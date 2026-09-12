Pese a lluvias, activan contingencia ambiental en CDMX por ozono

La contingencia fue activada a las 15:00 horas debido a las condiciones atmosféricas que favorecieron la acumulación de contaminantes y la formación de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), pese a que este viernes se han registrado fuertes lluvias en la capital.

De acuerdo con la CAMe, la estación Benito Juárez registró una concentración máxima de 161 ppb de ozono, mientras que en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán, se alcanzaron 157 ppb, niveles considerados de muy mala calidad del aire.

Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México



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La autoridad ambiental explicó que un sistema de alta presión sobre el centro del país generó estabilidad atmosférica, vientos muy débiles en superficie y una mayor acumulación de contaminantes. A esto se sumó la alta radiación solar y el transporte persistente de precursores de ozono hacia el suroeste del valle.

¿Qué autos no circulan el domingo 13 de septiembre?

Como parte de la Fase 1 de contingencia, este domingo 13 de septiembre deberán suspender su circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas:

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

- Los vehículos particulares con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.



- Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa y terminación de placa 7 u 8.