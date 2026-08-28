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CDMX

¿Cuáles son las tarifas vigentes de Ecobici en 2026?

Ecobici se mantiene en expansión constante, pero mantiene sus tarifas, consolidándose como una opción de movilidad económica.
vie 28 agosto 2026 06:02 PM
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Estación de Ecobici en CDMX.
La red de Ecobici continúa expandiéndose constantemente en las calles de la CDMX. (Andrés Pozos)

Ecobici, la red de bicicletas públicas de la Ciudad de México (CDMX), continúa con sus planes de expansión constantes, pues de acuerdo con autoridades capitalinas, la cifra de unidades disponibles pasará de 9,000 a 15,000.

La ampliación en el número de bicicletas responde directamente al aumento en la demanda del servicio, pues en promedio, cada año se realizan dos millones de viajes. Hay que tomar en cuenta también que la capacidad es de 4.5 viajes por bicicleta, cuando en realidad se realizan 8.3 viajes, lo que genera mayor desgaste en cada unidad.

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Tarifas para Ecobici válidas en 2026

Aunque la red de Ecobici continúa expandiéndose, las tarifas para este servicio se mantienen como las más baratas en el mundo, pues en promedio, su uso tiene un costo de 1.60 pesos al día.

Ecobici además ofrece planes por día y por año, por lo que cada usuario puede utilizar la opción que más le convenga: ya sea para uso constante o para uso ocasional.

Precios planes anuales Ecobici 2026

- Plan anual: incluye viajes ilimitados de 45 minutos en 24 horas por 588 pesos al año, IVA incluido.

- Plan anual Ecobici+: ofrece grandes descuentos y viajes de 90 minutos en fin de semana por 970 pesos al año, IVA incluido.

- Plan anual Ecobici HSBC: incluye grandes descuentos y 90 minutos de uso todos los días por 984 pesos al año, IVA incluido.

Estación de Ecobici en CDMX
Ecobici se mantiene como una opción de movilidad económica. (Camila Ayala Benabib)

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Planes por día Ecobici 2026

- Un día: viajes ilimitados de 45 minutos en 24 horas por 134 pesos, IVA incluido.

- Tres días: incluye viajes ilimitados de 45 minutos en tres días por 263 pesos, IVA incluido.

- Siete días: viajes ilimitados de 45 minutos en siete días por 441 pesos, IVA incluido.

Cláusulas tarifarias de Ecobici

Es importante destacar que el servicio cuenta con una serie de cláusulas tarifarias por mal uso, que son:

- De 46 a 60 minutos: 28 pesos.

- Hora o fracción: 56 pesos.

- Reposición de tarjeta: 15 pesos.

- Depósito en garantía: 12,450 pesos.

- Multa por uso continuo o superior a 12,450 pesos.

Dos mujeres pasean en bicicletas de Ecobici por la CDMX.
Ecobici busca reducir la huella de carbono de la movilidad en la CDMX Ecobici busca crecer en la Ciudad de México y reducir emisiones, pero su impacto ambiental dependerá de sustituir viajes en auto, conectar con el transporte público y contar con infraestructura segura.

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¿Cuáles son los requisitos para usar Ecobici?

Los requisitos para el uso de Ecobici son sencillos:

- Identificación válida vigente (nacional o internacional).

- Tarjeta bancaria Visa o Mastercard.

- Regisrarse en la página oficial de usuario Ecobici .

- Al momento de realizar el registro, también es posible vincular la tarjeta de Movilidad Integrada (MI), así como escanear el código QR desde la app Ecobici, dispositivos iOS y Android.

Tags

Ecobici, HSBC, CDMX, bicicletas, beneficios exclusivos, movilidad, tarjetas HSBC ECOBICI, HSBC, movilidad sostenible, comunidad ciclista, estilo de vida urbano

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