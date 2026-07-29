¿Existen diferencias entre la licencia de conducir física y digital de la CDMX? Esto cambia en los documentos

Desde hace unos años, los conductores de la Ciudad de México (CDMX) pueden elegir entre tener una licencia de conducir en formato físico o en formato digital.
Aunque ambas son válidas para conducir un vehículo particular en calles de la capital, pueden existir dudas sobre su validez, sobre todo si se tiene pensado conducir fuera de la CDMX.
Publicidad
¿La licencia de conducir digital tiene la misma validez que la licencia física?
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina , la licencia de conducir física y la licencia de conducir digital, disponible en la App CDMX, cuentan con la misma validez para realizar cualquier trámite.
Esto aplica en caso de que se trate de una licencia con vigencia de tres años o bien en el caso de la licencia permanente.
La única diferencia entre ambos documentos es que uno se puede cargar de manera permanente en celular, a través de la App CDMX, y la otra es un documento físico tradicional.
La Semovi establece que los conductores que únicamente cuentan con una licencia de conducir digital pueden conducir sin ningún problema, siempre y cuando los datos en la aplicación se encuentren actualizados. En caso de que una persona pierda su licencia de conducir física y se quede únicamente con la digital, este último tiene completa validez ante autoridades.
¿En qué estados es válida la licencia de conducir?
Además, la Semovi también establece que la licencia digital también cuenta con validez en toda la República Mexicana desde octubre de 2022, después de la aprobación de un acuerdo conseguido en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública.
Publicidad
Esto significa que el documento tiene validez oficial en caso de ser requerido por autoridades de otro estado. De igual forma, la licencia digital se puede presentar en caso de rentar un auto en otra entidad, aunque su aceptación puede variar, dependiendo de la compañía arrendadora.
¿Cómo se puede obtener la licencia de conducir digital permanente en la CDMX?
Este documento lo pueden solicitar las personas que ya cuenten con una licencia de conducir física. Estos son los pasos que se deben seguir:
- Ingresar al portal de licencias de la Semovi con cuenta Llave CDMX. En caso de no contar con cuenta, se debe crear una.
- Verificar la información que despliega el sistema: número de licencia, CURP y datos del titular.
- Se debe realizar el respectivo pago de derechos, que es de 1,500 pesos en el caso de la licencia digital permanente.
Publicidad
Una vez concluido el trámite, la licencia de conducir digital estará disponible para consulta.
En caso de realizar la consulta desde la Llave CDMX, el documento se puede consultar en el apartado de “Expediente”, mientras que en el caso de realizar la consulta directa en la App CDMX, se puede encontrar en el apartado “Mis documentos”.