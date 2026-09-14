Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Ley seca en CDMX por el 15 de septiembre: todas las alcaldías donde no podrás comprar alcohol

Los dueños de diversos establecimientos en estas demarcaciones deberán de respetar la medida restrictiva con el objetivo de evitar multas que se establecen en UMA´s.
lun 14 septiembre 2026 08:40 AM
Añadir Expansión Política en Google
Dos refrigerados con un cartel rosa en donde dice que no hay venta de alcohol. Fotos con botellas de whiskey y caribe cooler.jpg
En algunas alcaldías de la CDMX se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas los días en donde se festejan las fiestas patrias. (Foto: Magdalena Montiel Velázquez/Cuartoscuro)

El 15 de septiembre es una fecha de fiesta para los mexicanos y que aprovechan también para aumentar el consumo del alcohol; sin embargo, en algunas alcaldías de la CDMX las autoridades deciden aplicar la ley seca con el objetivo de mantener el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y prevenir incidentes violentos o disturbios durante eventos masivos.

Además de la plancha del Zócalo capitalino en donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará las festividades por el 216 aniversario del inicio del grito de Independencia, y la presentación del grupo Intocable , en la mayoría de las demarcaciones también se prevén eventos musicales, ferias, y demás actividades, por lo que se recomienda evitar el consumo de bebidas embriagantes.

Publicidad

¿En dónde sí habrá ley seca?

En la Gaceta Oficial de la CDMX se publicó el listado de las alcaldías en donde los diversos establecimientos mercantiles deberán suspender la venta de bebidas alcohólicas desde el 14 de septiembre hasta el 16, y en algunos casos, hasta el 17.

Desde las 00:00 de este 14 de septiembre y hasta las 24 horas del 16 de septiembre, la medidas restrictiva se aplicará en los siguientes lugares:

- Alcaldía Tláhuac: todos los establecimientos.

- Alcaldía Tlalpan: establecimientos de las colonias Miguel Hidalgo Tercera Sección, pueblos de Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco y San Miguel Topilejo.

La prohibición se extenderá hasta las 24:00 horas del 17 de septiembre en los siguientes lugares:

Alcaldía Tlalpan: Establecimientos mercantiles de la colonia Tlalpan Centro I y II, así como Barrio Niño Jesús.

Publicidad

Multas por violar la Ley seca

La Ley de Cultura Cívica indica que este tipo de infracciones se sancionan con una multa equivalente de 21 a 30 Unidad de Medida y Actualización (UMA´s), equivalentes a 2,463 pesos hasta 3,519 pesos. Ello debido a que la UMA en este año equivale a 117.31pesos diarios.

La misma legislación establece que en caso de ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, el infractor podría ser acreedor a la multa -antes descrita- o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 y 18 horas.

Leer más:

Plancha del Zócalo de la CDMX de noche con la bandera de México y personas en el festejo patrio.jpg
CDMX

15 de septiembre en CDMX: ¿qué alcaldías tendrán a Intocable, Alex Syntek, Los Yaguarú y más?

Ley seca se extiende en Tláhuac

La medida restrictiva se extiende a fin de mes debido a las siguientes festividades:

  • Celebración del Milagroso Señor del Veneno: del 26 al 27 de septiembre, en colonias y barrios del pueblo de San Francisco Tlaltenco.
  • Celebración del Santo Patrón del Barrio de San Agustín y San Miguel Arcángel Mixquic: del 27 al 28 de septiembre, en colonias y barrios del pueblo de San Andrés Mixquic.
  • Fiesta Anual del Barrio de San Miguel Arcángel San Pedro Tláhuac: del 27 al 30 de septiembre, en colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac.
Publicidad

Las autoridades deciden cuándo aplicar esta medida que también se replica en días de elecciones federales, estatales y municipales.

Tags

Ciudad de México Alcohol

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad