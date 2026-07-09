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CDMX

Manifestantes dañan nuevos faroles de la Línea 2 del Metro en CDMX

Estaciones de la Línea 2 del Metro, recientemente renovada por autoridades, recibieron este jueves una manifestación de la comunidad trans.
jue 09 julio 2026 06:53 PM
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Candelabro Metro Hidalgo
Los faroles causaron sensación en redes sociales. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Integrantes de la comunidad trans realizaron este jueves una jornada de protesta en calles de la Ciudad de México para exigir atención a sus demandas y denunciar la falta de diálogo con autoridades capitalinas. Su manifestación concluyó con daños en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Los manifestantes arrancaron en Paseo de la Reforma, avanzaron por avenida Juárez hasta llegar al Eje Central, donde ingresaron a la estación Bellas Artes. Ahí dañaron cámaras, luminarias y señalética.

En la estación Hidalgo, que estuvo durante varias semanas en remodelación antes y después de iniciar el Mundial 2026, los manifestantes rompieron lámparas y dañaron los nuevos faroles y candelabros, los cuales han sido sensación en redes sociales desde su colocación.

La comunidad trans señaló que su manifestación escaló después de que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, no sostuviera una reunión supuestamente prometida.

Policías de las estaciones afectadas no confrontaron a los manifestantes durante los destrozos.

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Cada uno de los cuatro candelabros instalados en las escaleras de acceso a los andenes en la estación Hidalgo de la Línea 2 tuvo un costo de 56,000 pesos (224,000 en total), afirmó esta semana el director general del Metro, Adrián Rubalcava.

candelabros-metro-hidalgo
Cada farol colocado fue adquirido a un precio de entre 3,000 y 4,000 pesos según el modelo, detallaron las autoridades capitalinas. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

A la par, cada farol colocado fue adquirido a un precio de entre 3,000 y 4,000 pesos según el modelo.

Rubalcava indicó que la contratación de las empresas para la remodelación de las estaciones -de Revolución a Tasqueña- intervenidas para recibir el Mundial de Futbol fueron a través de licitaciones abiertas y, aquellas por invitación restringida a ciertas empresas, están en proceso de ser revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).

La intervención fue más allá del cambio de imagen de las estaciones, pues fueron renovados 28 trenes y rescatados seis trenes más que estaban fuera de servicio, con lo cual la Línea 2 cuenta ahora con un total de 32 trenes en operación.

A la Línea 2 se le destinaron 2,200 millones de pesos, de los cuales 1,500 millones fueron aportados por el gobierno federal y 700 millones son recursos de la ciudad.

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