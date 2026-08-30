De la tarjeta MI a la app: Guía para suscribirte a Ecobici y rodar por la ciudad en menos de 5 minutos

Si ya tienes una Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) y quieres moverte en bicicleta por la Ciudad de México, no necesitas hacer un trámite complicado para comenzar a utilizar Ecobici.
El registro puede hacerse directamente desde la aplicación del sistema y, una vez que tengas una membresía, puedes vincular tu Tarjeta MI para desbloquear las bicicletas.
Ecobici permite registrarse desde su página web o desde la aplicación, además la plataforma incluye otras funciones que pueden hacer más práctico usar el servicio de bicicletas en la CDMX.
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¿Cuánto cuesta usar Ecobici?
Antes de registrarte, debes elegir una membresía, los precios vigentes publicados por Ecobici incluyen IVA y son los siguientes:
1 día: 134 pesos.
3 días: 263 pesos.
7 días: 441 pesos.
Plan anual: 588 pesos.
Plan anual Ecobici+: 970 pesos.
Ecobici HSBC: 984 pesos.
El plan anual permite realizar viajes ilimitados de hasta 45 minutos durante la vigencia de la membresía. Por otro lado, Ecobici+ mantiene viajes de hasta 45 minutos entre semana y permite recorridos de hasta 90 minutos los sábados y domingos.
Ecobici HSBC ofrece viajes de hasta 90 minutos todos los días, por otro lado, para una persona que piensa utilizar la bicicleta varias veces por semana, el propio sistema señala que el plan anual puede ser una alternativa conveniente frente a contratar pases de pocos días.
Así puedes registrarte desde la app
El proceso comienza descargando la aplicación de Ecobici, la cual está disponible en App Store y Google Play.
Dentro de la aplicación debes seleccionar la opción para obtener un pase y elegir la membresía que quieras contratar. Después tendrás que llenar el formulario para crear tu cuenta, en el que se te solicitan datos como:
Nombre.
Fecha de nacimiento.
Identificación oficial.
Método de pago.
Número de contacto.
Correo electrónico de contacto.
Contraseña.
Una vez terminado el registro, tendrás acceso a tu cuenta y podrás comenzar a utilizar las funciones de la aplicación.
Aquí es donde puedes aprovechar la tarjeta que ya se utiliza para pagar los pasajes del Metro, Metrobús, entre otros.
Después de registrarte en Ecobici, puedes vincular tu Tarjeta MI con tu cuenta, de esta manera, podrás utilizarla para liberar una bicicleta directamente desde el anclaje.
Para esto es importante contar con una Tarjeta MI que cotidianamente utilices, en la aplicación te debes dirigir a las tres líneas ubicadas en la parte superior izquierda e ir a la sección “Tu Tarjeta MI”.
En esta zona te pedirán un número localizado en el reverso de la Tarjeta MI, los cuales son los últimos ocho dígitos.
Las otras alternativas para ocupar Ecobici
El proceso para comenzar un viaje tiene otra alternativa, esto puede ser a través de la aplicación.
Las bicicletas de Ecobici tienen un código QR en el manubrio, desde la app puedes seleccionar la opción de escanear para desbloquear y leer ese código con la cámara del teléfono.
En caso de no tener tu Tarjeta MI o que el código QR no funcione, se puede realizar manualmente el proceso, para esto se necesita identificar el ID de la bicicleta que se ubica en el lado izquierdo de la bicicleta en la rueda trasera.
Antes de subirte, revisa dónde hay bicicletas
La aplicación también funciona como una herramienta para planear el recorrido, desde el mapa puedes localizar las estaciones cercanas y consultar dónde comenzar o terminar el viaje.
Esto es especialmente importante si utilizas el sistema para llegar a una estación del Metro, Metrobús u otro punto de la ciudad.
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¿Cuánto tiempo puedes quedarte con la bicicleta?
Si un viaje rebasa los 45 minutos, actualmente se cobra un excedente de 26 pesos por recorridos de 46 a 60 minutos y 52 pesos por cada hora o fracción adicional, de acuerdo con las tarifas publicadas por Ecobici.
Por otro lado, hay una multa por uso continuo superior a 24 hrs, la cual llega a 12,450 pesos.