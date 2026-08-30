Accidente en la México-Cuernavaca complica el regreso a CDMX

La Pera es uno de los puntos de la México-Cuernavaca donde los conductores deben extremar precauciones, debido a sus curvas y a la velocidad con la que suelen circular los vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban en una motocicleta y el accidente podría estar relacionado con exceso de velocidad, aunque las causas exactas todavía no han sido determinadas.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) señaló a través de su cuenta oficial de X que se ha atendido el percance, sin embargo se registra carga vehícular.

Los automovilistas pueden consultar más información marcando al 074.

¿A qué altura hay tráfico en la carretera México-Cuernavaca?

A las 17:37 horas, la Capufe infomó que existe carga vehicular en estos kilómetros de la carretera:

Kilómetro 19, a la altura del Puente Chimalcoyotl.

Kilómetro 31, a la altura del Poblado de Topilejo.

Kilómetro 47, a la altura de los Arcos Morelos - Ciudad de México.

A las 18:04 horas, la instancia señaló que el kilómetro 84 de la carretera presenta una reducción de carril debido a la falla de un automóvil en esta zona.