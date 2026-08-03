Beca para escuelas particulares en el Edomex: convocatoria SEIEM y requisitos para solicitar el apoyo

¿Quiénes pueden tramitarla?

Podrán participar alumnas y alumnos inscritos en las escuelas particulares incorporadas a SEIEM para el ciclo escolar 2026-2027. Si los padres o tutores tienen alguna duda sobre si la escuela de sus hijos está considerada para obtener este beneficio, se recomienda consultar el catálogo en el siguiente enlace en donde se podrá consulatr por nombre de escuela, Clave de Centro de Trabajo, municipio y nivel educativo: http://207.248.228.165/consulta/diresc/index.php

Los padres de familia o tutores deberán ingresar al siguiente enlace para hacer el registro con los datos correctos que se solicitan, ya que en caso de que haya errores, será responsabilidad de éstos, por lo que deberá revisar que la información proporcionada no contenga errores, adjuntando la documentación escaneada en forma vertical.

¿Cuáles son los requisitos?

1.- Llenar el formato digital y adjuntar los documentos escaneados en formato PDF.

2. No estar becado por institución pública o privada alguna, al momento de solicitar la beca.

3. Contar con un promedio mínimo de 8.5 en escala de 0 a 10 puntos, obtenido en el ciclo escolar inmediato anterior (2025-2026), mismo que aparece en el documento oficial denominado boleta de evaluación.

4. Para el caso de alumnos que cursarán el primer grado de preescolar o el primer grado de primaria, no se solicitará la boleta de evaluación.