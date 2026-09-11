Hoy No Circula sabatino 12 de septiembre: autos que descansan en CDMX y Edomex

Autos que no circulan este 12 de septiembre

- Autos con holograma 2: todos los autos sin importar su terminación de placas.

- Autos con holograma 1: vehículos con terminación de placas par (0, 2, 4, 6 y 8).

- Autos con placas foráneas.

Vehículos con holograma de verificación 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos, así como aquellos con holograma de verificación 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9) pueden circular sin ninguna restricción.

¿Se aplicará Doble Hoy No Circula sabatino este 12 de septiembre?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se tiene prevista la aplicación de esta medida extraordinaria para este sábado 12 de septiembre.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando se activa contingencia ambiental por altos niveles contaminantes.