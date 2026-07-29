¿Existen diferencias entre la licencia de conducir física y digital de la CDMX? Esto cambia en los documentos

¿La licencia de conducir digital tiene la misma validez que la licencia física?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina , la licencia de conducir física y la licencia de conducir digital, disponible en la App CDMX, cuentan con la misma validez para realizar cualquier trámite.

Esto aplica en caso de que se trate de una licencia con vigencia de tres años o bien en el caso de la licencia permanente.

La única diferencia entre ambos documentos es que uno se puede cargar de manera permanente en celular, a través de la App CDMX, y la otra es un documento físico tradicional.

En CDMX, las licencias pueden tener una vigencia permanente o de tres años. (Foto: Magdalena Montiel Velázquez / Cuartoscuro)

La Semovi establece que los conductores que únicamente cuentan con una licencia de conducir digital pueden conducir sin ningún problema, siempre y cuando los datos en la aplicación se encuentren actualizados. En caso de que una persona pierda su licencia de conducir física y se quede únicamente con la digital, este último tiene completa validez ante autoridades.

¿En qué estados es válida la licencia de conducir?

Además, la Semovi también establece que la licencia digital también cuenta con validez en toda la República Mexicana desde octubre de 2022, después de la aprobación de un acuerdo conseguido en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública.