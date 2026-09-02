Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

CDMX suma 100 kilómetros de transporte eléctrico con nuevas rutas de Metrobús, Trolebús y Cablebús

La CDMX estrenó nuevas rutas de Metrobús, Trolebús y un Centrobús, además de avanzar en la construcción de tres líneas de Cablebús, según el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada.
mié 02 septiembre 2026 03:44 PM
Añadir Expansión Política en Google
Una unidad del Trolebús 'El Chapulín' en recorre la calles de CDMX.
Este 2026 el Gobierno de la Ciudad de México lanzó la nueva ruta de Trolebús "El Chapulín", la cual va del Cetram Chapultepec hasta Ciudad Universitaria y forma parte del crecimiento de la electromovilidad en la ciudad. (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)

La Ciudad de México sumó casi 100 kilómetros de transporte público impulsado por electricidad y tiene como meta alcanzar 140 kilómetros de electromovilidad, con una inversión de 21,000 millones de pesos, de acuerdo con datos presentados en el Segundo Informe de Gobierno 2025-2026 .

“Estamos impulsando 140 kilómetros de electromovilidad. De ellos, ya están en funcionamiento 100 kilómetros, que benefician a más de 340,000 personas todos los días”, dijo Clara Brugada, jefa de Gobierno, el 31 de agosto.

Publicidad

Más movilidad eléctrica en CDMX

La capital incorporó nuevos kilómetros y rutas de transporte público eléctrico. Actualmente, 88.8 kilómetros se encuentran en operación y otros 38.9 kilómetros están en construcción, detalla el informe.

Durante 2026 se creó la ruta ‘Quetzalcóatl’ del Metrobús, que conecta Paseo de la Reforma con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). También comenzaron a operar dos nuevas líneas de Trolebús: ‘Chapulín’, de Chapultepec a Universidad, y ‘Animales Silvestres’, de Huipulco a Universidad.

Te puede interesar:

Una unidad del Metrobús CDMX Ruta Quetzalcóatl se estaciona frente al Monumento a la Revolución.
CDMX

Metrobús CDMX va por convertirse en un transporte 100% eléctrico en 2033


El Centrobús, operado por el RTP, también inició operaciones con la ruta ‘Heroínas Indígenas’, que recorre el Centro Histórico y es conducida exclusivamente por mujeres, agrega.

Aunque los 12.5 kilómetros del Tren Ligero ‘El Ajolote’ , que conecta Taxqueña con Xochimilco, forman parte de los más de 100 kilómetros de electromovilidad reportados durante la actual administración, se trata de una renovación de infraestructura ya existente.

Gráfica que muestra los kilómetros de transporte público eléctrico nuevo y rehabilitado en la Ciudad de México hasta 2026.
Kilómetros de transporte público nuevo y rehabilitado hasta el segundo año de la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la Ciudad de México. (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)


El proyecto incluyó la rehabilitación de instalaciones y la adquisición de nuevos trenes, con lo que se busca duplicar la capacidad del sistema hasta alcanzar 250,000 usuarios por día.

Publicidad

En tanto, está en proceso la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús, cuyo objetivo es conectar las zonas más altas y periféricas de la ciudad con el resto de la capital. Estas nuevas rutas buscan ofrecer una alternativa rápida y segura para facilitar los traslados hacia otros sistemas de transporte público, como el Metro.

Aunque las nuevas líneas de Cablebús no estarán listas durante 2026, el gobierno capitalino proyecta alcanzar los siguientes avances al cierre del año:

-Línea 4 Coyoacán-Tlalpan: 45% de avance en obra civil y electromecánica.

-Línea 5 Álvaro Obregón-Magdalena Contreras: 35% de avance en obra civil y electromecánica.

-Línea 6 Milpa Alta-Tláhuac: trabajos en cuatro estaciones de Tláhuac.

Lee también:

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, entrega el Segundo Informe de Gobierno a diputados y diputadas del Congreso CDMX.
CDMX

Con 3,500 obras públicas en CDMX, entregan Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada

Inversión en el Metro de la CDMX

Uno de los proyectos más importantes para el Metro fue la remodelación de la Línea 2, en el tramo de Revolución a Taxqueña, realizada de cara al Mundial de Futbol, con una inversión de 2,200 millones de pesos.

La intervención incluyó el mejoramiento de vías, mantenimiento de trenes, modernización de los sistemas hidráulicos y energéticos, así como la renovación de estaciones.

Para 2026, el Metro recibió un presupuesto de 25,000 millones de pesos, 22% más que en 2024, destinado a su operación y mantenimiento.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Movilidad eléctrica Clara Brugada

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad