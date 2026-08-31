Regreso a clases en CDMX arranca con marchas; estos son los horarios y zonas afectadas

11:00 horas

Movimiento Plural de Maquineros

- Inicio: Monumento a Juárez, Cuauhtémoc.

- Destino: Secretaría de Gobernación.

- Motivo: Realizarán la “Cruzada Nacional de la Industria del Entretenimiento” para exigir el cese de acciones de las autoridades que consideran arbitrarias y que afectan sus fuentes de trabajo. También piden que su actividad sea reconocida como un medio legítimo de sustento familiar y no como una actividad delictiva.

- Posible afectación: Al tratarse de una movilización con desplazamiento hacia la Secretaría de Gobernación, puede generar afectaciones durante su recorrido.

Colectivos Feministas del Oriente del Estado de México

- Lugar: Estación Tepalcates de la Línea A del Metro, Calzada Ignacio Zaragoza No. 1646, colonia Juan Escutia, Iztapalapa.

- Motivo: Exigen avances inmediatos en los procesos legales relacionados con casos de feminicidio y violencia contra las mujeres, además de verdad, justicia y memoria para las familias de las víctimas de la zona oriente del Estado de México.

- Posible afectación: No se descarta la incorporación de otros colectivos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como la posibilidad de realizar bloqueos de vialidades como medida de protesta.

15:00 horas

Alumnos y exalumnos de las Escuelas Nocturnas para Trabajadores

- Lugar: Secundaria No. 23 “Santiago Galas Arce”, Calle Moneda No. 13, colonia Tlalpan Centro, Tlalpan.

- Motivo: Exigen respeto a sus derechos ante posibles actos de discriminación hacia el alumnado y las personas interesadas en ingresar al plantel. También demandan una educación justa, digna y libre de discriminación, así como mayor visibilidad para las escuelas nocturnas para trabajadores, que consideran en riesgo de desaparecer por la limitada difusión y la falta de inversión gubernamental.

Durante el día

Movimiento de Regeneración Sindical

- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez.

- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas para recolectar firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

¿Qué zonas pueden tener mayores complicaciones?

El regreso a clases puede incrementar el flujo vehicular desde las primeras horas de este lunes y las movilizaciones se sumarán a ese escenario en diferentes puntos de la capital.

Entre las actividades previstas, hay dos que tienen una advertencia específica sobre posibles afectaciones a vialidades. Una corresponde al personal de enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde no se descartan afectaciones como medida de protesta. La otra se encuentra en Tepalcates, donde los colectivos feministas tampoco descartan bloqueos.

A esto se suma el desplazamiento del Movimiento Plural de Maquineros, que partirá del Hemiciclo a Juárez con dirección a la Secretaría de Gobernación.

Por ello, quienes tengan que circular este lunes por las zonas señaladas deberán considerar posibles retrasos y, de ser posible, anticipar sus tiempos de traslado, particularmente durante las horas en que coincidan el regreso a clases y las primeras movilizaciones del día.