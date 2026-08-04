Beca Leona Vicario 2026: si tu familia supera este ingreso no podrá recibir el apoyo de CDMX

¿Cuánto dinero entrega la Beca Leona Vicario y quiénes tienen prioridad?
Además de conocer los requisitos para ingresar al programa, también resulta importante saber cuál es el apoyo que pueden recibir las personas beneficiarias y quiénes tienen mayores posibilidades de acceder a él.
La Beca Leona Vicario entrega un apoyo económico mensual que va de 382 hasta 1,032 pesos, recurso que se deposita a mes vencido mediante una tarjeta electrónica. El monto se asigna a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años con 11 meses de edad que viven en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad en la Ciudad de México.
Las reglas de operación señalan que el programa busca contribuir a la restitución de los derechos de acceso a la educación y a la alimentación, fortalecer las trayectorias escolares y evitar que las condiciones de vulnerabilidad se reproduzcan de una generación a otra.
Aunque cualquier aspirante que cumpla con los requisitos puede solicitar su incorporación, el programa establece criterios para dar prioridad a determinados casos.
Entre ellos se encuentran:
- Niñas y niños de 0 a 3 años de edad
- Personas que viven en situación de vulnerabilidad económica
- Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia
- Quienes hayan perdido a su madre, padre o tutor
- Aquellos cuya madre, padre o tutor tenga una discapacidad permanente que le impida trabajar
- Personas cuyos padres o tutores se encuentren privados de la libertad
- Hijas e hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber
- Niñas, niños y adolescentes que viven únicamente con su madre, padre o tutor en la Ciudad de México
Aunado a ello, el programa establece que se dará prioridad al acceso de niñas y adolescentes mujeres, mediante criterios de selección orientados a reconocer las desigualdades estructurales de género que pueden afectar su permanencia escolar y el acceso a una alimentación adecuada.