Accidente en la México-Cuernavaca complica el regreso a CDMX

La Pera es uno de los puntos de la México-Cuernavaca donde los conductores deben extremar precauciones, debido a sus curvas y a la velocidad con la que suelen circular los vehículos.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban en una motocicleta y el accidente podría estar relacionado con exceso de velocidad, aunque las causas exactas todavía no han sido determinadas.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) señaló a través de su cuenta oficial de X que se ha atendido el percance, sin embargo se registra carga vehícular.
Los automovilistas pueden consultar más información marcando al 074.
¿A qué altura hay tráfico en la carretera México-Cuernavaca?
A las 17:37 horas, la Capufe infomó que existe carga vehicular en estos kilómetros de la carretera:
Kilómetro 19, a la altura del Puente Chimalcoyotl.
Kilómetro 31, a la altura del Poblado de Topilejo.
Kilómetro 47, a la altura de los Arcos Morelos - Ciudad de México.
A las 18:04 horas, la instancia señaló que el kilómetro 84 de la carretera presenta una reducción de carril debido a la falla de un automóvil en esta zona.