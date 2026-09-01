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CDMX

Con 3,500 obras públicas en CDMX, entregan Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada

La administración de Clara Brugada al frente de la CDMX destaca la inversión en eletromovilidad, agua y drenaje, nuevas Utopías, repavimentación y Caminos de Mujeres Libres y Seguras.
mar 01 septiembre 2026 06:41 PM
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César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, entrega el Segundo Informe de Gobierno a diputados y diputadas del Congreso CDMX.
César Cravioto, secretario de Gobierno, hizo entrega en el Congreso CDMX del Segundo Informe de Gobierno correspondiente a la administración de Clara Brugada como jefa de Gobierno en la Ciudad de México. (Foto: Gobierno CDMX)

Obras públicas y vivienda son los dos principales ejes de resultados que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presume en su Segundo Informe de Gobierno, entregado al Congreso capitalino.

En dos años, la administración de Brugada reporta alrededor de 3,500 obras en el espacio público, lo que significó un incremento de la inversión del 55% en comparación con 2024.

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Además señala 13,000 viviendas nuevas en construcción o entregadas y más 40,000 acciones de mejoramiento de vivienda, así como la intervención en 4,000 unidades habitacionales.

La entrega del Segundo Informe de Gobierno de la CDMX

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, explicó que la entrega del Segundo Informe consistía en cuatro documentos: el Informe General, un Resumen Ejecutivo, el Anexo Estadístico y el Informe de las 16 alcaldías capitalinas.

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El documento está organizado en siete grandes ejes, los cuales “expresan una forma de gobernar”: Ciudad cuidadora de bienestar con igualdad sustantiva y derechos plenos; Ciudad segura, en paz y resiliente; Ciudad próspera con inversión, empleo, desarrollo compartido e innovación tecnológica, y Ciudad de derecho a la ciudad.

Además de Ciudad sustentable, gestión integral del agua y derecho a la movilidad; Ciudad pluricultural con derechos culturales y turismo sustentable, y finalmente Ciudad participativa con gobernabilidad democrática y gobierno digital.

“Este Informe no es solamente un recuento de obras, es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que refleja el trabajo de miles de servidores públicos”, dijo.

Obras prioritarias en la CDMX

Entre las avances de la administración de Brugada se encuentra el avance en uno de sus principales programas, el de Utopías, y obras en infraestructura urbana.

-Avance en Utopías: ocho entregadas, cuatro por inaugurar en las próximas semanas y 18 en construcción, por una inversión de 7,000 millones de pesos.

-450 kilómetros de repavimentación por 4,000 millones de pesos.

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-Instalación de 200 Caminos de Mujeres Libres y Seguras con un total de 600 kilómetros, más de 200,000 luminarias y una inversión de casi 3,000 millones de pesos.

-643 obras y acciones de red de agua y drenaje por 7,000 millones de pesos.

-Mantenimiento mayor a 777 escuelas públicas en beneficio de alrededor de 200,000 estudiantes.

-316 canchas de futbol públicas nuevas o renovadas de cara al Mundial de Futbol.

-140 kilómetros de electromovilidad, de los cuales ya están terminados y funcionando 100 kilómetros; se han destinado 21,000 millones de pesos e incluyen rutas de Metrobús, RTP, Trolebús y Cablebús.

Cuándo presentará Brugada su Segundo Informe

La jefa de Gobierno presentará ante las y los 66 diputados del Congreso capitalino su informe el 14 de octubre. También se prevé que el 4 de octubre se realice un evento con ciudadanos para informar sobre los avances en el primer tercio de su administración.

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"La Jefa de Gobierno anunció que estará en esta soberanía (el Congreso local) el próximo 14 de octubre, para dar su Informe de Gobierno y dialogar con ustedes (las y los diputados). Posteriormente, el gabinete comparecerá en la Glosa del Informe y exponer el trabajo realizado en las diversas secretarías”, dijo Cravioto.

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Gobierno de la CDMX Clara Brugada

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