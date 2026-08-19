UNAM detecta intentos de trampa en el examen de control en la CDMX

Aunque consideró que los casos representan una proporción pequeña frente al total de aspirantes, señaló que la universidad identificó distintos mecanismos utilizados para intentar vulnerar el proceso.

''Sí, se han identificado algunos casos, tan solo en esta sede han habido 22 casos que digo, para 30,000 que se han presentado pues es poco, pero sí han habido algunos'', explicó el rector.

''Tenemos casos de alteración de cita, ¿qué quiere decir esto? Que modificaron su comprobante, ya fuera de nombre, ya fuera de algún dato, alteraron el documento que originalmente se les dio para descargar y con eso presentarse'', agregó.

Lomelí dijo que se hallaron casos de uso de celular, ''por ejemplo en los baños, que iban a checar el celular en los baños. Intentos de llevarse las preguntas, hubo quien las estuvo copiando y le faltó llevarlas''.