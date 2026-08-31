Hoy No Circula del lunes 31 de agosto estos autos no podrán circular en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan el lunes 31 de agosto?

De acuerdo con el programa vigente, este lunes tienen restricción los vehículos con:

-Engomado amarillo

-Placas terminadas en 5 o 6

-Holograma 1 y 2

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas. El calendario oficial establece que los lunes corresponden a los vehículos con terminaciones 5 y 6.

Los vehículos con hologramas 00 y 0 están exentos del programa en condiciones normales, al igual que los eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención. Estas exenciones pueden cambiar si se declara una contingencia ambiental y la autoridad establece medidas adicionales.

¿En qué zonas aplica?

El Hoy No Circula se aplica en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de la Ciudad de México.

Entre los municipios mexiquenses incluidos están Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y otros.