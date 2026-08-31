Hoy No Circula del lunes 31 de agosto estos autos no podrán circular en CDMX y Edomex

Este lunes 31 de agosto miles de estudiantes regresarán a las aulas para comenzar el ciclo escolar 2026-2027, lo que también significa el regreso de una mayor cantidad de vehículos a las calles de la Ciudad de México y el Estado de México.
Si tienes pensado llevar a tus hijos a la escuela o trasladarte en automóvil este lunes, revisa antes si tu vehículo puede circular, pues el programa Hoy No Circula tendrá restricciones para determinados autos.
Publicidad
¿Qué autos no circulan el lunes 31 de agosto?
De acuerdo con el programa vigente, este lunes tienen restricción los vehículos con:
-Engomado amarillo
-Placas terminadas en 5 o 6
-Holograma 1 y 2
La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas. El calendario oficial establece que los lunes corresponden a los vehículos con terminaciones 5 y 6.
Los vehículos con hologramas 00 y 0 están exentos del programa en condiciones normales, al igual que los eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención. Estas exenciones pueden cambiar si se declara una contingencia ambiental y la autoridad establece medidas adicionales.
El Hoy No Circula se aplica en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de la Ciudad de México.
Entre los municipios mexiquenses incluidos están Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y otros.
Publicidad
Por ello, si este lunes tienes que cruzar entre CDMX y Edomex para llevar a los niños a la escuela, acudir al trabajo o realizar cualquier otro traslado, conviene revisar el holograma y la terminación de la placa antes de salir.
Multas por no respetar el Hoy No Circula
Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:
-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs
-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs
Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.
¿Habrá Doble Hoy No Circula este 31 de agosto?
De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula para este lunes 31 de agosto.
Publicidad
Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.