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CDMX

Hoy No Circula sabatino 5 de septiembre: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Antes de salir de casa, conoce las restricciones del programa para este sábado 5 de septiembre.
vie 04 septiembre 2026 07:37 PM
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Hoy No Circula 7 de marzo
El programa aplicará sus restricciones de manera habitual durante este sábado 5 de septiembre. (abalcazar/Getty Images)

Llegamos al primer fin de semana del mes de septiembre y eso significa que el programa Hoy No Circula sabatino se aplicará con normalidad. Si tienes planeado salir, te recomendamos revisar el calendario y evitar multas.

Recuerda que este programa tiene la finalidad de reducir las emisiones contaminantes en la CDMX y su zona metropolitana.

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¿Cuáles son los autos que no circulan este 5 de septiembre?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula sabatino, estos son los autos que no circulan durante este sábado 5 de noviembre:

- Holograma 2: todos los vehículos sin importar la terminación de sus placas.

- Holograma 1: vehículos con terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).

- Autos con placas foráneas.

Los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, y aquellos con holograma 1 y terminación de placas en número par (0, 2, 4, 6 y 8) pueden circular sin ninguna restricción.

¿Hay Doble Hoy No Circula este 5 de septiembre?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) , está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula para este sábado 5 de septiembre.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor la contingencia ambiental por altos niveles de contaminación en el aire.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula sabatino?

El programa aplica de 5:00 a 23:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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Multas por no respetar el Hoy No Circula sabatino

Incumplir con las restricciones vigentes del programa puede convertirse en un severo golpe a la economía de los conductores. Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima: 20 UMAs (2,346 pesos).

- Máxima: 30 UMAs (3,519 pesos).

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en el horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

El programa Hoy No Circula sabatino funciona de la siguiente forma:

- Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

- Holograma 1: depende del último número de la placa (Terminación par descansan el primer y tercer sábado del mes, terminación impar descansan segundo y cuarto sábado del mes).

- Quinto sábado del mes: restricciones únicamente para autos con holograma de verificación 2 y placas foráneas.

Antes de salir de casa, se recomienda revisar el calendario del programa y así evitar posibles multas.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad automotriz, autos, autos eléctricos Multas

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