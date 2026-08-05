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CDMX

¿Cuándo salen los resultados del ECOEMS 2026? Así puedes consultar la prepa que te fue asignada

Conoce la fecha oficial de publicación, el procedimiento para consultar tu asignación y los pasos que debes seguir una vez que aparezcan los resultados.
mié 05 agosto 2026 01:17 PM
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Conviene localizar el folio antes del día de la publicación de resultados para evitar retrasos durante la consulta. (FG Trade Latin/Getty Images)

Miles de estudiantes están cada vez más cerca de conocer en qué preparatoria continuarán sus estudios después de participar en el proceso de asignación del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS).

Conforme se acerca la publicación de resultados, también surgen dudas sobre cómo consultarlos y los documentos que conviene tener listos para evitar contratiempos. Prepararse con anticipación puede hacer la diferencia para completar el trámite sin complicaciones.

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Cuándo salen los resultados de la prepa 2026 del ECOEMS

La publicación de los resultados del proceso Mi Derecho Mi Lugar (ECOEMS) 2026 está programada para el martes 18 de agosto de 2026. Será a partir de esa fecha cuando los aspirantes puedan conocer la escuela en la que fueron asignados.

Cómo consultar las listas de asignación paso a paso

Los aspirantes pueden consultar los resultados desde el teléfono celular o computadora. Para hacerlo correctamente, sigue este procedimiento:

1. Ingresa a miderechomilugar.gob.mx . Durante las primeras horas es posible que el sitio registre una alta demanda y funcione con lentitud. Si eso ocurre, espera unos minutos e intenta nuevamente.

2. En el sitio busca el apartado "Consulta individual".

3. Captura tu folio de registro y CURP. Si el sistema lo solicita, también puedes ingresar con tu Llave MX, la misma que utilizaste durante el registro.

4. Después de enviar la información aparecerá tu reporte de resultados, donde podrás verificar tu nombre, la modalidad, los aciertos obtenidos y la escuela en la que fuiste asignado.

5. Guarda el comprobante de asignación o toma una captura de pantalla. Este documento será necesario cuando realices tu inscripción en el plantel correspondiente.

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Resultados SAID 2026: cómo consultar en qué escuela quedó tu hijo en Edomex Conoce los datos que solicita el sistema para consultar la asignación escolar y cómo recuperar el folio en caso de haberlo extraviado.

Si perdiste tu folio, así puedes recuperarlo

Conviene localizar el folio antes del día de la publicación de resultados para evitar retrasos durante la consulta. Si no lo recuerdas, puedes encontrarlo en el comprobante de registro que descargaste cuando realizaste tu inscripción al proceso o en tu pase de ingreso al examen.

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También es recomendable verificar con anticipación que puedes acceder a tu Llave MX, ya que el sistema podría solicitarla al momento de consultar tu resultado. Tener estos datos listos facilitará el ingreso al portal y evitará contratiempos el día de la publicación de las listas.

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Qué hacer después de consultar tu resultado

Una vez que conozcas la preparatoria en la que fuiste asignado, el siguiente paso consiste en conservar el comprobante de asignación, ya que acredita oficialmente el lugar obtenido durante el proceso.

Después será necesario consultar el calendario publicado por la institución que te corresponda. Cada subsistema educativo, como la UNAM, el IPN o los distintos bachilleratos estatales, establece sus propias fechas y requisitos de inscripción, por lo que es importante revisar la información directamente en el sitio oficial del plantel asignado.

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También conviene reunir con anticipación la documentación que normalmente solicitan las escuelas para completar el trámite. Generalmente piden el certificado de secundaria, la CURP, el acta de nacimiento y fotografías, aunque cada institución puede requerir documentos adicionales.

Finalmente, deberás presentarte o completar el proceso de inscripción dentro de las fechas establecidas por tu plantel. Dejar pasar ese periodo puede poner en riesgo el lugar que obtuviste mediante la asignación.

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Educación Estudiantes

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