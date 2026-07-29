Hoy No Circula 29 de julio: engomado, placas y hologramas que descansan en CDMX y Edomex

-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, el programa también opera en:
-Toluca
-Santiago Tianguistenco
En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Las multas por no cumplir el Hoy No Circula
Circular cuando el programa lo prohíbe puede resultar mucho más caro que utilizar otro medio de transporte, ya que los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:
-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs
-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs