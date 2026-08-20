Este jueves 20 de agosto, estos autos no circulan por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El calendario del Hoy No Circula vuelve a cambiar este jueves 20 de agosto y, con él, llega una nueva jornada de restricciones para algunos automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México.
La medida forma parte del esquema que distribuye las restricciones de circulación durante la semana de acuerdo con las características de cada vehículo. El programa opera de lunes a sábado y contempla un horario específico para los automóviles que deben permanecer fuera de las calles.
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¿Qué autos no circulan el jueves 20 de agosto?
Para este jueves, el Hoy No Circula establece restricciones para los vehículos con engomado verde, placas con terminación 1 y 2 y holograma de verificación 1 y 2.
La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana contemplada por las autoridades ambientales.
Entre los municipios mexiquenses incluidos se encuentran Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.
El programa también contempla municipios de los valles de Toluca y Santiago Tianguistenco, conforme a las disposiciones vigentes.
¿A qué hora empieza y termina la restricción?
El Hoy No Circula de este jueves estará vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.
Durante este periodo, los vehículos que tienen restricción deben permanecer fuera de circulación en las zonas donde opera el programa.
Fuera de este horario pueden circular, salvo que las autoridades ambientales determinen alguna medida extraordinaria por condiciones de calidad del aire.
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¿Qué vehículos están exentos?
Los automóviles con holograma 00 y 0 pueden circular todos los días de la semana, independientemente de la terminación de sus placas, siempre que no exista una contingencia ambiental u otra disposición extraordinaria.
También están contemplados como exentos los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades.
El programa incluye además otras excepciones para vehículos destinados a servicios de emergencia, transporte de personas con discapacidad y determinadas actividades.
Las multas por no respetar el Hoy No Circula
Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:
-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs
-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs
Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.
¿Hay Doble Hoy No Circula?
El calendario que corresponde a cada día puede modificarse si la Comisión Ambiental de la Megalópolis determina una contingencia ambiental.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido restricciones adicionales o, mejor conocido como Doble Hoy No Circula, por lo que el calendario habitual deja de ser la única referencia para saber qué vehículos pueden circular.
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Para el jueves 20 de agosto, las restricciones corresponden al esquema ordinario del programa, salvo que las autoridades anuncien alguna medida extraordinaria.