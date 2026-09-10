Hoy No Circula 10 de septiembre: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Si tienes planeado utilizar tu automóvil este jueves 10 de septiembre, toma precauciones, ya que el programa Hoy No Circula mantendrá sus restricciones habituales.
En caso de que tu auto no pueda circular este jueves, te recomendamos utilizar algunas alternativas como Ecobici, Metro, Metrobús, otros sistemas de transporte público o taxis de aplicación.
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Estos autos no circulan este 10 de septiembre
De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden salir a las calles este jueves:
- Autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2.
- Holograma de verificación 1 y 2.
- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.
Los autos con terminación de placas 1 o 2, pero que tengan holograma de verificación 0 o 00 pueden circular sin ninguna restricción. Vehículos eléctricos e híbridos están exentos del programa, como incentivo al uso de tecnologías alternativas.
Multas por no respetar las restricciones del Hoy No Circula
Incumplir con las multas del programa puede convertirse en un fuerte golpe económico para los automovilistas: estas son las multas aplicables en 2026, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente:
Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.
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¿Hay Doble Hoy No Circula este 10 de septiembre?
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) no tiene contemplada la activación del Doble Hoy No Circula para este 10 de septiembre.
Recuerda que se trata de una medida extraordinaria que solo se aprueba cuando se declara contingencia ambiental.