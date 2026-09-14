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México

¿Qué día es festivo en septiembre para los trabajadores? Esta es la fecha de descanso obligatorio

Los trabajadores formales tienen la prestación de descansar varios días al año en los que su pago no se ve afectado de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
lun 14 septiembre 2026 10:38 AM
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Mujer sentada frente a un escritorio en una oficina adornada con decoraciones patrias por la Independencia de México, su lugar está frente a una ventana que da hacia la calle, donde se ve un desfile.
El 15 y 16 de septiembre se conmemora la independencia de México. (Imagen generada con IA | Google Flow )

Los empleados formales tienen diversos días de descanso oficiales establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT) derivado de fechas históricas, como la que se conmemora en septiembre que es el inicio de la Independencia de México, por lo que vale la pena recordar lo que contempla la legislación respecto al pago y si hay otras fechas en este mes en donde se tengan previstos descansos.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece de manera general cuáles son los días de descanso obligatorio en México.

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¿Qué día es festivo en septiembre?

Para este mes solo está establecido como día de descanso oficial el siguiente:

Miércoles 16 de septiembre, por la celebración de la Independencia de México. El 15 de septiembre sí se trabaja normal.

Las fechas conmemorativas que restan en el año son los siguientes:

Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre)

Viernes 25 de diciembre, por Navidad

El mismo artículo señala que las leyes federales y locales pueden establecer más días de descanso oficial cuando haya elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Cómo paga el día de descanso obligatorio?

De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, los empleadores y los trabajadores deberán acordar quienes deban prestar sus servicios durante los días de descanso obligatorio. En tal caso, los trabajadores tienen derecho a que se les pague, “independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”. Es decir, un salario triple en ese día.

Además, si el día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá agregar el pago de la prima dominical de 25% adicional, conforme está señalado en el artículo 71 de la LFT, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

En este 2026 no aplica, ya que el 16 de septiembre cae en miércoles.

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En el caso de que los trabajadores no reciban su pago como dicta la LFT, la Profedet puede intervenir para defender los derechos del trabajador.

La Profedet brinda asesoría, conciliación y representación jurídica gratuita. Puedes solicitar apoyo en sus redes sociales oficiales o en los siguientes medios de comunicación:

Teléfonos: 800 717 2942 y 800 911 7877Atención Ciudadana: 079, línea del Gobierno de México.

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¿Qué días de vacaciones tienen los estudiantes?

Respecto a los días de descanso para los estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública (SEP), el día 16 de septiembre no habrá clases . Además de esa fecha, el viernes 25 de septiembre tampoco habrá actividades porque se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar.

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Calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 y que se publicó en el DOF. (Foto: Captura de pantalla del DOF)

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En México, los festejos se extienden a plazas públicas en donde las autoridades como presidentes municipales entonan por la noche del 15 de septiembre el tradicional grito de Independencia, además de ferias, presentaciones musicales, entre otras actividades.

Debido a que el siguiente día no se trabaja ni hay clases, lo aprovechan las familias para descansar, salir, visitar familiares, o bien, para realizar pendientes, por lo que vale la pena tener en cuenta los días para planificar estas actividades.

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