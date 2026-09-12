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CDMX

Activan contingencia ambiental en CDMX y Edomex: ¿qué carros no circulan este domingo 13 de septiembre?

Quienes tengan previsto usar su auto este domingo deberán revisar las restricciones antes de salir.
sáb 12 septiembre 2026 05:07 PM
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Imagen muestra la contaminación del Valle de México durante la contingencia.
El deterioro de la calidad del aire se registró desde la madrugada y se relaciona con el uso de pirotecnia y la quema de distintos materiales, prácticas comunes durante las celebraciones. (Expansión|Gemini)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozona en el Valle de México luego de registrar concentraciones máximas de ozono de 161 ppb en Benito Juárez y 157 ppb en Coyoacán.

Ante estas condiciones, surge la duda para los automovilistas: ¿cómo queda el Hoy No Circula este domingo 13 de septiembre?

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La dependencia informa que las condiciones atmosféricas favorecieron la concentración de contaminantes en el Valle de México. Un sistema de alta presión provocó poco viento durante el día, mientras que la radiación solar y el desplazamiento del viento hacia el suroeste facilitaron la formación y acumulación de ozono, con niveles de calidad del aire considerados Muy Malos.

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CDMX

Fases de contingencia explicadas: qué implica cada nivel y qué tan grave es cada color

Qué carros no circulan este domingo 13 de septiembre

Mañana domingo 13 de septiembre, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Qué autos quedan exentos

- Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

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- Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color rosa y terminación de placa diferente a 7 u 8.

- Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

- Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

- Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

- Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

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- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

- Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

- Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

- Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

- Las motocicletas están exentas de la Fase I.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la medida rige en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, los municipios afectados son:

-Atizapán de Zaragoza-Coacalco-Cuautitlán-Cuautitlán Izcalli-Chalco-Chimalhuacán-Chicoloapan-Ecatepec-Huixquilucan-Ixtapaluca-La Paz-Naucalpan-Nezahualcóyotl-Nicolás Romero-Tecámac-Tlalnepantla-Tultitlán-Valle de Chalco

Además, Toluca y Santiago Tianguistenco aplican la medida de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas están vigentes desde el 1 de enero de 2026.

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Contingencia ambiental

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