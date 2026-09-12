La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este sábado la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México, luego de que se registraran concentraciones de hasta 161 partes por billón (ppb) en la estación Benito Juárez. La medida incluye restricciones a la circulación para este domingo 13 de septiembre y disposiciones para industrias y servicios, incluida la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
Pese a lluvias, activan contingencia ambiental en CDMX por ozono
La contingencia fue activada a las 15:00 horas debido a las condiciones atmosféricas que favorecieron la acumulación de contaminantes y la formación de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), pese a que este viernes se han registrado fuertes lluvias en la capital.
De acuerdo con la CAMe, la estación Benito Juárez registró una concentración máxima de 161 ppb de ozono, mientras que en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán, se alcanzaron 157 ppb, niveles considerados de muy mala calidad del aire.
Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 12, 2026
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La autoridad ambiental explicó que un sistema de alta presión sobre el centro del país generó estabilidad atmosférica, vientos muy débiles en superficie y una mayor acumulación de contaminantes. A esto se sumó la alta radiación solar y el transporte persistente de precursores de ozono hacia el suroeste del valle.
¿Qué autos no circulan el domingo 13 de septiembre?
Como parte de la Fase 1 de contingencia, este domingo 13 de septiembre deberán suspender su circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas:
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
- Los vehículos particulares con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.
- Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa y terminación de placa 7 u 8.
- Los vehículos que no porten holograma, incluidos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras. A estos se les aplica la misma restricción que a los vehículos con holograma 2.
- El 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y tengan matrícula con terminación non.
- Los vehículos de carga local o federal deberán dejar de circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo aquellos incorporados al Programa de Autorregulación de la CDMX o el Estado de México.
- Los taxis que tengan holograma 00, 0, 1 o 2 y que estén sujetos a las restricciones anteriores deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas.
¿Qué vehículos están exentos?
La CAMe estableció algunas excepciones. Entre ellas están los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica u holograma exento.
También podrán circular los vehículos con holograma 0 o 00 vigente que tengan un engomado distinto al rosa y una terminación de placa diferente a 7 u 8, sin importar la entidad federativa en la que estén registrados.
Los vehículos de emergencia, servicios médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua también están exentos.
Las motocicletas no tendrán restricción por la Fase I de contingencia.
Asimismo, se contemplan excepciones para transporte escolar y de personal, servicios funerarios, personas con discapacidad, transporte de residuos y materiales peligrosos autorizado, transporte público de pasajeros y turismo, vehículos que transporten productos perecederos refrigerados y unidades revolvedoras de concreto.
¿Cuándo se actualizará la contingencia?
La CAMe informó que continuará monitoreando la calidad del aire y las condiciones meteorológicas en la Zona Metropolitana del Valle de México.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis, Semarnat y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México emitirán una actualización este sábado a las 20:00 horas para informar sobre la evolución de la contingencia.
La población puede consultar la calidad del aire mediante la aplicación “Aire”, el sitio del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México y las cuentas oficiales de las autoridades ambientales.
La Fase 1 de contingencia tiene como objetivo reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la generación de precursores de ozono.