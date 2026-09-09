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CDMX

Toma precauciones: cerrarán parte del tramo elevado de la Línea 12 del Metro

El Metro informó que se realizará un cambio de vía en el tramo Periférico Oriente-Calle 11.
mié 09 septiembre 2026 07:40 PM
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Tramo elevado de la Línea 12 del Metro, que va de Tláhuac a Mixcoac. (Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que del 12 al 16 de septiembre, se cerrará un fragmento del tramo elevado de la Línea 12, en el tramo que comprende de las estaciones Tláhuac a Lomas Estrella.

A través de un comunicado, se precisó que la llamada “Línea dorada” operará con normalidad a partir del próximo 17 de septiembre.

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¿Por qué cerrarán el tramo elevado de la Línea 12?

El STC precisó que el cierre se llevará a cabo porque se llevará a cabo la sustitución de un tramo de vía entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11. El Metro añadió que se trata de un aparato 13-23, que ayuda a cambiar de dirección a los trenes; el desgaste detectado se debe al uso, por lo que se realizará la sustitución pertinente en los próximos días.

El Metro informó que como parte de esta sustitución, se realizará el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto, así como de 300 metros cúbicos de balasto, 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía.

Se precisó que estos trabajos se llevarán a cabo para mantener la funcionalidad del tramo Periférico Oriente-San Andrés Tomatlán, por lo que se requiere despejar por completo el paso de trenes.

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RTP brindará apoyo a usuarios de la Línea 12

Mientras se realizan las obras de mantenimiento, los usuarios que requieran trasladarse podrán hacerlo a través de autobuses de RTP que brindarán servicio de apoyo desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán o Atlalilco, con sus respectivas rutas de regreso.

Estos camiones operarán en los servicios habituales del Metro: de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 6:00 a 00:00 horas y domingos y días festivos de 7:00 a 00:00 horas.

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El metro aseguró que el servicio se reestablecerá con normalidad a partir del próximo 17 de septiembre.

El anuncio de los trabajos de rehabilitación en la "Línea Dorada" llegan después que la presidenta Sheinbaum confirmó que durante su mandato, se concluirá la ampliación de la ruta hasta Observatorio.

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Sistema de Transporte Colectivo Metro Ciudad de México

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