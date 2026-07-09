Manifestantes dañan nuevos faroles de la Línea 2 del Metro en CDMX

Integrantes de la comunidad trans realizaron este jueves una jornada de protesta en calles de la Ciudad de México para exigir atención a sus demandas y denunciar la falta de diálogo con autoridades capitalinas. Su manifestación concluyó con daños en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Los manifestantes arrancaron en Paseo de la Reforma, avanzaron por avenida Juárez hasta llegar al Eje Central, donde ingresaron a la estación Bellas Artes. Ahí dañaron cámaras, luminarias y señalética.

En la estación Hidalgo, que estuvo durante varias semanas en remodelación antes y después de iniciar el Mundial 2026, los manifestantes rompieron lámparas y dañaron los nuevos faroles y candelabros, los cuales han sido sensación en redes sociales desde su colocación.

La comunidad trans señaló que su manifestación escaló después de que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, no sostuviera una reunión supuestamente prometida.

Policías de las estaciones afectadas no confrontaron a los manifestantes durante los destrozos.