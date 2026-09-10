Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula 10 de septiembre: estos autos descansan en CDMX y Edomex

El programa tiene la finalidad de reducir las emisiones contaminantes en la CDMX y el Estado de México.
jue 10 septiembre 2026 06:03 AM
Añadir Expansión Política en Google
hoy-no-circula-lunes-4-de-mayo-2026
El programa se aplicará con normalidad este jueves. (ChepeNicoli/Getty Images)

Si tienes planeado utilizar tu automóvil este jueves 10 de septiembre, toma precauciones, ya que el programa Hoy No Circula mantendrá sus restricciones habituales.

En caso de que tu auto no pueda circular este jueves, te recomendamos utilizar algunas alternativas como Ecobici, Metro, Metrobús, otros sistemas de transporte público o taxis de aplicación.

Publicidad

Estos autos no circulan este 10 de septiembre

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden salir a las calles este jueves:

- Autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)


Los autos con terminación de placas 1 o 2, pero que tengan holograma de verificación 0 o 00 pueden circular sin ninguna restricción. Vehículos eléctricos e híbridos están exentos del programa, como incentivo al uso de tecnologías alternativas.

Multas por no respetar las restricciones del Hoy No Circula

Incumplir con las multas del programa puede convertirse en un fuerte golpe económico para los automovilistas: estas son las multas aplicables en 2026, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Proyecto de presupuesto 2027 para el sector educativo
Paquete Económico 2027: UNAM recibirá apenas 1% más, mientras el IPN tendrá un alza de 7% El Paquete Económico 2027 también plantea un aumento presupuestal real de 6.6% para la Secretaría de Educación Pública, que, de aprobarse, sería uno de los más altos en los últimos sexenios.


Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

Publicidad

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Las restricciones del programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

En la imagen, Marco Rubio mira a la cámara mientras camina en Palacio Nacional.
Marco Rubio: “Hay territorios en México que no están bajo el control del Estado” Marco Rubio, uno de los hombres más importantes del Gabinete de Donald Trump, dijo que la cabeza de los cárteles se encuentra en México.

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

Publicidad

¿Hay Doble Hoy No Circula este 10 de septiembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) no tiene contemplada la activación del Doble Hoy No Circula para este 10 de septiembre.

Recuerda que se trata de una medida extraordinaria que solo se aprueba cuando se declara contingencia ambiental.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad