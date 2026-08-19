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CDMX

Anfitriones de Airbnb tendrán hasta diciembre para registrarse en la CDMX

Tras establecer como fecha límite el pasado 20 de junio, las autoridades de la Ciudad de México decidieron extender el periodo de registro de hospedajes turísticos en la capital durante el resto de 2026.
mié 19 agosto 2026 01:11 PM
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En la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, sobre la fachada de un inmueble en un grafiti se lee "fuck Airbnb", una muestra del rechazo de algunos sectores al crecimiento de alojamientos turísticos en la Ciudad de México que ha incidido en el aumento del costo de la vivienda en ciertas zonas de la capital. (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México extendió hasta diciembre el periodo para que anfitriones puedan registrar las estancias turísticas eventuales que ofrecen en plataformas como Airbnb, Booking.com y Vrbo.

“La ampliación permitirá dar atención adecuada a los distintos casos planteados por las personas anfitrionas. Asimismo, se seguirán atendiendo individualmente los casos de anfitriones e inmuebles que presentan circunstancias particulares”, indicó el gobierno capitalino en un comunicado.

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El registro seguirá abierto para personas que en el futuro deseen ofrecer espacios en plataformas tipo Airbnb y se podrá realizar en el sitio estanciaeventual.cdmx.gob.mx , disponible las 24 horas del día.

Para atender dudas o recibir orientación, las y los anfitriones pueden contactar a la Secretaría de Turismo capitalina por correo electrónico o vía telefónica: atencion.anfitriones@gmail.com y atencion.anfitriones@turismo.cdmx.gob.mx o al número 55 5286 9077, extensiones 2703 y 2704.

“Las plataformas que ofrecen servicios de Estancia Turística Eventual se encuentran modificando sus sitios web y aplicaciones, en cumplimiento de la normatividad para habilitar el formulario que permitirá incorporar los folios de registro de las propiedades donde se presta el servicio”, indicó el gobierno capitalino.

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El Registro de Plataformas y Anfitriones de Estancias Turísticas Eventuales fue lanzado el pasado 21 de mayo y las autoridades dieron solo 30 días para registrar sus inmuebles, plazo que venció el 20 de junio.

Dicho registro tiene el propósito de contar con información sobre la oferta de estancias turísticas en la Ciudad de México y poder aplicar los límites establecidos en las leyes desde octubre de 2024, como el límite de ocupación del 50% de las noches en este tipo de alojamientos.

Su propósito es regular la oferta de viviendas –desde habitaciones hasta departamentos y casas completas– en plataformas tipo Airbnb, pues propietarios pueden optar por ofrecer sus inmuebles en estos sitios, disminuyendo la disponibilidad y elevando los precios de la vivienda convencional en la capital.

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Sin embargo, ante la falta de un padrón y mecanismos para llevar un control, en casi dos años desde la aprobación de estos límites para la operación de alojamientos turísticos este tope no se aplica en la capital.

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En la Ciudad de México se ofrecen 31,057 estancias turísticas en Airbnb, de las cuales 20,719 son departamentos y casas completas, mientras 9,951 son habitaciones privadas, de acuerdo con el sitio independiente Inside Airbnb.

El precio promedio de un departamento con dos recámaras y 65 metros cuadrados en la ciudad es de 3.6 millones de pesos a la venta y de 21,921 pesos al mes en renta, de acuerdo con el Index de Inmuebles24 actualizado a junio de 2026.

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Ciudad de México Airbnb Vivienda

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