La rehabilitación integral de la Línea 3 del Metro será el próximo gran proyecto de infraestructura del gobierno de la Ciudad de México. Con una inversión estimada de 40,000 millones de pesos, la administración capitalina busca rehabilitar una de las rutas más utilizadas de la red mediante un esquema de coinversión público-privada, diseñado para financiar la obra sin elevar de manera significativa su costo.
De acuerdo con Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, este modelo permitirá reducir los costos financieros en aproximadamente 50%, lo que hará más eficiente el uso de los recursos públicos y facilitará la ejecución de una de las intervenciones más importantes en la historia de la Línea 3.
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“Se trata de reducir los costos de financiamiento de obra, dando las mejores condiciones económicas, técnicas y financieras a la ciudad, de tal forma que podamos mejorar la experiencia del usuario, incrementando la capacidad de transporte y la calidad del espacio en el Metro, implementar condiciones de seguridad, minimizar la afectación al usuario y garantizar la continuidad operativa”, dice en entrevista con Expansión Política.
La Línea 3, la cual atraviesa la ciudad de norte a sur desde Indios Verdes hasta Universidad, es la segunda más usada de la red del Metro capitalino con 1.1 millones de usuarios al día. A la par, acumula hasta 56 años de antigüedad en su primer tramo de Tlatelolco a Hospital General, inaugurado en 1970, y algunos de sus trenes tienen más de cuatro décadas de servicio.
De Botton señala que, a través del esquema de coinversión, el gobierno de la ciudad no tendrá que financiar la obra en su totalidad con deuda.
“El mecanismo de coinversión es una participación conjunta con una empresa privada para llevar a cabo los objetivos específicos del proyecto.
“La Línea 3 es una columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México y por eso nos interesa hacer esta inversión. Estamos hablando de 45 trenes nuevos, la rehabilitación del sistema de vías, la modernización del sistema de control de trenes y la renovación de las estaciones”, indica el funcionario.
A través de la coinversión, tanto el gobierno capitalino como una empresa o ente privado pueden aportar de forma conjunta capital para financiar una obra y determinar las áreas de participación, que incluyen diseño y construcción, operación y mantenimiento, así como supervisión.
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El secretario de Administración y Finanzas asegura que la rehabilitación de la Línea 3 se realizará con transparencia, con un modelo de financiamiento permitido en la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual fue aprobada a nivel federal en abril.
“Gracias a la Ley de Inversiones, que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos nosotros pudiendo establecer este mecanismo.
“Esto es legal, esto es transparente y nos permite reducir costos financieros, es decir, que salga más barata la obra y que obtenga la ciudadanía más por cada peso invertido”, indica De Botton.
Esta será la tercera intervención a una línea del Metro en la ciudad en los últimos años: la primera fue la renovación total de la Línea 1, de Pantitlán a Observatorio, con un costo de 37,000 millones de pesos, obra que llevó tres años y cuatro meses –de julio de 2022 a noviembre de 2025– para su conclusión.
La segunda fue la remodelación de la Línea 2 del Metro para recibir el Mundial de Futbol 2026 en la capital, realizada con 2,200 millones de pesos que incluyó el cambio de imagen de las estaciones de Revolución a Tasqueña y el mantenimiento tanto de trenes como de las instalaciones.
El secretario destaca que las obras de la Línea 3 se realizarán procurando no suspender por completo el servicio y minimizando las molestias para las personas que usan el Metro.
“Sabemos que una de las fortalezas durante el Mundial fue la correcta operación del transporte público y esta línea requiere una renovación, eso lo indican todos los especialistas.
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“Queremos reducir al mínimo las molestias para la gente y sobre todo que podemos darle a las y los capitalinos un sistema totalmente rehabilitado, que mejore su experiencia y que mejore la frecuencia con la cual se puede mover en Metro”, señala.
El próximo 31 de agosto las empresas interesadas en realizar la rehabilitación de la Línea 3 presentarán sus propuestas, del 3 al 11 de septiembre autoridades del gobierno de la ciudad realizarán la evaluación de cada una y el 14 de septiembre se dará a conocer el fallo del procedimiento de selección.
Una vez elegida la empresa y con los detalles del financiamiento, así como de los tiempos de obra definidos, se presentará ante el Congreso de la Ciudad de México para que sea votado por las y los 66 legisladores locales, posiblemente para diciembre de este año. El objetivo es comenzar la obra en 2027.
En el pasado, gobiernos y políticos de Morena se opusieron a figuras de coinversión público-privadas. Un ejemplo es la crítica por parte de Luisa María Alcalde Luján, entonces dirigente nacional de Morena, contra el proyecto hídrico Sistema Batán, en Querétaro.
Ideado para captar y regenerar aguas residuales para reusarlas en Zona Metropolitana de Querétaro, Alcalde cuestionó en julio de 2025 si se trataba de un esquema para “hacer negocio” por parte del gobernador Mauricio Kuri González, del PAN.
El rechazo y desconfianza hacia a las Asociaciones Público Privadas (APP) se mantuvo por años, encontrando uno de sus antecedentes en la Ciudad de México, pues durante 2015 figuras de Morena se opusieron a la construcción del Corredor Cultural Chapultepec con Miguel Ángel Mancera (PRD) como jefe de Gobierno bajo uno de estos esquemas.