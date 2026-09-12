Alerta en CDMX por lluvias fuertes: esta es la hora en que Protección Civil espera lo peor

Protección Civil concentra el mayor riesgo durante ocho horas

Entre las 13:00 y las 21:00 horas se prevén lluvias fuertes y caída de granizo en la mayor parte de la capital, acompañadas por actividad eléctrica. Para ese periodo, el volumen estimado se ubica entre 15 y 29 milímetros, mientras que el viento tendrá dirección variable, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h.

Ante estas condiciones, la SGIRPC recomienda seguir los avisos del Sistema de Alerta Temprana durante la jornada.

La temperatura llegará a 25 °C antes de comenzar a descender

Venustiano Carranza alcanzará una máxima de 25 °C a las 15:00 horas, después de registrar 18 °C a las 09:00 y 23 °C al mediodía. Para las 18:00 horas se esperan 19 °C; a las 21:00, el termómetro marcará 17 °C.

Durante la madrugada del domingo continuará el descenso hasta los 15 °C, temperatura prevista entre las 03:00 y las 06:00 horas. A las 06:00 de este sábado, SEDEMA reportó calidad del aire mala.

Por separado, el reporte del Popocatépetl mantiene el nivel de alerta volcánica en Amarillo Fase 2. Ante una exhalación o emisión de ceniza, la pluma tendría trayectoria hacia el sureste.

