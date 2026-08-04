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CDMX

Hoy No Circula 4 de agosto: vehículos que no pueden salir a la calle en CDMX y Edomex

Este programa tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación en la CDMX y su zona metropolitana.
mar 04 agosto 2026 06:03 AM
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El programa Hoy No Circula opera con normalidad este martes. (ChepeNicoli/Getty Images)

Si tienes pensado utilizar tu auto este martes 4 de agosto, evita multas y consulta las restricciones del programa Hoy No Circula.

Recuerda que las restricciones de este programa se mantienen vigentes de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios conurbados del Estado de México.

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Autos que no circulan este martes

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este martes no pueden salir a las calles los vehículos que cumplan con las siguientes características:

- Autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

- Holograma de verificación 1 y 2.

Si tu auto cumple con estos criterios, busca otras opciones de transporte, como Metro, Metrobús, bicicleta o taxis de aplicación.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Autos que sí pueden circular

Recuerda que no todos los autos están sujetos a esta restricción, pues pueden circular con normalidad:

- Autos con holograma de circulación 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos.

- Autos con holograma 1 y 2 que no tengan engomado rosa o terminación de placas 7 y 8.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, las autoridades ambientales descartaron la aplicación del Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación. Cuando eso ocurre, las restricciones adicionales comienzan a aplicarse a partir del día siguiente de la declaratoria.

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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

El programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, asi como los municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Los municipios de Toluca y Santiago Tianguistenco se incorporaron al programa desde el 1 de julio de 2025. En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2, mientras que las multas por incumplir la medida comenzaron a imponerse oficialmente el 1 de enero de 2026.

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¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar el Hoy No Circula puede ser un gran problema, pues estas son las sanciones económicas, con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- 2,346 pesos como multa mínima.

- 3,519 pesos como multa máxima.

Además, se pueden sumar cargos adicionales como el arrastre del vehículo al corralón, así como la estancia de la unidad y los trámites administrativos para recuperarla.

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Recomendaciones antes de salir de casa

Si tienes pensado salir este martes, te recomendamos seguir las siguientes recomendaciones para evitar multas y contratiempos:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula.

-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire.

-Mantenerte atento a una posible activación de contingencia ambiental.

Tags

Multas automóviles, movilidad automotriz, autos, autos eléctricos

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