Hoy No Circula del lunes 27 de julio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex

¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Por ahora, las autoridades ambientales descartaron la aplicación del Doble Hoy No Circula.
Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación. Cuando eso ocurre, las restricciones adicionales comienzan a aplicarse a partir del día siguiente de la declaratoria.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México.
En el Estado de México, las restricciones operan en:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
-Toluca
-Santiago Tianguistenco
Los municipios de Toluca y Santiago Tianguistenco se incorporaron al programa desde el 1 de julio de 2025. En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2, mientras que las multas por incumplir la medida comenzaron a imponerse oficialmente el 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
No respetar las restricciones puede convertirse en un gasto importante. Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las sanciones económicas son de:
-2,346 pesos, como multa mínima.
-3,519 pesos, como multa máxima.
A estas cantidades pueden sumarse otros costos, como el arrastre del vehículo al corralón, la estancia de la unidad y los trámites administrativos necesarios para recuperarla.