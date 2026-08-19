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Gobierno cerca a “El Tío Lako” en Michoacán: hija y ocho más del CJNG son detenidos

Tras los operativos, autoridades liberaron 26 tramos viales en Michoacán afectados por los bloqueos y los incendios y mantienen vigilancia para evitar nuevas interrupciones.
mié 19 agosto 2026 09:32 AM
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La Secretaría de la Defensa Nacional señala a “Tío Lako” como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco y lo responsabiliza de ordenar agresiones en contra de elementos de la Guardia Nacional. (Sedena/SSP Michoacán)

Un operativo federal en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán dejó nueve integrantes detenidos, entre ellos Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por autoridades como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio “N”, “Tío Lako”.

El despliegue se realizó este miércoles en las localidades de Tinaja de Vargas, en Tanhuato, y Colesio, en Ecuandureo, como resultado de trabajos de Inteligencia Central Militar.

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La Secretaría de la Defensa Nacional señala a “Tío Lako” como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco y lo responsabiliza de ordenar agresiones en contra de elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, después de la detención de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Durante las acciones fueron asegurados dos inmuebles y 64 vehículos, uno de ellos blindado. También se decomisaron una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras calibre 5.56 milímetros, nueve armas largas, una corta y dos aditamentos lanzagranadas.

El arsenal asegurado incluyó además cartuchos y cargadores de diversos calibres, mientras que las autoridades reportaron el decomiso de droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron y equipo táctico.

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Bloqueos carreteros en Michoacán

Después de las detenciones se registraron interrupciones en vías de comunicación de Michoacán, con vehículos utilizados para bloquear distintos puntos carreteros.

Ante las afectaciones, autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo. El Gobierno estatal informó que fueron liberados 26 tramos viales en municipios como Zamora, La Piedad, Morelia, Zacapu, Ecuandureo, Pátzcuaro y Chilchota.

Entre los puntos despejados estuvieron la carretera Morelia-Quiroga, el tramo Pátzcuaro-Tzintzuntzan, la vía Zamora-Ecuandureo y el enlace Zacapu-Panindícuaro, además de accesos a la autopista de Occidente.

El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó las capturas como un “golpe directo” a la estructura criminal y aseguró que las carreteras quedaron nuevamente transitables.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que la violencia estaba relacionada con un operativo para detener a varios objetivos prioritarios.

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Los nueve detenidos fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la FGR, donde continuarán las investigaciones y se determinará su situación jurídica.

Heraclio “Tío Lako” es señalado por autoridades como líder del grupo conocido como “Los Guerrero”, vinculado con el CJNG. En 2015 fue detenido tras ser señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Enrique Hernández Saucedo, exlíder de autodefensas y candidato a la Alcaldía de Yurécuaro. Posteriormente recuperó su libertad.

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¿Qué grupos delictivos operan en Michoacán?

Michoacán es uno de los estados donde operan tres de los ocho cárteles mexicanos que Estados Unidos declaró como terroristas el año pasado: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos y La Familia Michoacana.

Pero los grupos mencionados no son los únicos. En Michoacán están identificados al menos 24 grupos delictivos, una situación que contribuye a que la entidad se ubique en el lugar 12 a nivel nacional en número de homicidios.

Michoacán concentra 4.6% de los homicidios registrados en el país entre enero y julio de este año.

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Plan Michoacán

Para contener la violencia que afecta al estado, donde hace casi 20 años se declaró la llamada "guerra contra el narcotráfico", el gobierno federal implementa el "Plan Michoacán por la Paz y Justicia".

La estrategia se articula en tres ejes: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. Entre las acciones contempladas están el fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía Estatal, la instalación de una Oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios de Michoacán, la realización de mesas de seguridad cada 15 días y un sistema de alerta para los presidentes municipales.

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Alberto Guerrero Baena
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Plan Michoacán 2025, la política del déjà vu

En materia de desarrollo económico, el plan contempla salarios dignos para jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación, inversión en infraestructura rural y convenios con el sector productivo para impulsar el desarrollo de más polos de bienestar.

El plan fue anunciado días después del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

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Claudia Sheinbaum Michoacán conferencia mañanera

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