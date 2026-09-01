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CDMX

Hoy No Circula: los autos que descansan este miércoles 1 de septiembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la CDMX y sus alrededores.
mar 01 septiembre 2026 06:02 AM
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Estas son las restricciones del programa Hoy No Circula para este martes 1 de septiembre. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Con el inicio de un nuevo mes, también se mantienen las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Para evitar multas, te recomendamos estar al tanto de las restricciones del programa durante este martes 1 de septiembre.

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Autos que no circulan este 1 de septiembre

De acuerdo con las restricciones vigentes para el programa Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden salir a las calles este martes:

- Engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

- Holograma de verificación 1 o 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Las restricciones aplican de 5:00 a 23:00 horas, por lo que si necesitas trasladarte, se recomienda considerar otras opciones de movilidad como Metro, Metrobús, transporte público o taxis de aplicación.

Los autos con terminación de placas 7 y 8, pero que tengan holograma de verificación 0 o 00 pueden circular sin ningún problema.

Multas por no respetar el programa Hoy No Circula

Incumplir con las restricciones vigentes en el programa Hoy No Circula pueden convertirse en un fuerte golpe al bolsillo de los automovilistas.

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

Ilustración con el detalle de una llanta.
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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Las restricciones de este programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 1 de septiembre?

De acuerdo con al Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se tiene prevista la activación del Doble Hoy No Circula para este primer día del mes de septiembre.

Recuerda que esta es una medida extraordinaria que únicamente entra en vigor cuando se activa Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tags

Multas automóviles, movilidad automotriz, autos, autos eléctricos

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