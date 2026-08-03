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CDMX

Hoy No Circula del lunes 3 de agosto de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex

El programa tiene como misión reducir los niveles de contaminación en el Valle de México, por lo que las autoridades recomiendan consultar con anticipación si el vehículo tiene permitido circular ese día.
lun 03 agosto 2026 07:32 AM
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Hoy No Circula 11 de marzo de 2026
No respetar las restricciones del Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (LIVINUS/Getty Images)

Si este lunes 3 de agosto de 2026 planeas utilizar tu automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante consultar con anticipación las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas, contratiempos o incluso que el vehículo sea remitido al corralón.

Como ocurre de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos automóviles deberán suspender su circulación durante parte del día como parte de las medidas para reducir las emisiones contaminantes en una de las regiones con mayor parque vehicular del país.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

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¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes deberán permanecer fuera de circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Engomado amarillo.

-Terminación de placa 5 o 6.

-Holograma de verificación 1 o 2.

Si tu automóvil reúne estos criterios, lo más recomendable es optar por otra forma de transporte para evitar sanciones. Puedes utilizar el Metro, autobuses, bicicleta, aplicaciones de movilidad o un vehículo eléctrico.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 y 00.

-Autos eléctricos.

-Vehículos híbridos.

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas con terminación 5 o 6.

En otras palabras, si tu vehículo no coincide con las características restringidas para este día, podrás desplazarte sin inconvenientes dentro del horario habitual.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, las autoridades ambientales descartaron la aplicación del Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación. Cuando eso ocurre, las restricciones adicionales comienzan a aplicarse a partir del día siguiente de la declaratoria.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En el Estado de México, las restricciones operan en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

Los municipios de Toluca y Santiago Tianguistenco se incorporaron al programa desde el 1 de julio de 2025. En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2, mientras que las multas por incumplir la medida comenzaron a imponerse oficialmente el 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones puede convertirse en un gasto importante. Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las sanciones económicas son de:

-2,346 pesos, como multa mínima.

-3,519 pesos, como multa máxima.

A estas cantidades pueden sumarse otros costos, como el arrastre del vehículo al corralón, la estancia de la unidad y los trámites administrativos necesarios para recuperarla.

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Recomendaciones antes de salir de casa

Si planeas conducir este lunes, las autoridades recomiendan tomar algunas precauciones para evitar contratiempos:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula.

-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire.

-Mantenerte atento a una posible activación de contingencia ambiental.

Cumplir con el programa no solo te ayuda a evitar multas y gastos inesperados. También contribuye a reducir las emisiones contaminantes y a mejorar la calidad del aire para los millones de personas que diariamente se desplazan por la Ciudad de México y el Estado de México.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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