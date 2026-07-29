Hoy No Circula 29 de julio: engomado, placas y hologramas que descansan en CDMX y Edomex

Los vehículos que no podrán circular este miércoles

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles 29 de julio deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas los vehículos con:

- Engomado rojo.

- Terminación de placas 3 y 4.

- Holograma de verificación 1 y 2.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Qué coches pueden circular a pesar del Hoy No Circula?

Los vehículos con holograma 0 y 00, los autos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte público, vehículos de emergencia y aquellas unidades que cuentan con las exenciones previstas por la normatividad ambiental.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan