Caos en la Línea 12 del Metro: usuarios enfrentan largas filas por mantenimiento y servicio parcial

Debido a que hay servicio parcial en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que corre de Tláhuac a Mixcoac, hay largas filas de usuarios que buscan acceder a los servicios de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), debido a que muchas personas no conocían aún de este ajuste en el servicio que se implementa en el arranque de la semana laboral.
El servicio del transporte público se ofrece desde Mixcoac a San Andrés Tomatlán, por lo que a algunos pasajeros les ha tomado por sorpresa la medida. Cabe aclara que la medida fue anunciada desde el miércoles de la semana pasada y se colocaron lonas en toda la línea con la información.