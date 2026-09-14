Caos en la Línea 12 del Metro: usuarios enfrentan largas filas por mantenimiento y servicio parcial

En un comunicado, el Metro informó que el segmento que permanecerá sin servicio comprende nueve de las 20 estaciones que la conforman, que son Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11 y Lomas Estrella, donde no habrá circulación de trenes.

🚨METRO🚨

Así es como miles de usuarios son afectados está mañana debido al "mantenimiento" de la #Linea12 del #MetroCDMX

Unidad de RTP insuficientes para la alta demanda de la línea.

⚠️TE SUGERIMOS TOMAR RUTAS ALTERNAS⚠️ #infometromx pic.twitter.com/XEDcVHESNO — INFOMETROMX (@InfoMetroMX) September 14, 2026



⚠️TREMENDO CAO$ para entrar a la estación San Andrés Tomatlán de #Linea12 del @MetroCDMX pic.twitter.com/DfI6pNTHQt — Colonos Lomas Estrella (@LomasEstrellaC) September 14, 2026

¿Qué trabajos se están haciendo en la Línea 12?

El director del Metro, Adrian Rubalcava, compartió a través de su cuenta en 𝕏 sobre los trabajos que se realizan en la vía 13/23 en Línea 12, en Periférico Oriente y Calle 11. Acompañado de trabajadores explica que también se sustituyeron 140 durmientes de madera por concreto, se colocaron 300 m³ de balasto y realizamos 600 metros lineales de rectificación de vía.

El cierre es parcial y se lleva a cabo la sustitución de un tramo de vía entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11. El Metro añadió que se trata de un aparato 13-23, que ayuda a cambiar de dirección a los trenes; el desgaste detectado se debe al uso, por lo que se realizará la sustitución pertinente en los próximos días.