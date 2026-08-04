Fechas para cambios de escuela en preescolar, primaria y secundaria

Las fechas para realizar los siguientes trámites se llevarán a cabo del 3 al 14 de agosto de 2026:

Cambio de escuela o turno en escuelas públicas para preescolar de segundo y tercero.

Cambio de escuela o turno en escuelas públicas para primaria de segundo a sexto grado.

Cambio de escuela o turno en escuelas públicas para segundo y tercero de secundaria.

Inscripción a preescolar de primero a tercer grado.

Inscripción para primer grado de primaria para y que no realizaron el trámite de preinscripción.

La fecha de los resultados de estos trámites es el 26 de agosto.