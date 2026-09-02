Más movilidad eléctrica en CDMX

La capital incorporó nuevos kilómetros y rutas de transporte público eléctrico. Actualmente, 88.8 kilómetros se encuentran en operación y otros 38.9 kilómetros están en construcción, detalla el informe.

Durante 2026 se creó la ruta ‘Quetzalcóatl’ del Metrobús, que conecta Paseo de la Reforma con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). También comenzaron a operar dos nuevas líneas de Trolebús: ‘Chapulín’, de Chapultepec a Universidad, y ‘Animales Silvestres’, de Huipulco a Universidad.





El Centrobús, operado por el RTP, también inició operaciones con la ruta ‘Heroínas Indígenas’, que recorre el Centro Histórico y es conducida exclusivamente por mujeres, agrega.

Aunque los 12.5 kilómetros del Tren Ligero ‘El Ajolote’ , que conecta Taxqueña con Xochimilco, forman parte de los más de 100 kilómetros de electromovilidad reportados durante la actual administración, se trata de una renovación de infraestructura ya existente.



Kilómetros de transporte público nuevo y rehabilitado hasta el segundo año de la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la Ciudad de México. (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)





El proyecto incluyó la rehabilitación de instalaciones y la adquisición de nuevos trenes, con lo que se busca duplicar la capacidad del sistema hasta alcanzar 250,000 usuarios por día.