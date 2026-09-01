Con 3,500 obras públicas en CDMX, entregan Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada

Además señala 13,000 viviendas nuevas en construcción o entregadas y más 40,000 acciones de mejoramiento de vivienda, así como la intervención en 4,000 unidades habitacionales.

La entrega del Segundo Informe de Gobierno de la CDMX

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, explicó que la entrega del Segundo Informe consistía en cuatro documentos: el Informe General, un Resumen Ejecutivo, el Anexo Estadístico y el Informe de las 16 alcaldías capitalinas.



El documento está organizado en siete grandes ejes, los cuales “expresan una forma de gobernar”: Ciudad cuidadora de bienestar con igualdad sustantiva y derechos plenos; Ciudad segura, en paz y resiliente; Ciudad próspera con inversión, empleo, desarrollo compartido e innovación tecnológica, y Ciudad de derecho a la ciudad.

Además de Ciudad sustentable, gestión integral del agua y derecho a la movilidad; Ciudad pluricultural con derechos culturales y turismo sustentable, y finalmente Ciudad participativa con gobernabilidad democrática y gobierno digital.

“Este Informe no es solamente un recuento de obras, es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que refleja el trabajo de miles de servidores públicos”, dijo.

Obras prioritarias en la CDMX

Entre las avances de la administración de Brugada se encuentra el avance en uno de sus principales programas, el de Utopías, y obras en infraestructura urbana.

-Avance en Utopías: ocho entregadas, cuatro por inaugurar en las próximas semanas y 18 en construcción, por una inversión de 7,000 millones de pesos.

-450 kilómetros de repavimentación por 4,000 millones de pesos.