¿Cuáles son las tarifas vigentes de Ecobici en 2026?

Ecobici, la red de bicicletas públicas de la Ciudad de México (CDMX), continúa con sus planes de expansión constantes, pues de acuerdo con autoridades capitalinas, la cifra de unidades disponibles pasará de 9,000 a 15,000.
La ampliación en el número de bicicletas responde directamente al aumento en la demanda del servicio, pues en promedio, cada año se realizan dos millones de viajes. Hay que tomar en cuenta también que la capacidad es de 4.5 viajes por bicicleta, cuando en realidad se realizan 8.3 viajes, lo que genera mayor desgaste en cada unidad.