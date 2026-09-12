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CDMX

Doble Hoy No Circula 13 de septiembre de 2026: qué carros no pueden salir en CDMX y Edomex

La contingencia ambiental activa Doble Hoy No Circula este domingo en CDMX y municipios del Edomex; revisa qué autos deben quedarse en casa.
sáb 12 septiembre 2026 09:00 PM
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Transito en la Ciudad de México.
Aquellos que no respeten el programa podrían recibir una multa de hasta 3,519 pesos. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) mantiene la fase 1 de contingencia ambiental para este domingo 13 de septiembre. Como medida para reducir la contaminación, se aplica el programa Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede ayudarte a evitar sanciones y contratiempos innecesarios.

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Qué carros no circulan este domingo 13 de septiembre

Mañana domingo 13 de septiembre, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

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CDMX

Fases de contingencia explicadas: qué implica cada nivel y qué tan grave es cada color

Qué autos quedan exentos

- Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

- Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color rosa y terminación de placa diferente a 7 u 8.

- Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

- Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

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- Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

- Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

- Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

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- Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

- Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

- Las motocicletas están exentas de la Fase I.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la medida rige en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, los municipios afectados son:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

- Toluca

- Santiago Tianguistenco

Multas por circular durante la contingencia

Circular en un día restringido puede costarte caro. Con el nuevo valor de la UMA en 2026, las sanciones quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Tags

Contingencia ambiental

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