En tanto, está en proceso la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús, cuyo objetivo es conectar las zonas más altas y periféricas de la ciudad con el resto de la capital. Estas nuevas rutas buscan ofrecer una alternativa rápida y segura para facilitar los traslados hacia otros sistemas de transporte público, como el Metro.
Aunque las nuevas líneas de Cablebús no estarán listas durante 2026, el gobierno capitalino proyecta alcanzar los siguientes avances al cierre del año:
-Línea 4 Coyoacán-Tlalpan: 45% de avance en obra civil y electromecánica.
-Línea 5 Álvaro Obregón-Magdalena Contreras: 35% de avance en obra civil y electromecánica.
-Línea 6 Milpa Alta-Tláhuac: trabajos en cuatro estaciones de Tláhuac.
Inversión en el Metro de la CDMX
Uno de los proyectos más importantes para el Metro fue la remodelación de la Línea 2, en el tramo de Revolución a Taxqueña, realizada de cara al Mundial de Futbol, con una inversión de 2,200 millones de pesos.
La intervención incluyó el mejoramiento de vías, mantenimiento de trenes, modernización de los sistemas hidráulicos y energéticos, así como la renovación de estaciones.
Para 2026, el Metro recibió un presupuesto de 25,000 millones de pesos, 22% más que en 2024, destinado a su operación y mantenimiento.