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México

Requisitos y fechas para obtener la beca en escuelas particulares del Edomex

La convocatoria establece una serie de requisitos que deberán cumplimentar los padres de familia y tutores de alumnos que estudien en escuelas privadas en la entidad mexiquense.
lun 03 agosto 2026 12:16 PM
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Beca para escuelas particulares en el Edomex: convocatoria SEIEM y requisitos para solicitar el apoyo
Los alumnos de educación básica en escuelas particulares en la entidad mexiquense tienen la opción de recibir una beca siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. (Foto: IA / ChatGPT)

Las y los estudiantes de escuelas particulares del Estado de México de educación básica podrán postularse a una beca para obtener un apoyo económico que consiste en la exención total o parcial del pago de colegiatura aplicable al número total de meses que comprenden el ciclo escolar 2026-2027, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM).

El gobierno estatal anunció la convocatoria para alumnos de educación primaria que arranca del 3 al 7 de agosto.

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¿Quiénes pueden tramitarla?

Podrán participar alumnas y alumnos inscritos en las escuelas particulares incorporadas a SEIEM para el ciclo escolar 2026-2027. Si los padres o tutores tienen alguna duda sobre si la escuela de sus hijos está considerada para obtener este beneficio, se recomienda consultar el catálogo en el siguiente enlace en donde se podrá consulatr por nombre de escuela, Clave de Centro de Trabajo, municipio y nivel educativo: http://207.248.228.165/consulta/diresc/index.php

Los padres de familia o tutores deberán ingresar al siguiente enlace para hacer el registro con los datos correctos que se solicitan, ya que en caso de que haya errores, será responsabilidad de éstos, por lo que deberá revisar que la información proporcionada no contenga errores, adjuntando la documentación escaneada en forma vertical.

¿Cuáles son los requisitos?

1.- Llenar el formato digital y adjuntar los documentos escaneados en formato PDF.

2. No estar becado por institución pública o privada alguna, al momento de solicitar la beca.

3. Contar con un promedio mínimo de 8.5 en escala de 0 a 10 puntos, obtenido en el ciclo escolar inmediato anterior (2025-2026), mismo que aparece en el documento oficial denominado boleta de evaluación.

4. Para el caso de alumnos que cursarán el primer grado de preescolar o el primer grado de primaria, no se solicitará la boleta de evaluación.

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Documentación en formato PDF

Se deben escanear en formato PDF y adjuntar los siguientes documentos y en el siguiente orden:

1.- Acta de nacimiento de la alumna o alumno.

2.- Identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte o credencial para votar) de la madre, padre o tutor, escaneada por ambos lados.

3.- Clave Única de Registro de Población (CURP) de la alumna o alumno.

4. Boleta de evaluación oficial del ciclo escolar 2025-2026.

5. Comprobante de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027, que contenga nombre de la alumna o alumno, ciclo escolar y grado que cursará, firmado por el director escolar y sello oficial de la escuela.

6.- Comprobante de ingresos de la madre, del padre o tutor, expedido por la empresa o instancia gubernamental, señalando el sueldo mensual sin descuentos.

Leer más:

calendario-becas-beca-rita-cetina-agosto-2026.jpg
México

Calendario de la Beca Rita Cetina en agosto para estudiantes de primaria

Tras concluir el trámite en línea, la página arrojará un número de folio con el que se podrá ingresar después para consultar el resultado de la solicitud.

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¿Cuándo dan los resultados?

Los resultados de las becas para preescolar cuyo trámite concluyó el 31 de julio, los estudiantes de primaria y para los de secundaria, será el 11 de septiembre de 2026. El trámite para los estudiantes de secundarias generales y técnicas se llevará a cabo del 10 al 14 de agosto.

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