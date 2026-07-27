La CDMX confirma que la licencia permanente ya no se podrá tramitar en 2027

De enero a junio de este 2026 se han emitido 466,000 licencias permanentes en la ciudad y desde noviembre de 2024, cuando comenzó a ofrecerse a las y los capitalinos, suman dos millones de licencias expedidas.

“Ha sido un programa sumamente exitoso en cuanto a su alta aceptación por parte de la ciudadanía”, señaló el funcionario.

Esta innovación nos ha permitido reducir los tiempos de atención y quien la emite en digital, luego puede ir a imprimir su licencia permanente.

Además, será hasta el próximo 30 de septiembre cuando las y los capitalinos puedan aprovechar el Programa de Regularización de Beneficios Fiscales para ponerse al día con adeudos que arrastren sobre el pago de predial, agua y multas de tránsito.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la extensión por tres meses más de este programa que ya es utilizado por 186,000 personas y permite recaudar 1,080.6 millones de pesos de enero a junio de este año.

“Eso es lo que nos habíamos propuesto: recaudar más de 1,000 millones de pesos y, con esto, favorecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y lograr que muchas personas que tenían adeudos pudieran ya regularizarse”, dijo la mandataria.