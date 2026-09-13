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CDMX

Estos Kia pueden obtener hasta tres hologramas 00 y circular sin restricciones del Hoy No Circula

Hay diferencias importantes entre versiones de un mismo modelo, por lo que conocer motor y año modelo es clave antes de asumir que puede obtenerlo.
dom 13 septiembre 2026 05:34 AM
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Logotipo de Kia, marca surcoreana que vende automóviles en México y el mundo.
El holograma doble cero permite que un automóvil nuevo quede exento de la verificación vehicular obligatoria por más tiempo. (BRANDON BELL/Getty Images)

Comprar un auto en Ciudad de México puede traer un beneficio que no todos tienen. La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) mantiene un listado de vehículos que pueden acceder al holograma doble cero (00), con diferencias según año modelo, versión y motorización. Dentro aparecen modelos Kia capaces de obtenerlo hasta tres ocasiones, mientras otros pueden hacerlo dos veces.

Incluso hay unidades año modelo 2024, un dato relevante para quienes buscan saber qué vehículos pueden aprovechar este beneficio.

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Estos Kia pueden obtener el holograma 00 hasta tres veces

En la lista hay 10 modelos Kia con posibilidad de obtener hasta tres hologramas 00. Entre ellos aparecen vehículos deportivos, SUV, sedanes y una pickup, con años modelo que van de 2025 a 2027.

- Seltos 1.5L: modelo 2027, cuatro cilindros, 1,497 cc

- Telluride 2.5L Turbo: modelo 2027, cuatro cilindros, 2,497 cc

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Estos pueden obtener el holograma 00 hasta dos veces

También hay modelos con posibilidad de obtener el holograma 00 hasta dos ocasiones. El apartado muestra un dato especialmente relevante para quienes tienen o buscan un vehículo relativamente reciente: hay modelos año 2024.

- Forte GT Sedán 1.6L DCT: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,591 cc

- Forte Hatchback 1.6L Turbo: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,591 cc

- Forte Hatchback 2.0L MT/IVT/CVT: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,999 cc

- Forte Sedán 2.0L MT/IVT/CVT: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,999 cc

- K3 1.4L MT: modelo 2026-2027, cuatro cilindros, 1,368 cc

- K3 1.6L AT/MT: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,591 cc

- K3 1.6L AT/MT: modelo 2025-2027, cuatro cilindros, 1,591 cc

- K3 2.0L AT: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,999 cc

- K3 2.0L AT: modelo 2025-2027, cuatro cilindros, 1,999 cc

- K4 1.6L Turbo: modelo 2027, cuatro cilindros, 1,598 cc

- K4 1.6L Turbo AT/CVT: modelo 2025-2026, cuatro cilindros, 1,598 cc

- K4 2.0L: modelo 2027, cuatro cilindros, 1,999 cc

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- K4 2.0L IVT/MT: modelo 2025-2026, cuatro cilindros, 1,999 cc

- K4 Hatchback 1.6L Turbo: modelo 2026, cuatro cilindros, 1,598 cc

- K4 Hatchback 2.0L IVT: modelo 2026, cuatro cilindros, 1,999 cc

- Seltos 1.4L Turbo: modelo 2024-2026, cuatro cilindros, 1,353 cc

- Seltos 1.5L: modelo 2024-2026, cuatro cilindros, 1,497 cc

- Sonet 1.5L MT/IVT: modelo 2024-2027, cuatro cilindros, 1,497 cc

- Soul 2.0L: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,999 cc

¿Qué beneficios tiene obtener el holograma 00?

El holograma doble cero permite que un automóvil nuevo quede exento de la verificación vehicular obligatoria hasta por dos años, con posibilidad de renovación dependiendo del rendimiento del vehículo.

Durante ese periodo, también puede circular todos los días sin las restricciones de Hoy No Circula, incluso durante la mayoría de las contingencias ambientales.

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Por eso, la cantidad de ocasiones autorizadas importa: un Kia que puede obtener hasta tres hologramas tiene la posibilidad de mantener este beneficio durante más ciclos de verificación que uno contemplado únicamente para dos ocasiones.

Vigencia del holograma 00 en CDMX

La vigencia inicial es de dos años, contados desde la fecha de su factura o carta factura. Para vehículos de origen extranjero, la secretaría toma en cuenta la fecha que aparece en su título de propiedad. Este es el punto de partida que te otorga los beneficios del holograma.

Una vez que esa vigencia inicial de dos años termina, tienes la opción de tramitar un nuevo holograma por única ocasión, el cual te durará otros dos años adicionales. Para esto, tu vehículo debe seguir cumpliendo con los requisitos del programa.

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Ciudad de México automóviles, movilidad

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