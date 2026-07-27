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CDMX

La CDMX confirma que la licencia permanente ya no se podrá tramitar en 2027

La licencia de conducir permanente no se extenderá para 2027. Descuentos sobre adeudos de agua, predial y multas de tránsito seguirán tres meses más.
lun 27 julio 2026 04:10 PM
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La jefa de Gobierno, Clara Brugada; el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton y el secretario de Gobierno, César Cravioto, en conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. (Foto: Gobierno CDMX)

La licencia permanente en la Ciudad de México solo estará disponible hasta el próximo 31 de diciembre y no se extenderá para 2027, anunció Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas capitalino.

“Sigue vigente durante todo 2026, pero ya comenzamos a decirle adiós a este programa de la licencia permanente, porque va a quedar vigente durante este año y estamos ya en los últimos meses”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

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De enero a junio de este 2026 se han emitido 466,000 licencias permanentes en la ciudad y desde noviembre de 2024, cuando comenzó a ofrecerse a las y los capitalinos, suman dos millones de licencias expedidas.

“Ha sido un programa sumamente exitoso en cuanto a su alta aceptación por parte de la ciudadanía”, señaló el funcionario.

Esta innovación nos ha permitido reducir los tiempos de atención y quien la emite en digital, luego puede ir a imprimir su licencia permanente.

Además, será hasta el próximo 30 de septiembre cuando las y los capitalinos puedan aprovechar el Programa de Regularización de Beneficios Fiscales para ponerse al día con adeudos que arrastren sobre el pago de predial, agua y multas de tránsito.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la extensión por tres meses más de este programa que ya es utilizado por 186,000 personas y permite recaudar 1,080.6 millones de pesos de enero a junio de este año.

“Eso es lo que nos habíamos propuesto: recaudar más de 1,000 millones de pesos y, con esto, favorecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y lograr que muchas personas que tenían adeudos pudieran ya regularizarse”, dijo la mandataria.

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¿Qué ofrece el Programa de Regularización en CDMX?

Predial

- Cuotas únicas especiales para viviendas y pequeños comercios de los rangos A al D, pagando solo 1,000 a 2,000 pesos para saldar el adeudo.

Suministro de agua

- Descuento del 50% para uso doméstico, 30% para uso mixto y 20% para uso no doméstico.

- 100% de descuento en multas y recargos sobre adeudos históricos para uso doméstico.

Multas de tránsito

- 90% de descuento sobre el valor de las infracciones de 2019 a 2025.

-No aplica para faltas graves, como invasión de carril de Metrobús, incidentes donde se lesionara a otra persona o se relacionen con la comisión de otros delitos.

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Ciudad de México Gobierno de la CDMX

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