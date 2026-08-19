Anfitriones de Airbnb tendrán hasta diciembre para registrarse en la CDMX

El registro seguirá abierto para personas que en el futuro deseen ofrecer espacios en plataformas tipo Airbnb y se podrá realizar en el sitio estanciaeventual.cdmx.gob.mx , disponible las 24 horas del día.

Para atender dudas o recibir orientación, las y los anfitriones pueden contactar a la Secretaría de Turismo capitalina por correo electrónico o vía telefónica: atencion.anfitriones@gmail.com y atencion.anfitriones@turismo.cdmx.gob.mx o al número 55 5286 9077, extensiones 2703 y 2704.

“Las plataformas que ofrecen servicios de Estancia Turística Eventual se encuentran modificando sus sitios web y aplicaciones, en cumplimiento de la normatividad para habilitar el formulario que permitirá incorporar los folios de registro de las propiedades donde se presta el servicio”, indicó el gobierno capitalino.

El Registro de Plataformas y Anfitriones de Estancias Turísticas Eventuales fue lanzado el pasado 21 de mayo y las autoridades dieron solo 30 días para registrar sus inmuebles, plazo que venció el 20 de junio.

Dicho registro tiene el propósito de contar con información sobre la oferta de estancias turísticas en la Ciudad de México y poder aplicar los límites establecidos en las leyes desde octubre de 2024, como el límite de ocupación del 50% de las noches en este tipo de alojamientos.

Su propósito es regular la oferta de viviendas –desde habitaciones hasta departamentos y casas completas– en plataformas tipo Airbnb, pues propietarios pueden optar por ofrecer sus inmuebles en estos sitios, disminuyendo la disponibilidad y elevando los precios de la vivienda convencional en la capital.