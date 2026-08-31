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CDMX

Regreso a clases en CDMX arranca con marchas; estos son los horarios y zonas afectadas

Conductores y usuarios de transporte público encontrarán movilizaciones por distintos motivos en varias zonas de la capital; aquí puedes consultar dónde serán y hacia dónde se desplazarán.
lun 31 agosto 2026 08:22 AM
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Tráfico en Viaducto Miguel Alemán, Ciudad de México
El regreso a clases puede incrementar el flujo vehicular desde las primeras horas de este lunes y las movilizaciones se sumarán a ese escenario en diferentes puntos de la capital. (abalcazar/Getty Images)

El regreso a clases de educación básica este lunes 31 de agosto no será el único factor que pondrá a prueba la circulación en la Ciudad de México.Desde las primeras horas del día están previstas marchas y concentraciones en distintos puntos de la capital.

Algunas actividades permanecerán en un punto específico, pero otras podrían afectaciones viales, por lo que conviene identificar dónde y a qué hora estarán.

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Estas son las movilizaciones previstas para este lunes

Las actividades se concentran principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Tlalpan. A continuación, se enlistan las movilizaciones previstas para este lunes, según el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México :

09:00 horas

Personal de Enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI

- Lugar: Puerta 9 de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Dr. Ignacio Morones Prieto (Eje 3 Sur) No. 605, colonia Doctores, Cuauhtémoc.

- Motivo: Exigen condiciones adecuadas para garantizar una atención segura, digna y de calidad a los pacientes pediátricos. Entre sus demandas están la incorporación de mayor personal de enfermería, el suministro suficiente de materiales e insumos y la disponibilidad de equipo funcional y seguro.

- Posible afectación: No se descarta la presencia de personal médico y pacientes del hospital, así como afectaciones a vialidades como medida de protesta.

Hoy No Circula
Hoy No Circula del lunes 31 de agosto estos autos no podrán circular en CDMX y Edomex El regreso a clases traerá más vehículos a las calles, pero no todos podrán circular este lunes por las restricciones ambientales.

Centro de Análisis e Investigación Fundar

- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc.

- Motivo: Realizarán una conferencia de prensa para pedir a la Suprema Corte que reconozca el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco como parte de las prácticas de terrorismo de Estado, contribuya al esclarecimiento de los crímenes del pasado y establezca un precedente para evitar que estas violaciones a los derechos humanos se repitan.

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10:00 horas

Vega Mac Gregor Arellano S.C.

- Lugar: Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, colonia Doctores, Cuauhtémoc.

- Motivo: Realizarán una conferencia de prensa para informar sobre la presentación de una denuncia por parte del propietario de la empresa Next Energy, por conducto de su defensa, contra juzgadores, agentes del Ministerio Público y servidores públicos de Aguascalientes por posibles actos de corrupción y abuso de autoridad.

Un concesionario en el que se observan distintos modelos de vehículos de la marca Toyota.
Estos Toyota pueden obtener 3 veces el holograma 00 en CDMX: hay modelos 2024 en la lista Hay diferencias importantes entre versiones de un mismo modelo, por lo que conocer motor y año modelo es clave antes de asumir que puede obtenerlo.

10:30 horas

Alianza Nacional de Jubilados

- Lugar: Cámara de Diputados, Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, Venustiano Carranza.

- Motivo: Acudirán a la presentación de los resultados de la Consulta Nacional “México por la Justicia y los Derechos”. Sus peticiones están relacionadas con el respeto de los derechos adquiridos, la no retroactividad de las leyes y la certeza jurídica en materia de pensiones.

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11:00 horas

Movimiento Plural de Maquineros

- Inicio: Monumento a Juárez, Cuauhtémoc.

- Destino: Secretaría de Gobernación.

- Motivo: Realizarán la “Cruzada Nacional de la Industria del Entretenimiento” para exigir el cese de acciones de las autoridades que consideran arbitrarias y que afectan sus fuentes de trabajo. También piden que su actividad sea reconocida como un medio legítimo de sustento familiar y no como una actividad delictiva.

- Posible afectación: Al tratarse de una movilización con desplazamiento hacia la Secretaría de Gobernación, puede generar afectaciones durante su recorrido.

Colectivos Feministas del Oriente del Estado de México

- Lugar: Estación Tepalcates de la Línea A del Metro, Calzada Ignacio Zaragoza No. 1646, colonia Juan Escutia, Iztapalapa.

- Motivo: Exigen avances inmediatos en los procesos legales relacionados con casos de feminicidio y violencia contra las mujeres, además de verdad, justicia y memoria para las familias de las víctimas de la zona oriente del Estado de México.

- Posible afectación: No se descarta la incorporación de otros colectivos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como la posibilidad de realizar bloqueos de vialidades como medida de protesta.

15:00 horas

Alumnos y exalumnos de las Escuelas Nocturnas para Trabajadores

- Lugar: Secundaria No. 23 “Santiago Galas Arce”, Calle Moneda No. 13, colonia Tlalpan Centro, Tlalpan.

- Motivo: Exigen respeto a sus derechos ante posibles actos de discriminación hacia el alumnado y las personas interesadas en ingresar al plantel. También demandan una educación justa, digna y libre de discriminación, así como mayor visibilidad para las escuelas nocturnas para trabajadores, que consideran en riesgo de desaparecer por la limitada difusión y la falta de inversión gubernamental.

Durante el día

Movimiento de Regeneración Sindical

- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez.

- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas para recolectar firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

¿Qué zonas pueden tener mayores complicaciones?

El regreso a clases puede incrementar el flujo vehicular desde las primeras horas de este lunes y las movilizaciones se sumarán a ese escenario en diferentes puntos de la capital.

Entre las actividades previstas, hay dos que tienen una advertencia específica sobre posibles afectaciones a vialidades. Una corresponde al personal de enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde no se descartan afectaciones como medida de protesta. La otra se encuentra en Tepalcates, donde los colectivos feministas tampoco descartan bloqueos.

A esto se suma el desplazamiento del Movimiento Plural de Maquineros, que partirá del Hemiciclo a Juárez con dirección a la Secretaría de Gobernación.

Por ello, quienes tengan que circular este lunes por las zonas señaladas deberán considerar posibles retrasos y, de ser posible, anticipar sus tiempos de traslado, particularmente durante las horas en que coincidan el regreso a clases y las primeras movilizaciones del día.

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Ciudad de México Protesta

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