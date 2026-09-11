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CDMX

Hoy No Circula sabatino 12 de septiembre: autos que descansan en CDMX y Edomex

Toma precauciones: las restricciones del programa se mantienen este sábado.
vie 11 septiembre 2026 07:33 PM
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Hoy No Circula 11 de marzo de 2026
Toma precauciones: el programa se aplicará con normalidad este 12 de septiembre. (LIVINUS/Getty Images)

Si tienes planeado salir este fin de semana en CDMX o en el Estado de México, toma precauciones, ya que el programa Hoy No Circula sabatino se aplicará con normalidad este 12 de septiembre.

Este programa tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México.

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Autos que no circulan este 12 de septiembre

- Autos con holograma 2: todos los autos sin importar su terminación de placas.

- Autos con holograma 1: vehículos con terminación de placas par (0, 2, 4, 6 y 8).

- Autos con placas foráneas.

Vehículos con holograma de verificación 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos, así como aquellos con holograma de verificación 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9) pueden circular sin ninguna restricción.

¿Se aplicará Doble Hoy No Circula sabatino este 12 de septiembre?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se tiene prevista la aplicación de esta medida extraordinaria para este sábado 12 de septiembre.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando se activa contingencia ambiental por altos niveles contaminantes.

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¿Dónde se aplica el Hoy No Circula?

El programa aplica de 5:00 a 23:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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Multas por no respetar el programa Hoy No Circula sabatino

Incumplir con las restricciones vigentes del programa puede convertirse en un severo golpe a la economía de los conductores. Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima: 20 UMAs (2,346 pesos).

- Máxima: 30 UMAs (3,519 pesos).

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en el horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

El programa Hoy No Circula sabatino funciona de la siguiente forma:

- Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

- Holograma 1: depende del último número de la placa (Terminación par descansan el primer y tercer sábado del mes, terminación impar descansan segundo y cuarto sábado del mes).

- Quinto sábado del mes: restricciones únicamente para autos con holograma de verificación 2 y placas foráneas.

Antes de salir de casa, se recomienda revisar el calendario del programa y así evitar posibles multas.

Tags

Multas automóviles, movilidad automotriz, autos, autos eléctricos

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