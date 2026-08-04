Beca Leona Vicario 2026: si tu familia supera este ingreso no podrá recibir el apoyo de CDMX

El requisito económico que debes cumplir para solicitar la Beca Leona Vicario

Uno de los principales filtros para ingresar al programa es el nivel de ingresos del hogar. Para poder registrarse, las familias no deben tener un ingreso mensual per cápita superior a 4,763.69 pesos, cantidad establecida con base en los Umbrales del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) elaborados por EVALÚA como referencia para la línea de pobreza urbana.

No obstante, ese no es el único requisito que deben cumplir quienes busquen incorporarse por primera vez a la Beca Leona Vicario.

Las reglas de operación establecen que las personas aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones:

- Tener entre 0 y 17 años con 11 meses de edad.

- Estar inscritas en escuelas públicas de la Ciudad de México en los niveles de preescolar, primaria, secundaria o media superior, ya sea en modalidad escolarizada, semiescolarizada o en línea.

- Residir en la Ciudad de México.

- Cumplir con el requisito de ingreso familiar establecido por el programa.

Existe una excepción para las niñas y niños de 0 a 3 años, así como para aquellos casos de particular gravedad que, por sus circunstancias, no pueden incorporarse al sistema escolarizado.