Hoy No Circula martes 28 de julio de 2026: autos que no salen a la calle en CDMX y Edomex

Si tienes planeadas actividades para este martes 28 de julio de 2026, te recomendamos tomar precauciones si piensas conducir por calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, pues el programa Hoy No Circula operará con normalidad.
Este programa tiene como finalidad reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que algunos vehículos no podrán circular durante este martes.
Recuerda que esta restricción permanece vigente de 5:00 a 22:00 horas, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios conurbados del Estado de México.
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Autos que no circulan este martes 28 de julio
De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden circular este martes:
- Engomado color rosa.
- Terminación de placas 7 y 8, holograma de verificación 1 o 2.
Si tu auto cumple con estos criterios, evita multas y considera otras opciones de movilidad, como Metro, autobuses, bicicleta o aplicaciones de taxis.
Autos que sí circulan este martes 28 de julio
Recuerda que no todos los autos con terminación de placas 7 y 8 tienen prohibido circular. Estos son los autos que sí pueden circular:
- Autos con terminación de placas 7 y 8, holograma de verificación 00 y 0.
- Autos eléctricos o híbridos.
- Unidades con holograma de circulación 1 y 2 que no tengan terminación de placas 7 y 8.
¿Habrá Doble Hoy No Circula este 28 de julio?
Autoridades ambientales descartaron la aplicación del Doble Hoy No Circula.
Esta medida extraordinaria solo entra en vigencia cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) cuando se activa la Fase 1 de contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.
El programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios de la Zona Metropolitana del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
- Toluca
- Santiago Tianguistenco
Los municipios de Toluca y Santiago Tianguistenco se incorporaron al programa desde el 1 de julio de 2025. En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2, mientras que las multas por incumplir la medida comenzaron a imponerse oficialmente el 1 de enero de 2026.
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¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
No respetar las restricciones puede convertirse en un problema de consideración. Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las sanciones económicas son de:
-2,346 pesos, como multa mínima.
-3,519 pesos, como multa máxima.
A estas cantidades pueden sumarse otros costos, como el arrastre del vehículo al corralón, la estancia de la unidad y los trámites administrativos necesarios para recuperarla.