La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) estableció un calendario para que padres de familia y tutores puedan realizar diversos trámites como son cambios de escuela, turnos e inscripciones antes del inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 , por lo que es importante que tengan en cuenta las fechas y los documentos que se requieren.
Los trámites también lo podrán realizar los padres de familia y tutores que provienen de escuelas del interior de la República, que se encuentran en situación de movilidad o del extranjero y que desean inscribirse en una escuela pública de educación básica en la CDMX.