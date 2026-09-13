Chapultepec: Así busca el bosque más grande de CDMX combatir su basura

Comerciantes, un eslabón clave

La estrategia del Bosque hacia la economía circular de residuos también ha incorporado a los comerciantes como una parte clave de la cadena de gestión de residuos: cada uno debió comprar sus botes para la separación de residuos y, actualmente, los 754 comerciantes formales cuentan con sus propios recipientes para la separación de residuos.

Además, los vendedores reciben capacitación para orientar a los visitantes sobre dónde colocar cada residuo. El cambio ha requerido un proceso de adaptación y ha tenido momentos de tensión con comerciantes y visitantes.

Un comerciante vende helados en uno de los puestos ubicados en el Bosque de Chapultepec, donde la generación y manejo de residuos forman parte de los retos que enfrenta el espacio público.



(Foto: Facebook/ Bosque de Chapultepex)

Uren Vánzquez considera que este momento de fricción, puede convertirse en una oportunidad para que quienes trabajan en el bosque entiendan el impacto de su actividad y acciones a favor del medio ambiente.

Para reforzar esa participación, el bosque también ofrece pláticas y cursos de capacitación con especialistas. La intención es que los comerciantes no sean únicamente responsables de colocar los recipientes, sino que puedan explicar a los visitantes por qué deben separar sus residuos.

Chapultepec busca más aliados

El bosque todavía necesita infraestructura para que los materiales recuperados puedan mantenerse dentro de una cadena de aprovechamiento.

Uno de los principales pendientes son la adquisición de compactadoras para PET. Este problema es tanto físico como logístico, pues este material ocupa rápidamente el centro de acopio y obliga a realizar traslados frecuentes.

Sin ese equipo, trasladar los residuos a un centro de acopio implica destinar personal, combustible y tiempo; por ello, la compactación permitiría almacenar mayores cantidades y esperar a que los volúmenes hagan económicamente viable el traslado hacia empresas recicladoras.

"Queremos que otras empresas que no se sumaron en esta primera ronda se sumen. Hacemos un llamado importante, necesitamos un par de compactadoras para el PET", expresa Uren Vázquez.

Natasha Uren Vázquez, directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec, durante la presentación del modelo de economía circular para la gestión de residuos. (Foto: Cortesía/ Bosque de Chapultepec)

¿Y los residuos no reciclables?

El bosque también explora alternativas para los residuos que no pueden reciclarse. Actualmente también se buscan acuerdos para que determinados materiales puedan enviarse a plantas cementeras para ser incinerados y puedan utilizarse como combustible alterno.

También está pendiente el manejo de los aceites generados por los comedores y establecimientos de alimentos.

La meta es que cada fracción tenga una ruta después de la separación: reciclaje, aprovechamiento de residuos orgánicos, valorización energética o disposición final cuando no exista otra alternativa.

Si bien, "Chapultepec Circular" tiene avances, todavía necesita resolver varios eslabones de la cadena. La administración busca compactadoras para PET, una ruta para los aceites usados, alternativas para los residuos no reciclables y nuevas empresas que se incorporen como aliadas.