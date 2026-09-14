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CDMX

Caos en la Línea 12 del Metro: usuarios enfrentan largas filas por mantenimiento y servicio parcial

Las entradas a las estaciones que sí funcionan están saturadas a pesar que se ofrece el servicio a través de camiones del RTP.
lun 14 septiembre 2026 09:43 AM
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Aglomeracion de gente en la entrada de la LÍnea 12 del Metro; se ofrece servicio parcial.jpg
Los usuarios saturan las entradas de las líneas que sí sirven de la Línea 12 del Metro que está en mantenimiento. (Foto: @InfoMetroMX )

Debido a que hay servicio parcial en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que corre de Tláhuac a Mixcoac, hay largas filas de usuarios que buscan acceder a los servicios de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), debido a que muchas personas no conocían aún de este ajuste en el servicio que se implementa en el arranque de la semana laboral.

El servicio del transporte público se ofrece desde Mixcoac a San Andrés Tomatlán, por lo que a algunos pasajeros les ha tomado por sorpresa la medida. Cabe aclara que la medida fue anunciada desde el miércoles de la semana pasada y se colocaron lonas en toda la línea con la información.

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En un comunicado, el Metro informó que el segmento que permanecerá sin servicio comprende nueve de las 20 estaciones que la conforman, que son Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11 y Lomas Estrella, donde no habrá circulación de trenes.

¿Qué trabajos se están haciendo en la Línea 12?

El director del Metro, Adrian Rubalcava, compartió a través de su cuenta en 𝕏 sobre los trabajos que se realizan en la vía 13/23 en Línea 12, en Periférico Oriente y Calle 11. Acompañado de trabajadores explica que también se sustituyeron 140 durmientes de madera por concreto, se colocaron 300 m³ de balasto y realizamos 600 metros lineales de rectificación de vía.

El cierre es parcial y se lleva a cabo la sustitución de un tramo de vía entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11. El Metro añadió que se trata de un aparato 13-23, que ayuda a cambiar de dirección a los trenes; el desgaste detectado se debe al uso, por lo que se realizará la sustitución pertinente en los próximos días.

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El Metro informó que como parte de esta sustitución, se realizará el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto , así como de 300 metros cúbicos de balasto, 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía.

Se precisó que estos trabajos se llevarán a cabo para mantener la funcionalidad del tramo Periférico Oriente-San Andrés Tomatlán, por lo que se requiere despejar por completo el paso de trenes.

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¿Cuántas estaciones tiene la Línea 12 del Metro?

  • Mixcoac
  • Insurgentes Sur
  • Hospital 20 de Noviembre
  • Zapata
  • Parque de los Venados
  • Eje Central
  • Ermita
  • Mexicaltzingo
  • Atlalilco
  • Culhuacán
  • San Andrés Tomatlán
  • Lomas Estrella
  • Calle 11
  • Periférico Oriente
  • Tezonco
  • Olivos
  • Nopalera
  • Zapotitlán
  • Tlaltenco
  • Tláhuac
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Recientemente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que sí se contempla terminar la ampliación de la Línea 12 consiste en un túnel de 4.6 kilómetros –a través de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo– para conectar las estaciones Mixcoac y Observatorio e incluye dos estaciones intermedias: Valentín Campa y Álvaro Obregón.

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