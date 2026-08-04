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CDMX

Las fechas y los requisitos para solicitar cambios de escuelas en la CDMX

Los padres de familia y tutores tendrán una segunda oportunidad para realizar las inscripciones a las escuelas públicas de la CDMX. También hay opciones para alumnos que provengan de otras entidades.
mar 04 agosto 2026 11:02 AM
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Los padres de familia y tutores deben hacer los trámites para los distintos niveles educativos en educación básica en la CDMX. (Foto: IA / Chat GPT)

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) estableció un calendario para que padres de familia y tutores puedan realizar diversos trámites como son cambios de escuela, turnos e inscripciones antes del inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 , por lo que es importante que tengan en cuenta las fechas y los documentos que se requieren.

Los trámites también lo podrán realizar los padres de familia y tutores que provienen de escuelas del interior de la República, que se encuentran en situación de movilidad o del extranjero y que desean inscribirse en una escuela pública de educación básica en la CDMX.

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Fechas para cambios de escuela en preescolar, primaria y secundaria

Las fechas para realizar los siguientes trámites se llevarán a cabo del 3 al 14 de agosto de 2026:

Cambio de escuela o turno en escuelas públicas para preescolar de segundo y tercero.

Cambio de escuela o turno en escuelas públicas para primaria de segundo a sexto grado.

Cambio de escuela o turno en escuelas públicas para segundo y tercero de secundaria.

Inscripción a preescolar de primero a tercer grado.

Inscripción para primer grado de primaria para y que no realizaron el trámite de preinscripción.

La fecha de los resultados de estos trámites es el 26 de agosto.

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En tanto, la inscripción para primero de secundaria que no participaron en el proceso de preinscripciones, podrán realizarla del 26 de agosto al 9 de septiembre, mientras que los resultados se darán a conocer el 17 de septiembre.

Se deben ingresar los siguientes datos: https://www.aefcm.gob.mx/gbmx/index.html

CURP

País o Estado, en caso de que provenga de otra entidad federativa o del extranjero.

Tres opciones de escuelas.

Dos direcciones de correo electrónico personales de la madre, padre de familia o persona tutora. Número telefónico vigente.

El sistema proporcionará un número de folio con el que se podrá consultar los resultados en la misma página educativa de la dependencia capitalina.

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Los cambios y cupo para inscripciones se darán con base a la disponibilidad en el plantel educativo, por lo que en caso de que el menor sea aceptado, se tienen cinco días hábiles para llevar a cabo la inscripción de su hija o hijo, de no realizar el trámite dentro de este tiempo, el documento y la asignación contenida en éste ya no tendrá validez.

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El ciclo escolar 2026-2027 tendrá inicio el lunes 31 de agosto, y con base a lo que informó la SEP se tendrán 185 días de clases.

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Ciudad de México Escuelas

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