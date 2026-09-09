Toma precauciones: cerrarán parte del tramo elevado de la Línea 12 del Metro

¿Por qué cerrarán el tramo elevado de la Línea 12?

El STC precisó que el cierre se llevará a cabo porque se llevará a cabo la sustitución de un tramo de vía entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11. El Metro añadió que se trata de un aparato 13-23, que ayuda a cambiar de dirección a los trenes; el desgaste detectado se debe al uso, por lo que se realizará la sustitución pertinente en los próximos días.

El Metro informó que como parte de esta sustitución, se realizará el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto, así como de 300 metros cúbicos de balasto, 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía.

Se precisó que estos trabajos se llevarán a cabo para mantener la funcionalidad del tramo Periférico Oriente-San Andrés Tomatlán, por lo que se requiere despejar por completo el paso de trenes.