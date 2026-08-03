Calendario pagos Beca Rita Cetina
Día Primera letra del primer apellido
Es importante recordar que debido a que la tarjeta está a nombre del padre de familia o tutor debido a que los menores de edad no pueden acceder a este plástico, el calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.
Lunes 3 de agosto A-B
Martes 4 de agosto C
Miércoles 5 de agosto D-E-F
Jueves 6 de agosto G
Viernes 7 de agosto H-I-J-K-L
Sábado 9 y domingo 10 de agosto no hay depósitos
Lunes 10 de agosto M
Martes 11 de agosto N-Ñ-O-P-Q
Miércoles 12 de agosto R
Jueves 13 de agosto S
Viernes 14 de agosto T-U-V_W-X-Y-Z
¿De cuánto será el depósito?
Los padres de familia y tutores de alumnos de los grados escolares de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria accederán a un pago único de 2,500 pesos para ayuda en la compra de útiles escolares y uniformes.
Requisitos para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar
Para recoger la tarjeta, la madre, padre, tutora o tutor debe presentar identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. También se requiere llevar acta de nacimiento y CURP de la o el estudiante.
Las familias que se registraron y aún no tienen su tarjeta deberán mantenerse atentas a la información que se comparta en sus escuelas, ya que ahí se indicará la fecha, hora y sede para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar.