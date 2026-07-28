Hoy No Circula martes 28 de julio de 2026: autos que no salen a la calle en CDMX y Edomex

Autos que no circulan este martes 28 de julio

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden circular este martes:

- Engomado color rosa.

- Terminación de placas 7 y 8, holograma de verificación 1 o 2.

Si tu auto cumple con estos criterios, evita multas y considera otras opciones de movilidad, como Metro, autobuses, bicicleta o aplicaciones de taxis.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Autos que sí circulan este martes 28 de julio

Recuerda que no todos los autos con terminación de placas 7 y 8 tienen prohibido circular. Estos son los autos que sí pueden circular:

- Autos con terminación de placas 7 y 8, holograma de verificación 00 y 0.

- Autos eléctricos o híbridos.

- Unidades con holograma de circulación 1 y 2 que no tengan terminación de placas 7 y 8.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 28 de julio?

Autoridades ambientales descartaron la aplicación del Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigencia cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) cuando se activa la Fase 1 de contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.