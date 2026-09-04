Hoy No Circula sabatino 5 de septiembre: estos autos descansan en CDMX y Edomex

¿Cuáles son los autos que no circulan este 5 de septiembre?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula sabatino, estos son los autos que no circulan durante este sábado 5 de noviembre:

- Holograma 2: todos los vehículos sin importar la terminación de sus placas.

- Holograma 1: vehículos con terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).

- Autos con placas foráneas.

Los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, y aquellos con holograma 1 y terminación de placas en número par (0, 2, 4, 6 y 8) pueden circular sin ninguna restricción.

¿Hay Doble Hoy No Circula este 5 de septiembre?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) , está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula para este sábado 5 de septiembre.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor la contingencia ambiental por altos niveles de contaminación en el aire.