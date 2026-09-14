Ley seca en CDMX por el 15 de septiembre: todas las alcaldías donde no podrás comprar alcohol

El 15 de septiembre es una fecha de fiesta para los mexicanos y que aprovechan también para aumentar el consumo del alcohol; sin embargo, en algunas alcaldías de la CDMX las autoridades deciden aplicar la ley seca con el objetivo de mantener el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y prevenir incidentes violentos o disturbios durante eventos masivos.
Además de la plancha del Zócalo capitalino en donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará las festividades por el 216 aniversario del inicio del grito de Independencia, y la presentación del grupo Intocable , en la mayoría de las demarcaciones también se prevén eventos musicales, ferias, y demás actividades, por lo que se recomienda evitar el consumo de bebidas embriagantes.