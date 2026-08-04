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CDMX

Beca Leona Vicario 2026: si tu familia supera este ingreso no podrá recibir el apoyo de CDMX

El proceso para nuevos aspirantes ya comenzó. Conoce cómo será el registro, qué documentos deberás presentar y quiénes pueden solicitar este apoyo.
mar 04 agosto 2026 03:32 PM
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Cumplir con todos los requisitos desde el inicio permitirá realizar el trámite correctamente y evitar contratiempos durante el proceso de inscripción. (Eder Marcos Camacho Gomez /Getty Images)

La Beca Leona Vicario abrió el proceso para que nuevos aspirantes puedan incorporarse al programa durante 2026. Sin embargo, antes de consultar el calendario de registro o preparar la documentación, es importante conocer las condiciones que establece el Gobierno de la Ciudad de México para aceptar nuevas solicitudes.

Cumplir con todos los requisitos desde el inicio permitirá realizar el trámite correctamente y evitar contratiempos durante el proceso de inscripción.

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El requisito económico que debes cumplir para solicitar la Beca Leona Vicario

Uno de los principales filtros para ingresar al programa es el nivel de ingresos del hogar. Para poder registrarse, las familias no deben tener un ingreso mensual per cápita superior a 4,763.69 pesos, cantidad establecida con base en los Umbrales del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) elaborados por EVALÚA como referencia para la línea de pobreza urbana.

No obstante, ese no es el único requisito que deben cumplir quienes busquen incorporarse por primera vez a la Beca Leona Vicario.

Las reglas de operación establecen que las personas aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones:

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CDMX

Las fechas y los requisitos para solicitar cambios de escuelas en la CDMX

- Tener entre 0 y 17 años con 11 meses de edad.

- Estar inscritas en escuelas públicas de la Ciudad de México en los niveles de preescolar, primaria, secundaria o media superior, ya sea en modalidad escolarizada, semiescolarizada o en línea.

- Residir en la Ciudad de México.

- Cumplir con el requisito de ingreso familiar establecido por el programa.

Existe una excepción para las niñas y niños de 0 a 3 años, así como para aquellos casos de particular gravedad que, por sus circunstancias, no pueden incorporarse al sistema escolarizado.

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El programa, operado por el Gobierno de la Ciudad de México a través del DIF Ciudad de México y el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN), está dirigido a niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad, con el propósito de contribuir al acceso a la educación y la alimentación, además de fortalecer su desarrollo integral.

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Así será el registro para los aspirantes de nuevo ingreso

Quienes cumplan con los requisitos deberán ingresar a https://derechohabientes.sui.dif.cdmx.gob.mx para cumplir con el registro. Al inicio debes capturar la CURP del beneficiario y cumplir con los campos que te solicita la página.

Después de completar el registro en línea, las personas solicitantes deberán acudir a una cita programada para que el personal del programa revise y coteje la documentación previamente cargada en la plataforma.

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Las citas se llevarán a cabo en el Módulo de Atención del Programa Beca Leona Vicario de la Ciudad de México, ubicado en Prolongación Tajín número 965, esquina con Prolongación Repúblicas, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Durante todo el proceso, el área de atención ciudadana brindará orientación de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 horas. También será posible solicitar información mediante el teléfono 55 5504 0127, extensiones 2371, 2101 y 2407.

Conviene tomar en cuenta que presentar la solicitud no garantiza el ingreso inmediato al programa. Si el número de personas que cumplen con los requisitos supera los recursos disponibles, quienes hayan concluido correctamente el trámite y resulten aptos permanecerán en una lista de peticiones y serán incorporados conforme se liberen espacios.

Asimismo, el DIF Ciudad de México continuará difundiendo la convocatoria mediante su módulo de atención ciudadana, ferias de servicios organizadas por distintas dependencias del Gobierno capitalino y jornadas itinerantes realizadas en diferentes puntos de la ciudad.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Leona Vicario y quiénes tienen prioridad?

Además de conocer los requisitos para ingresar al programa, también resulta importante saber cuál es el apoyo que pueden recibir las personas beneficiarias y quiénes tienen mayores posibilidades de acceder a él.

La Beca Leona Vicario entrega un apoyo económico mensual que va de 382 hasta 1,032 pesos, recurso que se deposita a mes vencido mediante una tarjeta electrónica. El monto se asigna a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años con 11 meses de edad que viven en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad en la Ciudad de México.

Las reglas de operación señalan que el programa busca contribuir a la restitución de los derechos de acceso a la educación y a la alimentación, fortalecer las trayectorias escolares y evitar que las condiciones de vulnerabilidad se reproduzcan de una generación a otra.

Aunque cualquier aspirante que cumpla con los requisitos puede solicitar su incorporación, el programa establece criterios para dar prioridad a determinados casos.

Entre ellos se encuentran:

- Niñas y niños de 0 a 3 años de edad

- Personas que viven en situación de vulnerabilidad económica

- Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia

- Quienes hayan perdido a su madre, padre o tutor

- Aquellos cuya madre, padre o tutor tenga una discapacidad permanente que le impida trabajar

- Personas cuyos padres o tutores se encuentren privados de la libertad

- Hijas e hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber

- Niñas, niños y adolescentes que viven únicamente con su madre, padre o tutor en la Ciudad de México

Aunado a ello, el programa establece que se dará prioridad al acceso de niñas y adolescentes mujeres, mediante criterios de selección orientados a reconocer las desigualdades estructurales de género que pueden afectar su permanencia escolar y el acceso a una alimentación adecuada.

La beca también ofrece estos apoyos además del dinero

La Beca Leona Vicario no se limita a entregar un apoyo económico. Como parte de su estrategia de atención integral, el Gobierno de la Ciudad de México contempla una serie de servicios dirigidos tanto a las personas beneficiarias como a sus familias.

Para el ejercicio 2026, el programa prevé ofrecer aproximadamente 15,000 servicios presenciales y 40,000 servicios virtuales, con el objetivo de favorecer el desarrollo emocional, educativo, cultural y de salud de niñas, niños y adolescentes.

Dentro de esos apoyos se encuentran la atención psicológica, así como actividades culturales que incluyen visitas a museos, bibliotecas, teatros, galerías, conciertos y distintos talleres. También se organizan actividades recreativas, como recorridos a parques temáticos y eventos institucionales.

Quienes formen parte del programa también podrán acceder a servicios de canalización para recibir atención de salud de primer nivel, consultas de medicina general, atención dental y odontológica, así como apoyo en unidades básicas de rehabilitación cuando sea necesario.

Otro de los beneficios consiste en la asesoría jurídica proporcionada por la Procuraduría de los Derechos para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Ciudad de México. Este acompañamiento contempla orientación en asuntos relacionados con tutorías, guarda y custodia, además de apoyo para realizar trámites como la generación de actas de defunción.

Finalmente, el programa considera la canalización de las personas beneficiarias a los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI) y al programa Aprende DIFerente, con el propósito de ampliar las oportunidades de atención y desarrollo integral para las niñas, niños y adolescentes inscritos.

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