Segunda vida para la basura del Mundial 2026: 240 toneladas se convertirán en mobiliario urbano
Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la CDMX, afirma que el legado del Mundial no se limitará al mobiliario fabricado con deshechos, sino que se busca consolidar una política de gestión de residuos.
La basura del Mundial 2026 en la Ciudad de México tendrá una segunda vida: 240 de las 298 toneladas de residuos recolectadas durante el Mundial, correspondientes a materiales reciclables, serán transformadas en mobiliario urbano para espacios públicos de la capital.
Pero no solo eso, los residuos generados durante los 39 días del torneo servirán para implementar una política permanente de aprovechamiento de materiales, bajo la premisa de que todo residuo separado conserva un valor y puede reincorporarse a una nueva cadena productiva, en lugar de terminar en un relleno sanitario y generar impactos ambientales.
La secretaria del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, afirmó en entrevista que el Mundial funcionó como un detonante para fortalecer este nuevo modelo de gestión de residuos de la capital y en el futuro, dar paso a proyectos como el Parque de Economía Circular que se desarrollará en Bordo Poniente.
Publicidad
"Sabíamos que toda esta población flotante iba a generar residuos (y se decidió) implementar una estrategia de recolección y separación para que esos materiales no se convirtieran en un problema ambiental", explicó en entrevista Expansión Política.
Como parte de esa estrategia se instalaron más de 800 contenedores de separación sobre Paseo de la Reforma, en los 16 festivales futboleros y en el Zócalo capitalino, donde además se colocaron 30 módulos para clasificar PET, Tetrapak, aluminio, residuos orgánicos y materiales no reciclables.
La medida se desarrolló en coordinación con la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), la Asociación Mexicana de Bioplásticos (AMBIO).
"Afortunadamente, así como las obras de la ciudad, también los residuos, lo que parecería que generaría un problema para la ciudad, se van a transformar en mobiliario. Entonces ya podemos decir que la basura que se generó durante el Mundial regresa al espacio público de la Ciudad de México, a los parques, a las Utopías, a los bosques urbanos, de manera transformada en bancas, en sillas, en mesas, en todo tipo de mobiliario", apuntó.
Publicidad
El mobiliario aún está en proceso
Álvarez Icaza explicó que el material reciclable continúa en proceso de separación antes de convertirse en mobiliario urbano.
"Todos los residuos se fueron acopiando a lo largo de los 39 días. Ahorita sigue el proceso de peletización. Los materiales se limpian, se separan de manera correcta y luego el plástico se vuelve una suerte de perlitas que después se pueden volver a fundir para convertirlas en bancas, jardineras, macetas o lo que queramos", explicó.
Añadió que cada pieza elaborada con esos materiales será identificada para que la ciudadanía conozca su origen.
"En las próximas semanas, como especificó nuestra jefa de Gobierno, vamos a ponerle una plaquita a todo el mobiliario que se pueda construir con base en los residuos y con esa plaquita se va a poder identificar el mobiliario que uno encuentra en la ciudad que fue producto de la correcta separación de residuos durante el Mundial", explicó.
Esperamos que en los próximos semanas, meses ya podamos estar anunciando una nueva Útopía con equipamiento reciclado de los residuos".
Julia Álvarez Icaza, titular de Sedema.
La secretaria recordó que los cálculos preliminares indican que alrededor de dos terceras partes de los residuos recuperados volverán a utilizarse.
Para la Sedema, sin embargo, el principal legado del Mundial no será el mobiliario, sino la infraestructura institucional que permitirá ampliar el aprovechamiento de residuos en la ciudad.
La secretaria destacó que la creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), que comenzó a operar en octubre de 2025, también representa un cambio de enfoque en la política ambiental capitalina.
"La Agencia es un organismo rector de la Ciudad de México que establece la política de gestión de residuos, no solamente vista desde una lógica de servicios urbanos, que era antes como se veía, sino desde una lógica de economía circular", destacó.
Como parte de esa estrategia la administración capitalina invierte 140 millones de pesos en la planta de composta de Bordo Poniente y prepara un nuevo proyecto para valorizar distintos materiales.
Además, confirmó que próximamente se anunciará la puesta en marcha del Parque de Economía Circular en Bordo Poniente, el cual contará con infraestructura pública para la valorización de varios residuos de la Ciudad de México, en donde mencionó, diariamente se generan alrededor de 8,000 toneladas de residuos.
Explicó que este proyecto forma parte de una estrategia nacional impulsada por la Semarnat, la cual ha impulsado la construcción de parques de economía circular en todo el país.
El ajolote, más allá del símbolo del Mundial
Sobre las críticas que surgieron durante el Mundial por el uso del ajolote como emblema del torneo, Álvarez Icaza aseguró que la administración capitalina mantiene acciones para proteger la especie y su ecosistema.
"El Ajolote es un emblema de la Ciudad de México, es un animal maravilloso, un anfibio que tiene unas cualidades regenerativas muy importantes que incluso se están estudiando científicamente a nivel mundial", dijo.
La funcionaria enumeró proyectos como el Ajolotario de Chapultepec, los programas de conservación de especies prioritarias, el Consejo de Biodiversidad y el futuro Santuario del Ajolote.
También destacó las acciones para mejorar la calidad del agua en Xochimilco, el hábitat del anfibio como la clausura de descargas de aguas residuales clandestinas a la zona lacustre.
"Que la calidad del agua mejore en los canales es fundamental (...) estamos haciendo muchas acciones no sólo para la conservación del Ajolote, sino para todo su ecosistema", dijo.