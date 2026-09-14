Ley seca en CDMX por el 15 de septiembre: todas las alcaldías donde no podrás comprar alcohol

¿En dónde sí habrá ley seca?

En la Gaceta Oficial de la CDMX se publicó el listado de las alcaldías en donde los diversos establecimientos mercantiles deberán suspender la venta de bebidas alcohólicas desde el 14 de septiembre hasta el 16, y en algunos casos, hasta el 17.

Desde las 00:00 de este 14 de septiembre y hasta las 24 horas del 16 de septiembre, la medidas restrictiva se aplicará en los siguientes lugares:

- Alcaldía Tláhuac: todos los establecimientos.

- Alcaldía Tlalpan: establecimientos de las colonias Miguel Hidalgo Tercera Sección, pueblos de Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco y San Miguel Topilejo.

La prohibición se extenderá hasta las 24:00 horas del 17 de septiembre en los siguientes lugares:

Alcaldía Tlalpan: Establecimientos mercantiles de la colonia Tlalpan Centro I y II, así como Barrio Niño Jesús.