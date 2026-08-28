¿Cuáles son las tarifas vigentes de Ecobici en 2026?

Tarifas para Ecobici válidas en 2026

Aunque la red de Ecobici continúa expandiéndose, las tarifas para este servicio se mantienen como las más baratas en el mundo, pues en promedio, su uso tiene un costo de 1.60 pesos al día.

Ecobici además ofrece planes por día y por año, por lo que cada usuario puede utilizar la opción que más le convenga: ya sea para uso constante o para uso ocasional.

Precios planes anuales Ecobici 2026

- Plan anual: incluye viajes ilimitados de 45 minutos en 24 horas por 588 pesos al año, IVA incluido.

- Plan anual Ecobici+: ofrece grandes descuentos y viajes de 90 minutos en fin de semana por 970 pesos al año, IVA incluido.

- Plan anual Ecobici HSBC: incluye grandes descuentos y 90 minutos de uso todos los días por 984 pesos al año, IVA incluido.