Hoy No Circula 4 de agosto: vehículos que no pueden salir a la calle en CDMX y Edomex

Autos que no circulan este martes

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este martes no pueden salir a las calles los vehículos que cumplan con las siguientes características:

- Autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

- Holograma de verificación 1 y 2.

Si tu auto cumple con estos criterios, busca otras opciones de transporte, como Metro, Metrobús, bicicleta o taxis de aplicación.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Autos que sí pueden circular

Recuerda que no todos los autos están sujetos a esta restricción, pues pueden circular con normalidad:

- Autos con holograma de circulación 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos.

- Autos con holograma 1 y 2 que no tengan engomado rosa o terminación de placas 7 y 8.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, las autoridades ambientales descartaron la aplicación del Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación. Cuando eso ocurre, las restricciones adicionales comienzan a aplicarse a partir del día siguiente de la declaratoria.