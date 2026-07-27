Hoy No Circula del lunes 27 de julio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex

Si este lunes 27 de julio de 2026 planeas usar tu automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, revisa antes las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas, contratiempos o que tu vehículo sea remitido al corralón.

Como parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos vehículos deberán suspender su circulación durante este lunes.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.