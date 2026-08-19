UNAM detecta intentos de trampa en el examen de control en la CDMX

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó 22 intentos de trampa durante la aplicación del examen de control para aspirantes a licenciatura en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, informó el rector Leonardo Lomelí.
Durante una conferencia de prensa, el rector detalló que alrededor de 30,000 personas habían presentado la prueba en la sede capitalina, donde se registraron los incidentes a lo largo de los tres días de aplicación.
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Aunque consideró que los casos representan una proporción pequeña frente al total de aspirantes, señaló que la universidad identificó distintos mecanismos utilizados para intentar vulnerar el proceso.
''Sí, se han identificado algunos casos, tan solo en esta sede han habido 22 casos que digo, para 30,000 que se han presentado pues es poco, pero sí han habido algunos'', explicó el rector.
''Tenemos casos de alteración de cita, ¿qué quiere decir esto? Que modificaron su comprobante, ya fuera de nombre, ya fuera de algún dato, alteraron el documento que originalmente se les dio para descargar y con eso presentarse'', agregó.
Lomelí dijo que se hallaron casos de uso de celular, ''por ejemplo en los baños, que iban a checar el celular en los baños. Intentos de llevarse las preguntas, hubo quien las estuvo copiando y le faltó llevarlas''.
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El rector señaló que este tipo de prácticas no son nuevas en los procesos de admisión de la máxima casa de estudios.
Recordó que, cuando ocupaba el cargo de secretario general de la UNAM, también tuvo conocimiento de intentos para utilizar dispositivos tecnológicos con el propósito de obtener respuestas durante los exámenes.
Entre los casos también se detectó el intento de uso de lentes con cámaras.
La UNAM prevé que alrededor de 34,000 aspirantes concluyan la aplicación del examen en el Palacio de los Deportes.