Este jueves 20 de agosto, estos autos no circulan por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan el jueves 20 de agosto?

Para este jueves, el Hoy No Circula establece restricciones para los vehículos con engomado verde, placas con terminación 1 y 2 y holograma de verificación 1 y 2.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana contemplada por las autoridades ambientales.

Entre los municipios mexiquenses incluidos se encuentran Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también contempla municipios de los valles de Toluca y Santiago Tianguistenco, conforme a las disposiciones vigentes.

¿A qué hora empieza y termina la restricción?

El Hoy No Circula de este jueves estará vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

Durante este periodo, los vehículos que tienen restricción deben permanecer fuera de circulación en las zonas donde opera el programa.

Fuera de este horario pueden circular, salvo que las autoridades ambientales determinen alguna medida extraordinaria por condiciones de calidad del aire.