Cadetes, Tropa, vehículos, motocicletas, embarcaciones, caballos, canes y águilas, cuya participación pondrá de manifiesto la organización, capacidades, disciplina y compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional con el pueblo de México.

¿Qué se utilizará en el desfile?

-Armas automatizadas

-45 drones

-99 aeronaves (93 de la Fuerza Aérea y 6 de la Guardia Nacional).

-536 vehículos terrestres, entre los que destacan los blindados “Huracán”, “Cimarrón” y ”Titan”, que diseñaron y fabricaron por ingenieros militares mexicanos, vehículos “Holkan” para la movilización de tropas y “Ocelot” que proporcionan protección blindada al personal en las operaciones; así como un puesto de mando móvil con enlaces de voz, datos y video.