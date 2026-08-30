De la tarjeta MI a la app: Guía para suscribirte a Ecobici y rodar por la ciudad en menos de 5 minutos

¿Cuánto cuesta usar Ecobici?

Antes de registrarte, debes elegir una membresía, los precios vigentes publicados por Ecobici incluyen IVA y son los siguientes:

1 día: 134 pesos.

3 días: 263 pesos.

7 días: 441 pesos.

Plan anual: 588 pesos.

Plan anual Ecobici+: 970 pesos.

Ecobici HSBC: 984 pesos.

El plan anual permite realizar viajes ilimitados de hasta 45 minutos durante la vigencia de la membresía. Por otro lado, Ecobici+ mantiene viajes de hasta 45 minutos entre semana y permite recorridos de hasta 90 minutos los sábados y domingos.

Ecobici HSBC ofrece viajes de hasta 90 minutos todos los días, por otro lado, para una persona que piensa utilizar la bicicleta varias veces por semana, el propio sistema señala que el plan anual puede ser una alternativa conveniente frente a contratar pases de pocos días.

La aplicación permite localizar bicicletas y estaciones cercanas antes de comenzar un recorrido. (Ecobici CDMX/Facebook)

Así puedes registrarte desde la app

El proceso comienza descargando la aplicación de Ecobici, la cual está disponible en App Store y Google Play.

Dentro de la aplicación debes seleccionar la opción para obtener un pase y elegir la membresía que quieras contratar. Después tendrás que llenar el formulario para crear tu cuenta, en el que se te solicitan datos como:

Nombre.

Fecha de nacimiento.

Identificación oficial.

Método de pago.

Número de contacto.

Correo electrónico de contacto.

Contraseña.

Una vez terminado el registro, tendrás acceso a tu cuenta y podrás comenzar a utilizar las funciones de la aplicación.

Ecobici también permite realizar el registro desde su página web o acudir personalmente a uno de sus Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) .