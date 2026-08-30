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CDMX

Accidente en la México-Cuernavaca complica el regreso a CDMX

Un accidente ocurrido en la zona de La Pera genera afectaciones en la autopista México-Cuernavaca este domingo; esto es lo que se sabe hasta ahora.
dom 30 agosto 2026 04:51 PM
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Si viajas en la autopista México-Cuernavaca, prevén tus traslados ya que Capufe modificará su servicio por obras de mantenimiento. Estas son las recomendaciones.
Si viajas en la autopista México-Cuernavaca, prevén tus traslados ya que Capufe modificará su servicio por obras de mantenimiento. (FOTO: Cuatoscuro/Rogelio Morales Ponce/Foto de Archivo)

Si este domingo tienes previsto regresar a la Ciudad de México desde Morelos, toma precauciones. La autopista México-Cuernavaca registra afectaciones luego de un accidente ocurrido durante la mañana en uno de los puntos más conocidos de esta vía.

El percance se registró a la altura del kilómetro 66, en la zona conocida como La Pera, donde dos motociclistas perdieron la vida. El accidente provocó la movilización de servicios de emergencia y autoridades, además de complicaciones para quienes circulan con dirección a la capital.

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La Pera es uno de los puntos de la México-Cuernavaca donde los conductores deben extremar precauciones, debido a sus curvas y a la velocidad con la que suelen circular los vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban en una motocicleta y el accidente podría estar relacionado con exceso de velocidad, aunque las causas exactas todavía no han sido determinadas.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) señaló a través de su cuenta oficial de X que se ha atendido el percance, sin embargo se registra carga vehícular.

Los automovilistas pueden consultar más información marcando al 074.

¿A qué altura hay tráfico en la carretera México-Cuernavaca?

A las 17:37 horas, la Capufe infomó que existe carga vehicular en estos kilómetros de la carretera:

Kilómetro 19, a la altura del Puente Chimalcoyotl.
Kilómetro 31, a la altura del Poblado de Topilejo.
Kilómetro 47, a la altura de los Arcos Morelos - Ciudad de México.

A las 18:04 horas, la instancia señaló que el kilómetro 84 de la carretera presenta una reducción de carril debido a la falla de un automóvil en esta zona.

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¿Qué pasa en la México-Cuernavaca?

El accidente se suma a los incidentes que suelen provocar retrasos en esta autopista, particularmente durante los fines de semana y periodos vacacionales.

Para quienes regresan hacia la Ciudad de México, la recomendación es manejar con precaución, reducir la velocidad en las zonas de curvas y atender las indicaciones de las autoridades y del personal que se encuentre en la vía.

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La autopista México-Cuernavaca conecta a la capital con Morelos y es una de las principales rutas para quienes viajan entre ambas entidades, por lo que cualquier accidente puede generar afectaciones importantes en el flujo vehicular.

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Si vas a utilizar la México-Cuernavaca este domingo, revisa las condiciones de circulación antes de salir y considera que el tránsito puede aumentar conforme avance la tarde por el regreso hacia CDMX.

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Cuernavaca Ciudad de México infraestructura carretera

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