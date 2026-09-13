¿Qué vehículos están exentos?
La CAMe estableció algunas excepciones. Entre ellas están los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica u holograma exento.
También podrán circular los vehículos con holograma 0 o 00 vigente que tengan un engomado distinto al rosa y una terminación de placa diferente a 7 u 8, sin importar la entidad federativa en la que estén registrados.
Los vehículos de emergencia, servicios médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua también están exentos.
Las motocicletas no tendrán restricción por la Fase I de contingencia.
Asimismo, se contemplan excepciones para transporte escolar y de personal, servicios funerarios, personas con discapacidad, transporte de residuos y materiales peligrosos autorizado, transporte público de pasajeros y turismo, vehículos que transporten productos perecederos refrigerados y unidades revolvedoras de concreto.
¿Cuándo se actualizará la contingencia?
La CAMe informó que continuará monitoreando la calidad del aire y las condiciones meteorológicas en la Zona Metropolitana del Valle de México.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis, Semarnat y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México emitirán una actualización este domingo a las 15:00 horas para informar sobre la evolución de la contingencia.
La población puede consultar la calidad del aire mediante la aplicación “Aire”, el sitio del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México y las cuentas oficiales de las autoridades ambientales.
La Fase 1 de contingencia tiene como objetivo reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la generación de precursores de ozono.