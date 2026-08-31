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CDMX

Hoy No Circula del lunes 31 de agosto estos autos no podrán circular en CDMX y Edomex

El regreso a clases traerá más vehículos a las calles, pero no todos podrán circular este lunes por las restricciones ambientales.
lun 31 agosto 2026 06:03 AM
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Hoy No Circula
El Hoy No Circula establece restricciones para vehículos con holograma 1 y 2 de 5:00 a 22:00 horas. (Graciela López Herrera)

Este lunes 31 de agosto miles de estudiantes regresarán a las aulas para comenzar el ciclo escolar 2026-2027, lo que también significa el regreso de una mayor cantidad de vehículos a las calles de la Ciudad de México y el Estado de México.

Si tienes pensado llevar a tus hijos a la escuela o trasladarte en automóvil este lunes, revisa antes si tu vehículo puede circular, pues el programa Hoy No Circula tendrá restricciones para determinados autos.

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¿Qué autos no circulan el lunes 31 de agosto?

De acuerdo con el programa vigente, este lunes tienen restricción los vehículos con:

-Engomado amarillo

-Placas terminadas en 5 o 6

-Holograma 1 y 2

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas. El calendario oficial establece que los lunes corresponden a los vehículos con terminaciones 5 y 6.

Los vehículos con hologramas 00 y 0 están exentos del programa en condiciones normales, al igual que los eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención. Estas exenciones pueden cambiar si se declara una contingencia ambiental y la autoridad establece medidas adicionales.

Un concesionario en el que se observan distintos modelos de vehículos de la marca Toyota.
CDMX

Estos Toyota pueden obtener 3 veces el holograma 00 en CDMX: hay modelos 2024 en la lista

¿En qué zonas aplica?

El Hoy No Circula se aplica en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de la Ciudad de México.

Entre los municipios mexiquenses incluidos están Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y otros.

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Por ello, si este lunes tienes que cruzar entre CDMX y Edomex para llevar a los niños a la escuela, acudir al trabajo o realizar cualquier otro traslado, conviene revisar el holograma y la terminación de la placa antes de salir.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.

Hoy No Circula
Familias que se trasladarán en automóvil este lunes deberán revisar las condiciones de circulación antes de salir. (abalcazar/Getty Images)

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 31 de agosto?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula para este lunes 31 de agosto.

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Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México Contaminación ambiental

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