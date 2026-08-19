La Secretaría de la Defensa Nacional señala a “Tío Lako” como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco y lo responsabiliza de ordenar agresiones en contra de elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, después de la detención de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Durante las acciones fueron asegurados dos inmuebles y 64 vehículos, uno de ellos blindado. También se decomisaron una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras calibre 5.56 milímetros, nueve armas largas, una corta y dos aditamentos lanzagranadas.

El arsenal asegurado incluyó además cartuchos y cargadores de diversos calibres, mientras que las autoridades reportaron el decomiso de droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron y equipo táctico.

Derivado de trabajos de investigación e inteligencia en Michoacán, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, detuvieron en nueve integrantes de una organización delictiva.



Entre ellos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja… pic.twitter.com/Cf78qQUNm5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 19, 2026

Bloqueos carreteros en Michoacán

Después de las detenciones se registraron interrupciones en vías de comunicación de Michoacán, con vehículos utilizados para bloquear distintos puntos carreteros.

Ante las afectaciones, autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo. El Gobierno estatal informó que fueron liberados 26 tramos viales en municipios como Zamora, La Piedad, Morelia, Zacapu, Ecuandureo, Pátzcuaro y Chilchota.

Entre los puntos despejados estuvieron la carretera Morelia-Quiroga, el tramo Pátzcuaro-Tzintzuntzan, la vía Zamora-Ecuandureo y el enlace Zacapu-Panindícuaro, además de accesos a la autopista de Occidente.

El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó las capturas como un “golpe directo” a la estructura criminal y aseguró que las carreteras quedaron nuevamente transitables.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que la violencia estaba relacionada con un operativo para detener a varios objetivos prioritarios.