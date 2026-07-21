“Se trata de reducir los costos de financiamiento de obra, dando las mejores condiciones económicas, técnicas y financieras a la ciudad, de tal forma que podamos mejorar la experiencia del usuario, incrementando la capacidad de transporte y la calidad del espacio en el Metro, implementar condiciones de seguridad, minimizar la afectación al usuario y garantizar la continuidad operativa”, dice en entrevista con Expansión Política.

La Línea 3, la cual atraviesa la ciudad de norte a sur desde Indios Verdes hasta Universidad, es la segunda más usada de la red del Metro capitalino con 1.1 millones de usuarios al día. A la par, acumula hasta 56 años de antigüedad en su primer tramo de Tlatelolco a Hospital General, inaugurado en 1970, y algunos de sus trenes tienen más de cuatro décadas de servicio.

De Botton señala que, a través del esquema de coinversión, el gobierno de la ciudad no tendrá que financiar la obra en su totalidad con deuda.

“El mecanismo de coinversión es una participación conjunta con una empresa privada para llevar a cabo los objetivos específicos del proyecto.

“La Línea 3 es una columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México y por eso nos interesa hacer esta inversión. Estamos hablando de 45 trenes nuevos, la rehabilitación del sistema de vías, la modernización del sistema de control de trenes y la renovación de las estaciones”, indica el funcionario.

Datos sobre la Línea 3 del Metro CDMX. (Gráfico: Datos del Gobierno CDMX elaborado con Infogram)

A través de la coinversión, tanto el gobierno capitalino como una empresa o ente privado pueden aportar de forma conjunta capital para financiar una obra y determinar las áreas de participación, que incluyen diseño y construcción, operación y mantenimiento, así como supervisión.