Hoy No Circula: los autos que descansan este miércoles 1 de septiembre en CDMX y Edomex

Autos que no circulan este 1 de septiembre

De acuerdo con las restricciones vigentes para el programa Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden salir a las calles este martes:

- Engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

- Holograma de verificación 1 o 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Las restricciones aplican de 5:00 a 23:00 horas, por lo que si necesitas trasladarte, se recomienda considerar otras opciones de movilidad como Metro, Metrobús, transporte público o taxis de aplicación.

Los autos con terminación de placas 7 y 8, pero que tengan holograma de verificación 0 o 00 pueden circular sin ningún problema.

Multas por no respetar el programa Hoy No Circula

Incumplir con las restricciones vigentes en el programa Hoy No Circula pueden convertirse en un fuerte golpe al bolsillo de los automovilistas.

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.