Cuándo salen los resultados de la prepa 2026 del ECOEMS

La publicación de los resultados del proceso Mi Derecho Mi Lugar (ECOEMS) 2026 está programada para el martes 18 de agosto de 2026. Será a partir de esa fecha cuando los aspirantes puedan conocer la escuela en la que fueron asignados.

Cómo consultar las listas de asignación paso a paso

Los aspirantes pueden consultar los resultados desde el teléfono celular o computadora. Para hacerlo correctamente, sigue este procedimiento:

1. Ingresa a miderechomilugar.gob.mx . Durante las primeras horas es posible que el sitio registre una alta demanda y funcione con lentitud. Si eso ocurre, espera unos minutos e intenta nuevamente.

2. En el sitio busca el apartado "Consulta individual".

3. Captura tu folio de registro y CURP. Si el sistema lo solicita, también puedes ingresar con tu Llave MX, la misma que utilizaste durante el registro.

4. Después de enviar la información aparecerá tu reporte de resultados, donde podrás verificar tu nombre, la modalidad, los aciertos obtenidos y la escuela en la que fuiste asignado.

5. Guarda el comprobante de asignación o toma una captura de pantalla. Este documento será necesario cuando realices tu inscripción en el plantel correspondiente.

Si perdiste tu folio, así puedes recuperarlo

Conviene localizar el folio antes del día de la publicación de resultados para evitar retrasos durante la consulta. Si no lo recuerdas, puedes encontrarlo en el comprobante de registro que descargaste cuando realizaste tu inscripción al proceso o en tu pase de ingreso al examen.