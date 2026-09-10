Hoy No Circula 10 de septiembre: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Estos autos no circulan este 10 de septiembre

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden salir a las calles este jueves:

- Autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)



Los autos con terminación de placas 1 o 2, pero que tengan holograma de verificación 0 o 00 pueden circular sin ninguna restricción. Vehículos eléctricos e híbridos están exentos del programa, como incentivo al uso de tecnologías alternativas.

Multas por no respetar las restricciones del Hoy No Circula

Incumplir con las multas del programa puede convertirse en un fuerte golpe económico para los automovilistas: estas son las multas aplicables en 2026, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.





Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.