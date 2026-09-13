Estos Kia pueden obtener hasta tres hologramas 00 y circular sin restricciones del Hoy No Circula

Estos Kia pueden obtener el holograma 00 hasta tres veces
En la lista hay 10 modelos Kia con posibilidad de obtener hasta tres hologramas 00. Entre ellos aparecen vehículos deportivos, SUV, sedanes y una pickup, con años modelo que van de 2025 a 2027.
- Seltos 1.5L: modelo 2027, cuatro cilindros, 1,497 cc
- Telluride 2.5L Turbo: modelo 2027, cuatro cilindros, 2,497 cc
Estos pueden obtener el holograma 00 hasta dos veces
También hay modelos con posibilidad de obtener el holograma 00 hasta dos ocasiones. El apartado muestra un dato especialmente relevante para quienes tienen o buscan un vehículo relativamente reciente: hay modelos año 2024.
- Forte GT Sedán 1.6L DCT: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,591 cc
- Forte Hatchback 1.6L Turbo: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,591 cc
- Forte Hatchback 2.0L MT/IVT/CVT: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,999 cc
- Forte Sedán 2.0L MT/IVT/CVT: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,999 cc
- K3 1.4L MT: modelo 2026-2027, cuatro cilindros, 1,368 cc
- K3 1.6L AT/MT: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,591 cc
- K3 1.6L AT/MT: modelo 2025-2027, cuatro cilindros, 1,591 cc
- K3 2.0L AT: modelo 2024, cuatro cilindros, 1,999 cc
- K3 2.0L AT: modelo 2025-2027, cuatro cilindros, 1,999 cc
- K4 1.6L Turbo: modelo 2027, cuatro cilindros, 1,598 cc
- K4 1.6L Turbo AT/CVT: modelo 2025-2026, cuatro cilindros, 1,598 cc
- K4 2.0L: modelo 2027, cuatro cilindros, 1,999 cc