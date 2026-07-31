Segunda vida para la basura del Mundial 2026: 240 toneladas se convertirán en mobiliario urbano

La basura del Mundial 2026 en la Ciudad de México tendrá una segunda vida: 240 de las 298 toneladas de residuos recolectadas durante el Mundial, correspondientes a materiales reciclables, serán transformadas en mobiliario urbano para espacios públicos de la capital.

Pero no solo eso, los residuos generados durante los 39 días del torneo servirán para implementar una política permanente de aprovechamiento de materiales, bajo la premisa de que todo residuo separado conserva un valor y puede reincorporarse a una nueva cadena productiva, en lugar de terminar en un relleno sanitario y generar impactos ambientales.

La secretaria del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, afirmó en entrevista que el Mundial funcionó como un detonante para fortalecer este nuevo modelo de gestión de residuos de la capital y en el futuro, dar paso a proyectos como el Parque de Economía Circular que se desarrollará en Bordo Poniente.