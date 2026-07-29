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CDMX

Hoy No Circula 29 de julio: engomado, placas y hologramas que descansan en CDMX y Edomex

Los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula este miércoles 29 de julio pueden enfrentar multas de hasta 3,519 pesos.
mié 29 julio 2026 06:07 AM
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Hoy No Circula
Revisar el calendario del Hoy No Circula antes de salir puede evitar multas y contratiempos. (Archivo)

Si este miércoles 29 de julio utilizarás tu automóvil para ir al trabajo o cualquier otro destino dentro de la Ciudad de México o Estado de México, primero conviene verificar si el Hoy No Circula aplica para tu vehículo.

El programa opera todos los días hábiles, pero las restricciones cambian según el color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación.

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Los vehículos que no podrán circular este miércoles

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles 29 de julio deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas los vehículos con:

- Engomado rojo.

- Terminación de placas 3 y 4.

- Holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Qué coches pueden circular a pesar del Hoy No Circula?

Los vehículos con holograma 0 y 00, los autos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte público, vehículos de emergencia y aquellas unidades que cuentan con las exenciones previstas por la normatividad ambiental.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

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CDMX

La CDMX confirma que la licencia permanente ya no se podrá tramitar en 2027

En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

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-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

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CDMX

¿Te entregaron el auto rayado tras salir del corralón? Esto puedes hacer para que paguen

Las multas por no cumplir el Hoy No Circula

Circular cuando el programa lo prohíbe puede resultar mucho más caro que utilizar otro medio de transporte, ya que los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

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Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México Contaminación ambiental

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