Hoy No Circula del lunes 3 de agosto de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex

Si este lunes 3 de agosto de 2026 planeas utilizar tu automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante consultar con anticipación las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas, contratiempos o incluso que el vehículo sea remitido al corralón.

Como ocurre de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos automóviles deberán suspender su circulación durante parte del día como parte de las medidas para reducir las emisiones contaminantes en una de las regiones con mayor parque vehicular del país.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa.